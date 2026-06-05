¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial

Mientras que Messi ha construido su legado a lo largo de cinco ediciones, Mbappé lleva un ritmo demoledor (promedio de 0,86 goles por juego) que lo perfila como el candidato más firme a quedarse con el récord a largo plazo.
La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que podría ser el escenario de un momento histórico: el quiebre del récord de más goles anotados en los Mundiales.
Actualmente, el dueño de esa corona es el alemán Miroslav Klose con 16 anotaciones. Sin embargo, hay dos estrellas en activo que tienen la mira puesta en su trono: Lionel Messi y Kylian Mbappé.
El astro argentino llega a esta cita con 13 goles, lo que significa que está a solo 3 festejos de igualar a Klose y a 4 de superarlo. Por su parte, la máquina francesa ya suma 12 goles con apenas dos Mundiales jugados; con solo 4 anotaciones alcanzará la cima y con 5 será el líder en solitario.
Si ambos mantienen su nivel acostumbrado, el récord de Klose corre un serio peligro en este 2026.
Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos (Promedio: 0,83)
Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos (Promedio: 0,65)
Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos (Promedio: 2,20)
Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos (Promedio: 0,86)
Kylian Mbappé (Francia): 12 goles en 14 partidos (Promedio: 0,86)
Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos (Promedio: 0,50)
Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos (Promedio: 2,17)
Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos (Promedio: 1,08)
Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos (Promedio: 0,79)
Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos (Promedio: 0,67)