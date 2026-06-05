Inicio
Lo último
Copa Mundial 2026
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Mundial 2026
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada Digital
Honduras vs Argentina: amistoso de alto impacto contra la Campeona del Mundo
05 de junio de 2026 a las 17:58
Agregar Diez en
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Estadísticas
→
Especial Mundial 2026
FOTOGALERÍAS
Fútbol Nacional
Fútbol Internacional
Mundial 2026
No Todo es Fútbol
ARGENTINA VS HONDURAS
¡Con Messi a la cabeza! Así fue el último entreno de la Selección Argentina
Jenny Fernández / enviada especial
copa del mundo
Solo tiene 17 años y hace historia: las figuras que jugarán su primer Mundial
Redacción
Fotogalería Futbol Nacional
Fichajes: Olimpia con refuerzo, bajas en Marathón y legionario confirmado
Mario Figueroa
mercado de fichajes
La 'bomba' de 150 millones de Florentino y al Barça se le escapa una figura
Redacción
Últimas Noticias
tajante
"Sin contar el Mundial, creo que yo merezco ganar el Balón de Oro"
Redacción
liga francesa
Fracasó en Brasil y firma con nuevo club para jugar Champions: "Nos ha seducido"
Redacción Diez
Mauricio Dubon
Padre de Mauricio Dubón y la expectativa: "Queremos un Juego de Estrellas"
Erlin Varela
El Salvador
Bukele sorprende y confirma amistoso contra una de las favoritas para el Mundial
Johan Raudales
Guatemala
Jugador tico pidió permiso por “muerte” de su abuela y el club descubrió la mentira
Redacción Diez
Gran final
Olimpia se corona campeón y domina historia de torneos de reservas en Honduras
Franklin Martínez
liga francesa
Noticia lamentable en el PSG: confirman muertos en la celebración de la Champions
Agencia EFE
Agenda Deportiva
DA
Redacción La Prensa