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Maratón La Prensa-Gatorade: Se abre el telón de la carrera más emblemática de Honduras en su 50 aniversario

Este 14 de junio se correrá la edición de oro de la competencia de atletismo más importante del país. Este miércoles a las 6:00 pm, en el hotel Copantl de San Pedro Sula se realiza el lanzamiento de la carrera

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    La Maratón LA PRENSA-Gatorade es el evento de atletismo más grande de Honduras donde los anunciantes tienen una espectacular vitrina para exponer sus marcas. Foto archivo 2025
2026-03-24

Aquel sueño que empezó a mediados de la década de los setenta se fue agigantando con el paso de los años hasta convertirse en la carrera de atletismo más importante del país, y en este 2026 se viste de gala con un hecho histórico.

Sí, no en vano la competencia de este año se ha etiquetado como edición de oro. Esta noche, la legendaria Marathón La Prensa-Gatorade da el pistolazo de arranque con el lanzamiento oficial de la edición número 50 del certamen. Se dice y escribe fácil esa cifra, pero ha pasado medio siglo desde aquel 1976, cuando se dio comienzo a la que hoy es una auténtica marca registrada en Honduras y Centroamérica.

A partir de las 6:00 pm, el hotel Copantl de San Pedro Sula será el epicentro de las emociones. Ahí estarán representantes de patrocinadores, ejecutivos de LA PRENSA, invitados especiales y grupos de corredores para protagonizar un evento cargado de entusiasmo.

Domingo 14 de marzo. Durante el acto de este miércoles, los anunciantes podrán conocer las oportunidades que tienen para que sus marcas se expongan ante una comunidad que cada año rompe récords. La Maratón, que se realiza en el marco de la Feria Juniana, se celebrará el domingo 14 de junio en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año.

Miles de hondureños llegan de todo el país para correr la emblemática carrera que este año celebra sus 50 años de fundación.

Miles de hondureños llegan de todo el país para correr la emblemática carrera que este año celebra sus 50 años de fundación.

Serán 5, 10 y 21 kilómetros las categorías que desafiarán los músculos de los alrededor de 15,000 corredores que se esperan este año. Si lo vivido en 2025 dejó la vara alta, lo de este 2026 será pletórico.

Las inscripciones ya entraron en marcha con un precio de preventa de 450 lempiras durante el presente mes de marzo. Además, los suscriptores de Diario LA PRENSA tendrán derecho a esta oferta hasta el cierre de las inscripciones.

El registro está abierto en el sitio https://www.maratonlaprensa.hn. Los que se inscribieron el sábado y el domingo por medio del canal de WhatsApp de la Maratón obtuvieron el beneficio de la personalización de la camiseta y del dorsal, pero las sorpresas no terminan allí... Novedades, premios y mucha alegría condimentan una edición para la historia. ¡No te quedes fuera!

"Cincuenta años corriendo mil historias. Viví la Edición de Oro de la Media Maratón La Prensa y sigamos haciendo historia juntos": Leonardo Borjas (Mercadeo La Prensa)

La Maratón se corre gracias a los Patrocinadores:
1. Gatorade
2. ⁠Aguazul
3. ⁠banpais
4. ⁠La Mundial
5. ⁠Total
6. Progcarne
7. ⁠Diveco
8. ⁠Supermercados Colonial
9. ⁠Welchez
10. ⁠Prohfoam
11. ⁠Gold Star
12. ⁠Nescafé
13. ⁠Fruvetsa

Aliados
14. ⁠Copantl
15. ⁠Power
16. ⁠Exa
17. ⁠Wow Media
18. ⁠Comisariato Los Andes
19. ⁠GES
20. ⁠Monsol
21. ⁠Metrocinemas

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Erlin Varela
Erlin Varela

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.
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