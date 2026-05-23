Haaland y Klopp juntos al Real Madrid: la promesa que sacude a Florentino Pérez

Entre las ideas que se manejan destaca la posibilidad de convencer a Jurgen Klopp de regresar a los banquillos para liderar el nuevo proyecto deportivo.
La presión en el Real Madrid llegó a su límite y el club ya comenzó una profunda reestructuración de cara a la próxima temporada.
El Real Madrid, acostumbrado a pelear por todos los títulos, volvió a cerrar una campaña decepcionante al quedarse sin conquistar trofeos nacionales ni europeos.
La temporada del conjunto merengue estuvo marcada por múltiples problemas, desde una larga lista de lesiones hasta cambios en el banquillo y tensiones internas dentro del club.
Florentino Pérez, actual presidente del club blanco, ofreció hace unos días una conferencia de prensa en la que habló abiertamente sobre la complicada situación que atraviesa el equipo.
Durante su comparecencia, el dirigente también confirmó la convocatoria de elecciones en el club merengue para definir quién continuará al frente de la institución.
La mañana de este viernes, Álvaro Arbeloa confirmó lo que ya se venía rumorando desde hace varios días: no continuará ligado al Real Madrid la próxima temporada.
Diversos medios españoles habían señalado que el técnico podría integrarse al cuerpo técnico del próximo entrenador del club, aunque el propio Arbeloa se encargó de desmentir esa posibilidad.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, José Mourinho aparece como uno de los principales candidatos para asumir nuevamente el banquillo del conjunto merengue.
El empresario Enrique Riquelme, que suena como posible aspirante a la presidencia del Real Madrid, habría comenzado a mover piezas importantes de cara a unas futuras elecciones. Aunque públicamente ha evitado confirmar nombres concretos, distintas informaciones apuntan a que ya tendría una hoja de ruta ambiciosa para reforzar el proyecto deportivo.
Según ha publicado El Confidencial, el entorno de Riquelme ya habría iniciado contactos preliminares con representantes del técnico Jürgen Klopp.
En ese escenario, Klopp sería la principal apuesta para liderar el nuevo proyecto deportivo del club blanco, lo que implicaría un cambio de dirección importante respecto a otros nombres que han sonado recientemente para el banquillo, como el de José Mourinho, quien quedaría descartado en este planteamiento.
Además del banquillo, el proyecto también incluiría un golpe de efecto en la plantilla. El nombre del delantero noruego Erling Haaland aparece como una de las grandes apuestas para reforzar el ataque del Real Madrid.
Por su parte, Riquelme no ha querido confirmar públicamente estas gestiones ni desvelar objetivos concretos, aunque las informaciones apuntan a que su candidatura busca generar un impacto inmediato tanto en el plano deportivo como institucional.