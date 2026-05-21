¿Quién es la argentina? La final entre Marathón y Motagua se llenó de bellezas

Se vive al máximo todo el ambiente en la gran final de ida entre Marathón y Motagua. Fotos Neptalí Romero, Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
Hermosas aficionadas verdolagas llegaron desde bien temprano para ver a su amado club.
A la expectativa está la aficionada con un buen resultado del Monstruo Verde.
Bien identificada y con una hermosa sonrisa llegó la fanática del Monstruo Verde.
Y su sonrisa fue capta por el lente de DIEZ, la más bella en el estadio Morazán.
Una imagen para el recuerdo desde el legendario estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.
En palco disfrutando de todo el ambiente y esperan gritar muchos goles del Marathón.
Ella espera que el Monstruo Verde gane y el domingo celebrar la Décima copa de la historia.
Y se mantiene bien informada con todo lo que sucede en la gran final con DIEZ.HN.
Bellas damas impactan con su presencia en la zona de palco en el estadio legendario.
Tanya Rodríguez, periodista deportiva hondureña, no oculta su pasión por el Marathón.
Desde su entrada ella llamó la atención con su belleza y lo gran aficionada que es.
Dio su pronóstico y le puso un 2-0 al Monstruo Verde frente a Motagua.
Ella con su belleza impone orden, ella brinda seguridad en la gran final de ida entre azules y verdolagas.
Mucho nervios para la hora del comienzo del encuentro por la lucha del título del torneo Clausura.
Disfrutando entre amistad el juego valioso para Marathón en la búsqueda de la gloria.
Ella es la aficionada argentina que deleita desde la zona preferencial del estadio Morazán.
Se sabe que es familiar del cuerpo técnico de Marathón y siempre apoya al Monstruo Verde.