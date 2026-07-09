FIFA ratifica duro revés a Inglaterra y el error que nadie esperaba con Harry Kane

Sin embargo, la paz regresó cuando el sitio web de la FIFA publicó el reporte oficial del partido. Harry Kane nunca fue amonestado. La tarjeta amarilla de esa jugada fue en realidad para el defensor Marc Guéhi, quien recibió el castigo por protestar de forma airada. El sistema gráfico de la televisión simplemente cometió un error visual al ver a ambos futbolistas juntos en el reclamo.