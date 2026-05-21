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¿Qué eran esos artefactos? El mediotiempo de la final y el dolor de Vega

Lo que no viste por la TV de la gran final entre Marathón y Motagua desde el estadio Morazán de San Pedro Sula.

21 de mayo de 2026 a las 22:18
¿Qué eran esos artefactos? El mediotiempo de la final y el dolor de Vega
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Lo que no viste por la TV de la gran final entre Marathón y Motagua desde el estadio Morazán de San Pedro Sula.
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¿Qué eran estos artefactos? Pues bien, fueron los autores del show de luces que Marathón presentó en la previa de la final.
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Marathón se mandó una de las mejores previas de una final en Honduras con su show de luces.
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El robot que sacó másde una carcajada en la cancha del Morazán. Andaba con la camiseta del Marathón.
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Los matices de los últimos minutos... Puchulín Serrano abatido y Farioli celebrando el gol del empate.
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¿Qué buscaban? La logística del Marathón buscaba proyectiles en la cancha después del show de luces que ofrecieron.
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Después de los juegos pirotécnicos, la parte logística del Marathón limpió la cancha.
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El mediotiempo del partido estuvo animado por cantantes hondureños y bailarinas que le dieron un tinte diferente a la final de ida.
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Las bailarinas levantaron a muchos delas gradas con sus sexys movimientos. Estuvo muy animado los 15 minutos del entretiempo.
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Pablo Lavallén cuando cayó el gol del Motagua quedó atónito, pero le regresó la vida con elempate de Farioli.
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El dolor de Alexy Vega tras entrar de cambio y a los tres minutos irse de cambio por lesión.
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El talentoso jugador del Marathón no había tenido su mejor torneo y ahora esa lesión lo saca del partido de vuelta.
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Los futbolistas del Motagua se solidarizaban con Alexy Vega tras caer al piso lesionado que le obligó a salir.
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Hubo un pequeño grupo de aficionados del Motagua que se hicieron presente y apoyaron a su equipo en esta final.
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El robot seguía haciendo de las suyas y se paseaba por la cancha del Morazán.
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El tremendo show de luces que ofreció la directiva del Marathón fue lo más top del partido.
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Daniel Otero, presidente del Marathón, muy serio viendo cómo su equipo estaba perdiendo el partido contra Motagua.
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Euforia al mil... los argentinos Farioli y Rougier celebrando el gol del empate contra Motagua.
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