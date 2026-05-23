Xabi ya tiene su primer fichaje en el Chelsea y con polémica: ¡él no lo pidió!

Xabi Alonso se alista para comenzar a trabajar en Stamford Bridge y ya tiene su primer refuerzo de cara al próximo curso. La directiva lo firmará por seis años, pero el DT español no lo solicitó para su proyecto.
Tras ser colocado en el banquillo del Liverpool o con un posible regreso al Bayer Leverkusen, donde dejó una huella imborrable, Xabi Alonso dio la sorpresa firmando como nuevo entrenador de un Chelsea que no acaba de despegar.
Xabi llegó para sustituir a Liam Rosenior, al que el club londinense echó en abril debido a una mala racha de resultados. Empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendría influencia en decisiones fuera del campo como los fichajes.
Ganador de la Bundesliga con el Leverkusen y cesado esta temporada del Real Madrid, Alonso vivirá su primera experiencia como técnico en la Premier League, donde ya fue leyenda del Liverpool como jugador.
Pese al enorme desembolso que los 'Blues' han hecho durante los últimos años, más de 1.000 millones de euros en fichajes, no han conseguido el éxito esperado, más allá de la Conference League y el Mundial de Clubes. Ahora, con su nuevo DT la historia podría cambiar, sin mencionar que ya tiene su primer refuerzo.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el argentino Valentín Barco dejará las filas del Estrasburgo francés y se sumará al proyecto que Xabi busca implementar en un conjunto londindense que la próxima campaña disputará la Europa League.
Después de realizar una grandísima temporada en Francia, el mediocampista de 21 años dará el salto a una competición que ya conoce, pues en 2023 militó para el Brighton procedente de Boca Juniors. Su contrato con los 'Blues' sería por seis temporadas.
"El Chelsea tiene listo el traspaso de Valentín Barco. Acuerdo cerrado con el jugador, ya que el Estrasburgo lo dejará luego de su impresionante mejora este año. El Chelsea se prepara para avanzar con el mediocampista argentino a partir de junio", aseguró Romano a través de sus redes sociales.
Con pasado también en el Sevilla de España, el 'Colo' Barco ha destacado en la Ligue 1 tras disputar 43 partidos y sumar 3 goles y 9 asistencias. Todo indica que recibirá la llamada de Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo con Argentina.
Una lluvia de premios merecidos por su rendimiento, pero que también reconfirma una práctica un tanto cuestionable y que puede facilitarle el trabajo a Xabi, que emprende una aventura ambiciosa pero arriesgada en Londres.
Chelsea y Estrasburgo no son dos clubes negociando desde posiciones independientes. Lo hacen en el mismo ecosistema, BlueCo, protagonista en las últimas temporadas de las múltiples operaciones efectuadas entre ingleses y franceses.
La historia viene de lejos. En marzo de 2022, Roman Abramovich fue sancionado por el Gobierno británico después de la invasión rusa a Ucrania y la Premier League lo inhabilitó, obligándole a desprenderse del equipo.
El 25 de mayo de 2022, el Gobierno británico autorizó la venta del Chelsea y, luego de varias semanas, se completó la compra por el consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, BlueCo, por unos 4.250 millones de libras.
El siguiente paso fue el Estrasburgo. En junio de 2023, BlueCo entró en la entidad francesa y la convirtió en una extensión estratégica del proyecto londinense. Las cifras nunca fueron desgranadas con transparencia, aunque distintas informaciones situaron la operación cerca de los 75 millones de euros por una participación casi total.
Desde entonces, el Estrasburgo dejó de ser solo un club histórico de la Ligue 1 y se convirtió también en un laboratorio competitivo para el Chelsea. Esto da a entender que el fichaje de Valentín Barco no es un pedido expreso de Xabi, sino impuesto por la directiva de los 'Blues' ya que ambos clubes pertenecen al BlueCo, lo que facilita la operación club-club sin complicaciones de negociación.
Barco es el caso más reciente de un puente aéreo constante entre Londres y Estrasburgo. En el Chelsea será compañero de Andrey Santos, quien pasó por el Estrasburgo para ganar minutos y regresar a los 'Blues' más preparado. Mike Penders, Kendry Páez, David Datro Fofana, Mamadou Sarr, Ishé Samuels-Smith, Aarón Anselmino, Caleb Wiley o Djordje Petrovic siguieron la misma lógica: el club inglés los ató rápido y los cedió a Francia para madurar.