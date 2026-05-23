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¡Marathón sueña con la décima! Así fue la salida del verde previo a la gran final

Marathón, a excepción de Alexy Vega, viajó en horas de la mañana rumbo a Tegucigalpa, capital de Honduras.

23 de mayo de 2026 a las 11:30
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¡Marathón ya viaja a Tegucigalpa! El conjunto sampedrano salió este sábado a la capital de Honduras, previo a la gran final del fútbol hondureño. FOTOS: Mauricio Ayala.

 Mario O. Figueroa
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El CD Marathón hizo este sábado su último viaje en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. ¿Su destino? Tegucigalpa.

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Pablo Lavallén, entrenador verdolaga, encabezó la salida del grupo en el que no pudo viajar el atacante Alexy Vega.

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Las sonrisas no faltaron en el Monstruo Verde. El conjunto sampedrano quiere acabar con una racha de ocho años sin ganar un título liguero.

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Braian Farioli es la gran figura del Marathón. El volante argentino quiere hacer historia con el Monstruo Verde de San Pedro Sula.

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Marathón y Motagua empataron 1-1 en la gran final de ida disputada en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

 Mario O. Figueroa
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Javier Rivera es una de las armas defensivas que tiene el Monstruo Verde. El panameño jugará su tercera final en el fútbol hondureño.

 Mario O. Figueroa
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César Samudio es otro de los porteros que forman parte de la plantilla verdolaga. El guardián canalero también jugará su tercera final.

 Mario O. Figueroa
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Lavallén dirigirá su segunda gran final en el fútbol hondureño. La primera la perdió ante Olimpia en enero del presente año.

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Damín Ramírez es otro de los volantes referentes que tiene el Club Deportivo Marathón.

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Rubilio Castillo quiere hacerle daño a su exequipo en un estadio donde celebró muchos campeonatos con el Mimado Sampedrano.

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Cristian Sacaza es otro de los recambios interesantes que tiene el Monstruo Verde para buscar el triunfo ante Motagua.

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Nicolás Messiniti quiere golear al guardián Luis Ortiz. El argentino quiere su revancha en el fútbol hondureño.

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"Mani" Suazo, kinesiólogo del Marathón, no escondió su alegría previo al viaje a Tegucigalpa.

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