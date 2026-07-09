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Mbappé enciende las alarmas, la foto que preocupa a Francia y vuelve la polémica

Las fotos que no viste por televisión del Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial.

09 de julio de 2026 a las 15:33
Mbappé enciende las alarmas, la foto que preocupa a Francia y vuelve la polémica
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Mbappé enciende las alarmas, Kylian preocupa a toda Francia y las polémicas se hicieron presentes en el Marruecos vs Francia.

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La Selección de Francia despedazó a Marruecos en la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo. Mbappé anotó uno de los goles.

 Ángel Colmenares / EFE
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El artillero falló un tiro de penalti, pero terminó endosando el primer gol en la segunda etapa del partido de cuartos de final. Aquí se lamentó el fallo.

 Ángel Colmenares / EFE
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Pero según la página ARCHIVO VAR, la acción no ameritaba como tiro de penalti. "NO ES PENALTI".
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Otra de las polémicas fue esta acción, en donde Diop se tapó la boca para dialogar con Dembélé, jugador de Francia.

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La enorme celebración de Kylian Mbappé con sus compañeros en la Copa del Mundo.

Ángel Colmenares / EFE
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Bono le atajó el penal a Mbappé, y así celebró el guardián de Marruecos tras mantener el cero a cero.

 Mario O. Figueroa
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Kylian Mbappe (d) de Francia disputa el balón con Noussair Mazraoui de Marruecos este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).

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Kylian Mbappe de Francia patea el balón este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).

Ángel Colmenares / EFE
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Kylian Mbappe de Francia cobra un penal este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).

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Michael Olise (c) de Francia controla el balón este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).

Ángel Colmenares / EFE
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Kylian Mbappe (c) de Francia disputa el balón con Ayyoub Bouaddi de Marruecos este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).

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Désiré Doué (c) de Francia disputa el balón con Ayyoub Bouaddi (i) y Hakimi de Marruecos este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos).

 Ángel Colmenares / EFE
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MisterChip reveló la nueva marca de Mbappé en Copas del Mundo. Se acerca a Fontaine, exjugador de la Selección de Francia.

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Kylian Mbappé encendió las alarmas tras salir de cambio por Mateta en el minuto 77 en el Francia vs Marruecos.

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