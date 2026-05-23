¡Marathón sueña con la décima! Así fue la salida del verde previo a la gran final

¡Marathón ya viaja a Tegucigalpa! El conjunto sampedrano salió este sábado a la capital de Honduras, previo a la gran final del fútbol hondureño. FOTOS: Mauricio Ayala.
El CD Marathón hizo este sábado su último viaje en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. ¿Su destino? Tegucigalpa.
Pablo Lavallén, entrenador verdolaga, encabezó la salida del grupo en el que no pudo viajar el atacante Alexy Vega.
Las sonrisas no faltaron en el Monstruo Verde. El conjunto sampedrano quiere acabar con una racha de ocho años sin ganar un título liguero.
Braian Farioli es la gran figura del Marathón. El volante argentino quiere hacer historia con el Monstruo Verde de San Pedro Sula.
Marathón y Motagua empataron 1-1 en la gran final de ida disputada en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Javier Rivera es una de las armas defensivas que tiene el Monstruo Verde. El panameño jugará su tercera final en el fútbol hondureño.
César Samudio es otro de los porteros que forman parte de la plantilla verdolaga. El guardián canalero también jugará su tercera final.
Lavallén dirigirá su segunda gran final en el fútbol hondureño. La primera la perdió ante Olimpia en enero del presente año.
Damín Ramírez es otro de los volantes referentes que tiene el Club Deportivo Marathón.
Rubilio Castillo quiere hacerle daño a su exequipo en un estadio donde celebró muchos campeonatos con el Mimado Sampedrano.
Cristian Sacaza es otro de los recambios interesantes que tiene el Monstruo Verde para buscar el triunfo ante Motagua.
Nicolás Messiniti quiere golear al guardián Luis Ortiz. El argentino quiere su revancha en el fútbol hondureño.
"Mani" Suazo, kinesiólogo del Marathón, no escondió su alegría previo al viaje a Tegucigalpa.