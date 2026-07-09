Pudo haber muerto y no tiene club: el 'chileno' que buscará echar a Messi

Ricardo Rodríguez es uno de los referentes de la selección de Suiza y volverá a cruzarse con Leo Messi en una justa mundialista. El jugador tiene una increíble historia de superación que no ha sido fácil.
La selección argentina afronta este sábado los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en Kansas City frente a Suiza. El conjunto europeo cuenta en su plantilla con un futbolista que tiene una asombrosa historia de superación. Hablamos concretamente del 'chileno' Ricardo Rodríguez.
El defensor de 33 años es originario de Zúrich, la ciudad más grande de Suiza y su motor financiero, aunque la capital es Berna. Durante su nacimiento, el zurdo superó un momento de salud extremadamente delicado: sus posibilidades de sobrevivir eran solo de 50%.
Rodríguez, quien está disputando la cuarta Copa del Mundo de su carrera, es hijo de un inmigrante español, José Rodríguez, y de Marcela, una chilena que llegó a Suiza junto a su familia en busca de un futuro mejor.
Cuando la madre de Rodríguez transitaba su octavo mes de embarazo, los médicos detectaron que había serios problemas: él tenía una hernia diafragmática congénita. Esto provocó que el estómago, hígado, bazo y parte del intestino se desplazaran hacia el tórax. Y los pulmones no pudieron desarrollarse normalmente.
Con este panorama, los doctores ordenaron una cesárea y una delicada intervención quirúrgica de emergencia. A los padres de Ricardo les hablaron clarito: "El bebé tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir". Era tan grave el asunto que convocaron a un sacerdote para que acompañara a la familia.
En esos momentos de angustia, el abuelo materno del futbolista, Nelson, tranquilizó a todos con su fe: "Mi nieto es fuerte y va a salir adelante”, expresó convencido. Y no se equivocó.
La operación fue todo un éxito, pero en los primeros meses de vida el pequeño Ricardo tuvo que realizarse estrictos controles médicos. Hasta que cumplió 3 años, sus padres lo llevaban cada seis meses al hospital. Cualquier resfrío ponía en riesgo su vida por la fragilidad de su aparato respiratorio.
Con el paso del tiempo su niñez se fue normalizando y enseguida se apasionó por el fútbol. Jugaba con sus amigos en los parques del barrio de Schwamendingen, uno de los más humildes de Zúrich, hasta que un captador de talentos lo descubrió y lo fichó en las inferiores del FC Zurich.
De temperamento fuerte y una gran pegada, Rodríguez se fue haciendo camino en las juveniles de su club y también destacó con la selección Sub-17 de Suiza, con la que fue campeón mundial en Nigeria, en un plantel que también tenía a Granit Xhaka.
En simultáneo, poco antes de cumplir los 18 años se estrenó en primera división y se consolidó como titular. Su meteórica carrera continuó con una convocatoria para la selección suiza en 2011. Desde que debutó con la camiseta helvética, jamás perdió la titularidad.
Su carrera continuó en el Wolfsburgo alemán, donde fue calificado como uno de los mejores laterales zurdos de la Bundesliga. Luego tuvo la oportunidad de defender las zamarras del del Milan, PSV Eindhoven, Torino y Betis.
Actualmente, Rodríguez se encuentra sin equipo. Terminó su contrato con el Betis y se despidió del club a principios de julio con un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. Además de estar enfocado en el Mundial, analiza ofertas para determinar su próximo destino.
En su dura historia de vida hay otro fuerte episodio que resalta: en 2015 quedó hundido porque a su madre le diagnosticaron cáncer y murió poco después, a los 47 años. En homenaje a ella se tatuó su rostro en el brazo derecho y el número 68, año del nacimiento de Marcela.
Para Ricardo, el partido de este sábado será su segundo choque mundialista contra Leo Messi, ya que él y Xhaka jugaron el duelo de octavos de final en Brasil 2014. Aquella vez, la Albiceleste ganó por la mínima a dos minutos de la prórroga (1-0).
"Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Además tienen a Messi, el mejor futbolista de todos", aseguró Rodríguez en zona mixta, tras eliminar a Colombia en octavos.
El defensor de 'La Nati' debió superar un delicado problema de salud cuando apenas llegaba al mundo, pero ahora disputa su cuarta Copa del Mundo.
Respecto a su relación sentimental, Ricardo Rodríguez está casado con Nicole Schmid. A diferencia de otras parejas de deportistas, ella mantiene un perfil desmasiado discreto y alejado de los medios, aunque ha acompañado al jugador a lo largo de su carrera por Europa y tienen una hija.