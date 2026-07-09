Mbappé enciende las alarmas, la foto que preocupa a Francia y vuelve la polémica

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Mbappé enciende las alarmas, Kylian preocupa a toda Francia y las polémicas se hicieron presentes en el Marruecos vs Francia.
La Selección de Francia despedazó a Marruecos en la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo. Mbappé anotó uno de los goles.
El artillero falló un tiro de penalti, pero terminó endosando el primer gol en la segunda etapa del partido de cuartos de final. Aquí se lamentó el fallo.
Pero según la página ARCHIVO VAR, la acción no ameritaba como tiro de penalti. "NO ES PENALTI".
Otra de las polémicas fue esta acción, en donde Diop se tapó la boca para dialogar con Dembélé, jugador de Francia.
La enorme celebración de Kylian Mbappé con sus compañeros en la Copa del Mundo.
Bono le atajó el penal a Mbappé, y así celebró el guardián de Marruecos tras mantener el cero a cero.
Kylian Mbappe (d) de Francia disputa el balón con Noussair Mazraoui de Marruecos este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).
Kylian Mbappe de Francia patea el balón este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).
Kylian Mbappe de Francia cobra un penal este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).
Michael Olise (c) de Francia controla el balón este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).
Kylian Mbappe (c) de Francia disputa el balón con Ayyoub Bouaddi de Marruecos este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).
Désiré Doué (c) de Francia disputa el balón con Ayyoub Bouaddi (i) y Hakimi de Marruecos este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).
MisterChip reveló la nueva marca de Mbappé en Copas del Mundo. Se acerca a Fontaine, exjugador de la Selección de Francia.
Kylian Mbappé encendió las alarmas tras salir de cambio por Mateta en el minuto 77 en el Francia vs Marruecos.