  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Mundial 2026

Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026

El atacante colombiano reveló amenazas de muerte tras la eliminación de su país en la Copa del Mundo.

09 de julio de 2026 a las 16:26
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
1 de 15

La Selección de Colombia pasa momentos difíciles tras la eliminación en la Copa del Mundo. Uno de sus futbolistas recibió amenazas de muerte.

Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
2 de 15

La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 sigue dejando secuelas, tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de los futbolistas más señalados tras la derrota frente a Suiza fue Jaminton Campaz, quien quedó en el centro de las críticas.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
3 de 15

El atacante colombiano desperdició una ocasión inmejorable en el minuto 120 del compromiso, cuando tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar la historia del encuentro, pero envió el balón por encima del arco.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
4 de 15
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
5 de 15

Las críticas hacia Campaz no tardaron en multiplicarse y, lamentablemente, algunas de ellas cruzaron todos los límites al convertirse en amenazas contra su vida y la de su familia.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
6 de 15

Ante esta situación, el delantero utilizó sus cuentas oficiales para pronunciarse y compartir un emotivo mensaje dirigido a los seguidores de la selección colombiana.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
7 de 15

Campaz comenzó recordando el orgullo que sintió al representar a su país en una Copa del Mundo y agradeció la oportunidad de haber cumplido uno de los mayores sueños de su carrera.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
8 de 15

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", escribió.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
9 de 15

Posteriormente, el futbolista hizo un llamado a la reflexión y pidió que las diferencias deportivas no se conviertan en actos de violencia o intimidación.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
10 de 15

"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", expresó el atacante.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
11 de 15

El mensaje recibió numerosas muestras de apoyo por parte de aficionados y compañeros, quienes rechazaron las amenazas que ha recibido el jugador tras la eliminación.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
12 de 15
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
13 de 15

El delantero quedó marcado por esa acción, ya que un gol en ese momento pudo haber cambiado completamente el destino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
14 de 15

Como consecuencia del difícil momento que atraviesa, el futbolista tomó una importante decisión pensando en su tranquilidad y en la seguridad de sus seres queridos.
Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026
15 de 15

Campaz decidió no regresar por ahora a Colombia debido a las amenazas recibidas, optando por mantenerse alejado del país mientras disminuye la tensión generada tras la eliminación.
Cargar más fotos