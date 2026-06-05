"Tan machito...": la polémica que tiene a James Rodríguez en el ojo del huracán

El capitán de la Selección de Colombia es duramente criticado por lo que le hizo a la hija del presidente colombiano Gustavo Petro.
Una polémica se desató este jueves en Colombia porque supuestamente James Rodríguez, capitán de la selección cafetera en el Mundial de 2026, le negó una foto a Antonella, la hija menor del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien le entregó al equipo el pabellón nacional.
Durante el acto, al que no tuvo acceso la prensa y que fue anunciado a última hora, los jugadores colombianos subieron a una tarima a recibir un sombrero vueltiao que les regaló el presidente Petro, en un acto en el que la mayoría de futbolistas pusieron caras largas.
Junto a Petro estaba Antonella, que cuando saludó a James Rodríguez, de 34 años, le pidió una foto al exfutbolista del Real Madrid.
James Rodríguez ignoró a Antonella Petro y siguió saludando al resto de personas que estaban en la tarima.
James Rodríguez dejó con la mano extendida a la hija del presidente de Colombia, quien luego se vio muy afectada por el rechazo de su ídolo.
El hecho no pasó desapercibido y en la red social X, por ejemplo, la segunda y la tercera tendencia son Antonella y James Rodríguez, respectivamente.
"Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones", expresó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del partido oficialista Pacto Histórico, en referencia a que los jugadores saludaron de mala gana al presidente Petro y su comitiva.
La cabildante añadió: "James Rodríguez, tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante tan horrible".
Durante el encuentro, en el que el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, regaló al mandatario una camiseta del equipo firmada por todos los jugadores y un balón trionda, como los que se usarán en la Copa del Mundo, varios de los futbolistas lucieron incómodos y poco sonrientes.
Incluso en la foto oficial, James, que es el capitán del equipo, se ubicó en la parte de atrás. El pabellón, entre tanto, lo cargaron el presidente Petro, el extremo Luis Díaz, el creativo Jorge Carrascal y el volante Jhon Arias.
La imagen contrasta con otra tomada luego del acto, en la que todos aparecen sonrientes los futbolistas en las escaleras del avión que los lleva a San Diego, donde el domingo jugará ante Jordania su último amistoso antes del Mundial.
En la otra imagen, el mandatario colombiano aparece abrazando y besando a su hija en el evento. Antonella quedó muy triste por la indiferencia de James Rodríguez.
En el acto, tanto Petro como su hija vistieron camisetas de la selección colombiana horas después de que un juez de Bogotá ordenara al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella y a su movimiento, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.
Nicolás Alcocer Petro, hermano de la joven Antonella, salió en su defensa a través de sus redes sociales y se refirió a James Rodríguez que representa un ídolo para ella, recordó que fue durante el Mundial de 2014 cuando celebró por primera vez un gol suyo.
“Sigue siendo la misma niña... solo queriendo una foto con su ídolo desde que tenía 6 añitos... y que el primer gol que gritó en su vida fue el suyo contra Uruguay. Se respetan las posiciones de todos, pero ese no es el ejemplo que hay que dar fuera de la cancha”, escribió Nicolás Alcocer Petro en su historia de Instagram.