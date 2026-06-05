¡Tiembla Klose! El récord histórico que Messi y Mbappé destrozarán en el Mundial

El astro argentino llega a esta cita con 13 goles, lo que significa que está a solo 3 festejos de igualar a Klose y a 4 de superarlo. Por su parte, la máquina francesa ya suma 12 goles con apenas dos Mundiales jugados; con solo 4 anotaciones alcanzará la cima y con 5 será el líder en solitario.