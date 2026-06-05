  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Mundial 2026

¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial

Lionel Messi y Kylian Mbappé tienen posibilidades de romper uno de los récord históricos en mundiales.

05 de junio de 2026 a las 09:41
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
1 de 15

Mientras que Messi ha construido su legado a lo largo de cinco ediciones, Mbappé lleva un ritmo demoledor (promedio de 0,86 goles por juego) que lo perfila como el candidato más firme a quedarse con el récord a largo plazo.
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
2 de 15

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que podría ser el escenario de un momento histórico: el quiebre del récord de más goles anotados en los Mundiales.
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
3 de 15

Actualmente, el dueño de esa corona es el alemán Miroslav Klose con 16 anotaciones. Sin embargo, hay dos estrellas en activo que tienen la mira puesta en su trono: Lionel Messi y Kylian Mbappé.
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
4 de 15

El astro argentino llega a esta cita con 13 goles, lo que significa que está a solo 3 festejos de igualar a Klose y a 4 de superarlo. Por su parte, la máquina francesa ya suma 12 goles con apenas dos Mundiales jugados; con solo 4 anotaciones alcanzará la cima y con 5 será el líder en solitario.
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
5 de 15

Si ambos mantienen su nivel acostumbrado, el récord de Klose corre un serio peligro en este 2026.
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
6 de 15

Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos (Promedio: 0,83)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
7 de 15

Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos (Promedio: 0,65)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
8 de 15

Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos (Promedio: 2,20)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
9 de 15

Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos (Promedio: 0,86)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
10 de 15

Kylian Mbappé (Francia): 12 goles en 14 partidos (Promedio: 0,86)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
11 de 15

Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos (Promedio: 0,50)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
12 de 15

Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos (Promedio: 2,17)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
13 de 15

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos (Promedio: 1,08)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
14 de 15

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos (Promedio: 0,79)
¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial
15 de 15

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos (Promedio: 0,67)
Cargar más fotos