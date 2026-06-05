Dos del Barça valen 150M y serían el bombazo de Florentino al Real Madrid

El mundo del fútbol cuenta con cracks que superan la barrera de los 100 kilos de peso, una cifra que Florentino Pérez podría ofrecer próximamente por una de las mayores estrellas globales del panorama actual.
Según Florentino, el martes hará una oferta por un jugador que costará cerca de los 150 'kilos' que no son Erling Haaland (Manchester City) ni Michael Olise (Bayern Múnich) y que no es de la Premier League.
Entonces nos hemos tomado a la tarea de buscar cracks que tengan valor de 150 millones o más y saber con lo que puede fichar el presidente del Real Madrid.
Ousmane Dembélé - 100 Millones. El actual Balón de Oro y extremo del Paris Saint-Germain ocupa el puesto número 22 en una lista en la que está lejos del primer puesto.
Dominik Szoboszlai - 100 Millones. Un mediocampista de gran despliegue y uno de los futbolistas más valorados en el Liverpool.
William Saliba - 100 Millones. Central del Arsenal, consolidado como uno de los mejores defensores del mundo tras ganar la Premier.
Cole Palmer - 100 Millones. Una joven joya en constante progresión que brilla como la gran figura del Chelsea.
Jamal Musiala - 100 Millones. Una de las máximas estrellas jóvenes del Bayern Múnich y de la selección alemana.
Florian Wirtz - 100 Millones .Mediapunta con un talento superior en el Bayer Leverkusen que busca recuperar su mejor nivel.
Fermín López - 100 Millones. Mediapunta del Barcelona y una de las grandes sensaciones de la temporada, frenado temporalmente por una lesión.
Moisés Caicedo - 100 Millones. Pilar en el mediocampismo de un Chelsea en reconstrucción y con un potencial enorme.
Bukayo Saka - 110 Millones. El indiscutible jugador franquicia de la ofensiva del Arsenal.
Declan Rice - 120 Millones. Un talentoso y seguro mediocentro defensivo que maneja los tiempos en el Arsenal.
Fede Valverde - 120 Millones. Uno de los futbolistas más polifacéticos, incansables y cotizados del Real Madrid.
Désiré Doué - 120 Millones. Extremo del Paris Saint-Germain que destaca en Europa por su talento, desborde y gran calidad.
Vitinha - 140 Millones. Un mediocampista único y codiciado en el continente, pieza clave en el Paris Saint-Germain.
Khvicha Kvaratskhelia - 140 Millones. Extremo regateador que destaca como uno de los mejores atacantes del año en el Paris Saint-Germain.
Jude Bellingham - 140 Millones. Un fijo inamovible en la medular del Real Madrid y de los futbolistas con mayor cartel en Europa.
João Neves - 140 Millones. Joven mediocentro del Paris Saint-Germain y uno de los pivotes más demandados del planeta.
Vinicius Jr - 150 Millones. Extremo del Real Madrid que se mantiene entre las máximas y más prestigiosas estrellas globales.
Michael Olise - 150 Milloness. Extremo del Bayern Múnich que ha disparado su cotización tras una temporada espectacular.
Pedri - 150 Millones. El mago canario y pieza totalmente fundamental en el mediocampo del Barcelona.
Kylian Mbappé - 200 Millones. Delantero del Real Madrid y una de las figuras más influyentes del deporte a nivel mundial.
Erling Haaland - 200 Millones. El gran goleador de la actualidad, rompiendo récords y acaparando portadas desde el Manchester City.
Lamine Yamal - 200 Millones. Es otro con valor de mercado alto y seguro que no llega al Real Madrid, a menos que Florentino repita un caso Figo.