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¿Quién es la argentina? La final entre Marathón y Motagua se llenó de bellezas

Se vive al máximo todo el ambiente en la gran final de ida entre Marathón y Motagua.

21 de mayo de 2026 a las 19:04
¿Quién es la argentina? La final entre Marathón y Motagua se llenó de bellezas
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Se vive al máximo todo el ambiente en la gran final de ida entre Marathón y Motagua. Fotos Neptalí Romero, Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
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Hermosas aficionadas verdolagas llegaron desde bien temprano para ver a su amado club.
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A la expectativa está la aficionada con un buen resultado del Monstruo Verde.
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Bien identificada y con una hermosa sonrisa llegó la fanática del Monstruo Verde.
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Y su sonrisa fue capta por el lente de DIEZ, la más bella en el estadio Morazán.
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Una imagen para el recuerdo desde el legendario estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.
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En palco disfrutando de todo el ambiente y esperan gritar muchos goles del Marathón.
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Ella espera que el Monstruo Verde gane y el domingo celebrar la Décima copa de la historia.
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Y se mantiene bien informada con todo lo que sucede en la gran final con DIEZ.HN.
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Bellas damas impactan con su presencia en la zona de palco en el estadio legendario.
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Tanya Rodríguez, periodista deportiva hondureña, no oculta su pasión por el Marathón.
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Desde su entrada ella llamó la atención con su belleza y lo gran aficionada que es.
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Dio su pronóstico y le puso un 2-0 al Monstruo Verde frente a Motagua.
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Ella con su belleza impone orden, ella brinda seguridad en la gran final de ida entre azules y verdolagas.
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Mucho nervios para la hora del comienzo del encuentro por la lucha del título del torneo Clausura.
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Disfrutando entre amistad el juego valioso para Marathón en la búsqueda de la gloria.
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Ella es la aficionada argentina que deleita desde la zona preferencial del estadio Morazán.
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Se sabe que es familiar del cuerpo técnico de Marathón y siempre apoya al Monstruo Verde.
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