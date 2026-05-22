Traiciona a Flick por Mou: cerró las puertas a Barcelona y negocia con Real Madrid

Destacado futbolista ha decidido no seguir negociando con el FC Barcelona ya que desea fichar con el Real Madrid.
Hansi Flick ha recibido la mala noticia de que jugador que deseaba fichar no se sumará a las filas del FC Barcelona.
La noticia ha sacudido a todo el FC Barcelona ya que era un fichaje que deseaban de cara a la próxima temporada.
En los últimos meses, FC Barcelona estaba decidido a negociar su traspaso porque era uno de los pedidos de Hansi Flick.
El Barça lo intentó. La dirección deportiva azulgrana creyó en su momento que Alessandro Bastoni era el perfil idóneo para apuntalar la defensa de Flick la próxima temporada
De acuerdo a la información de El Nacional, Bastoni decidió no fichar por el FC Barcelona ya que desea formar parte del Real Madrid.
El defensor italiano le habría pedido a sus agentes que no negocien ni le den prioridad al FC Barcelona porque ahora mismo, su deseo es irse al Real Madrid con José Mourinho.
El portugués José Mourinho es el nuevo entrenador del Real Madrid y tendrá decisión directa en el armado del equipo, pero principalmente en los fichajes.
En principio, el análisis de Mourinho es que Real Madrid tiene serios problemas defensivos y necesita reforzarse en esa zona de forma urgente.
Todo indica que en las próximas semanas, cuando José Mourinho sea anunciado por Real Madrid, el club comenzará negociaciones con Inter de Milan para ver si puede fichar a Bastoni.
Mourinho destaca su fortaleza física, su altura y principalmente, el liderazgo defensivo del italiano.
Si bien no hay nada oficializado, hay altas posibilidades de que Mourinho ya haya contactado a Bastoni para hacerle saber su deseo de tenerlo.
Para FC Barcelona este es un problema porque Real Madrid saldrá siendo protagonista en este mercado para satisfacer los pedidos de José Mourinho.
Real Madrid estaría dejando al FC Barcelona sin el fichaje de Bastoni.
Bastoni estaría dejando con el deseo al FC Barcelona y se uniría al Real Madrid.