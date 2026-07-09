Escándalo: figura de Colombia denuncia amenazas tras el Mundial 2026

La Selección de Colombia pasa momentos difíciles tras la eliminación en la Copa del Mundo. Uno de sus futbolistas recibió amenazas de muerte.
La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 sigue dejando secuelas, tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de los futbolistas más señalados tras la derrota frente a Suiza fue Jaminton Campaz, quien quedó en el centro de las críticas.
El atacante colombiano desperdició una ocasión inmejorable en el minuto 120 del compromiso, cuando tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar la historia del encuentro, pero envió el balón por encima del arco.
Las críticas hacia Campaz no tardaron en multiplicarse y, lamentablemente, algunas de ellas cruzaron todos los límites al convertirse en amenazas contra su vida y la de su familia.
Ante esta situación, el delantero utilizó sus cuentas oficiales para pronunciarse y compartir un emotivo mensaje dirigido a los seguidores de la selección colombiana.
Campaz comenzó recordando el orgullo que sintió al representar a su país en una Copa del Mundo y agradeció la oportunidad de haber cumplido uno de los mayores sueños de su carrera.
"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", escribió.
Posteriormente, el futbolista hizo un llamado a la reflexión y pidió que las diferencias deportivas no se conviertan en actos de violencia o intimidación.
"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", expresó el atacante.
El mensaje recibió numerosas muestras de apoyo por parte de aficionados y compañeros, quienes rechazaron las amenazas que ha recibido el jugador tras la eliminación.
El delantero quedó marcado por esa acción, ya que un gol en ese momento pudo haber cambiado completamente el destino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.
Como consecuencia del difícil momento que atraviesa, el futbolista tomó una importante decisión pensando en su tranquilidad y en la seguridad de sus seres queridos.
Campaz decidió no regresar por ahora a Colombia debido a las amenazas recibidas, optando por mantenerse alejado del país mientras disminuye la tensión generada tras la eliminación.