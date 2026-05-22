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Traiciona a Flick por Mou: cerró las puertas a Barcelona y negocia con Real Madrid

Surge tremendo bombazo en el fútbol español que dejaría molesto al equipo culé.

22 de mayo de 2026 a las 07:02
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Destacado futbolista ha decidido no seguir negociando con el FC Barcelona ya que desea fichar con el Real Madrid.

 Kevyn Oseguera
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Hansi Flick ha recibido la mala noticia de que jugador que deseaba fichar no se sumará a las filas del FC Barcelona.
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La noticia ha sacudido a todo el FC Barcelona ya que era un fichaje que deseaban de cara a la próxima temporada.
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En los últimos meses, FC Barcelona estaba decidido a negociar su traspaso porque era uno de los pedidos de Hansi Flick.
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El Barça lo intentó. La dirección deportiva azulgrana creyó en su momento que Alessandro Bastoni era el perfil idóneo para apuntalar la defensa de Flick la próxima temporada
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De acuerdo a la información de El Nacional, Bastoni decidió no fichar por el FC Barcelona ya que desea formar parte del Real Madrid.
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El defensor italiano le habría pedido a sus agentes que no negocien ni le den prioridad al FC Barcelona porque ahora mismo, su deseo es irse al Real Madrid con José Mourinho.
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El portugués José Mourinho es el nuevo entrenador del Real Madrid y tendrá decisión directa en el armado del equipo, pero principalmente en los fichajes.
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En principio, el análisis de Mourinho es que Real Madrid tiene serios problemas defensivos y necesita reforzarse en esa zona de forma urgente.
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Todo indica que en las próximas semanas, cuando José Mourinho sea anunciado por Real Madrid, el club comenzará negociaciones con Inter de Milan para ver si puede fichar a Bastoni.
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Mourinho destaca su fortaleza física, su altura y principalmente, el liderazgo defensivo del italiano.
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Si bien no hay nada oficializado, hay altas posibilidades de que Mourinho ya haya contactado a Bastoni para hacerle saber su deseo de tenerlo.
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Para FC Barcelona este es un problema porque Real Madrid saldrá siendo protagonista en este mercado para satisfacer los pedidos de José Mourinho.
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Real Madrid estaría dejando al FC Barcelona sin el fichaje de Bastoni.
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Bastoni estaría dejando con el deseo al FC Barcelona y se uniría al Real Madrid.
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