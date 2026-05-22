FICHAJES: Barridas en Olimpia y Olancho FC; Real España se mueve en el mercado

Así se va moviendo el mercado de fichajes en el fútbol hondureño. Olimpia ha pasado la escoba por su plantilla.
Santiago Ramírez es de esos fichajes que poco le aportaron al Olimpia y por eso el club le rescindirá su contrato.
Jorlián Sánchez - Olancho FC ha confirmado la baja del delantero panameño que solo estuvo seis meses y pudo anotar tres goles.
Omar Elvir - El lateral izquierdo hondureño de 36 años finalizó contrato con Olancho FC y no pudo renovar su convenio.
Gabriel Leiva - El mediocampista costarricense jugó seis meses con el Olancho FC, pero se va por decisión del cuerpo tecnico.
Dariel Murillo - Es uno de los jóvenes que el Olancho FC le ha dado salida.
Cristian Cálix - Su regreso no fue el esperado y ahora al talentoso volante hondureño le toca buscar nuevo equipo tras salir del Olancho FC.
Harold Fonseca - Se acaba el idilio del Olancho FC con el portero hondureño de 32 años que jugaba desde 2023 en el club.
Edgar Benítez - Zaguero paraguayo que tras un año, le dice adiós al club olanchano.
Yeison Mejía - Olancho FC notificó que el veloz extremo hondureño queda al margen del club después de un año. Tiene ofertas del Antigua de Guatemala.
Agustín Mulet - Olimpia informó a su afición que el mediocampista argentino queda fuera del club tras no renovarse su contrato.
Josman Figueroa - El sobrino de Maynor Figueroa no es más jugador del Olimpia, por ende queda al margen del club.
Carlos Sánchez - Llegó en 2022 y logró múltiples títulos con el Olimpia, pero su aventura en el club llegó al final.
Samuel Card - El veloz extremo del Victoria interesa y mucho al Real España, pero el Marathón se ha metido en el juego por hacerse con sus servicios.
Elison Rivas - Junto al 'Mango' dejan huérfana la lateral izquierda; ambos han sido dados de baja del club albo.
Facundo Queiroz - Un jugador que no llenaba el ojo de la afición melenuda es otra de las bajas del Olimpia.
Jerry Bengtson - Es un secreto a voces que el Olimpia no seguirá contando con los servicios del veterano atacante, y en Olancho FC ya le han tocado a la puerta.
Clinton Bennett - Olimpia ha renovado el contrato del zaguero central hondureño de 23 años.
Jorge Benguché - Olimpia prepara una oferta de renovación para con el toro, pero desde Costa Rica vuelve a seducir el nombre del atacante hondureño.
Alexy Vega - Olimpia se había contactado con el entorno del jugador para hacerle llegar una propuesta, pero ante su lesión todo podría venirse abajo.