Maratón La Prensa-Gatorade: Se abre el telón de la carrera más emblemática de Honduras en su 50 aniversario

Aquel sueño que empezó a mediados de la década de los setenta se fue agigantando con el paso de los años hasta convertirse en la carrera de atletismo más importante del país, y en este 2026 se viste de gala con un hecho histórico.

Sí, no en vano la competencia de este año se ha etiquetado como edición de oro. Esta noche, la legendaria Marathón La Prensa-Gatorade da el pistolazo de arranque con el lanzamiento oficial de la edición número 50 del certamen. Se dice y escribe fácil esa cifra, pero ha pasado medio siglo desde aquel 1976, cuando se dio comienzo a la que hoy es una auténtica marca registrada en Honduras y Centroamérica.

A partir de las 6:00 pm, el hotel Copantl de San Pedro Sula será el epicentro de las emociones. Ahí estarán representantes de patrocinadores, ejecutivos de LA PRENSA, invitados especiales y grupos de corredores para protagonizar un evento cargado de entusiasmo.

Domingo 14 de marzo. Durante el acto de este miércoles, los anunciantes podrán conocer las oportunidades que tienen para que sus marcas se expongan ante una comunidad que cada año rompe récords. La Maratón, que se realiza en el marco de la Feria Juniana, se celebrará el domingo 14 de junio en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año.