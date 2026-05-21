¿Qué eran esos artefactos? El mediotiempo de la final y el dolor de Vega

Lo que no viste por la TV de la gran final entre Marathón y Motagua desde el estadio Morazán de San Pedro Sula.
¿Qué eran estos artefactos? Pues bien, fueron los autores del show de luces que Marathón presentó en la previa de la final.
Marathón se mandó una de las mejores previas de una final en Honduras con su show de luces.
El robot que sacó másde una carcajada en la cancha del Morazán. Andaba con la camiseta del Marathón.
Los matices de los últimos minutos... Puchulín Serrano abatido y Farioli celebrando el gol del empate.
¿Qué buscaban? La logística del Marathón buscaba proyectiles en la cancha después del show de luces que ofrecieron.
Después de los juegos pirotécnicos, la parte logística del Marathón limpió la cancha.
El mediotiempo del partido estuvo animado por cantantes hondureños y bailarinas que le dieron un tinte diferente a la final de ida.
Las bailarinas levantaron a muchos delas gradas con sus sexys movimientos. Estuvo muy animado los 15 minutos del entretiempo.
Pablo Lavallén cuando cayó el gol del Motagua quedó atónito, pero le regresó la vida con elempate de Farioli.
El dolor de Alexy Vega tras entrar de cambio y a los tres minutos irse de cambio por lesión.
El talentoso jugador del Marathón no había tenido su mejor torneo y ahora esa lesión lo saca del partido de vuelta.
Los futbolistas del Motagua se solidarizaban con Alexy Vega tras caer al piso lesionado que le obligó a salir.
Hubo un pequeño grupo de aficionados del Motagua que se hicieron presente y apoyaron a su equipo en esta final.
El robot seguía haciendo de las suyas y se paseaba por la cancha del Morazán.
El tremendo show de luces que ofreció la directiva del Marathón fue lo más top del partido.
Daniel Otero, presidente del Marathón, muy serio viendo cómo su equipo estaba perdiendo el partido contra Motagua.
Euforia al mil... los argentinos Farioli y Rougier celebrando el gol del empate contra Motagua.