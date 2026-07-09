FIFA ratifica duro revés a Inglaterra y el error que nadie esperaba con Harry Kane

Inglaterra ha sido castigado por FIFA, el máximo organismo del fútbol no les perdonó, pero también se cometió un error, que ya tuvieron que ratficar para el partido contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.
El Comité Disciplinario de la FIFA ratificó una pésima noticia para la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. El defensor central Jarell Quansah recibió una sanción de dos partidos de suspensión, por lo que se perderá el duelo de cuartos de final ante Noruega y una hipotética semifinal.
La federación inglesa intentó apelar la tarjeta roja directa que el jugador recibió en el último partido, pero la FIFA rechazó todos los argumentos este jueves. La baja obligada del zaguero del Bayer Leverkusen debilita una defensa que venía mostrando mucha solvencia en el torneo.
El incidente ocurrió el pasado 5 de julio durante el intenso partido de octavos de final contra México en el Estadio Ciudad de México. En el segundo tiempo, Quansah realizó una entrada muy arriesgada sobre el mexicano Jesús Gallardo.
Tras revisar la acción en la pantalla del VAR, el árbitro principal no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. Las autoridades de la FIFA determinaron que el futbolista infringió de forma grave el Código Disciplinario. A pesar de quedarse con diez hombres, Inglaterra sacó el carácter y logró avanzar de ronda al ganar el partido por 3-2.
Esta sanción genera un dolor de cabeza urgente para el director técnico de los "Tres Leones", Thomas Tuchel, quien ahora debe buscar un reemplazo de garantías en la zaga central.
Tanto el cuerpo médico como los asistentes técnicos de la selección europea asimilaron la resolución oficial con mucha resignación, sabiendo el enorme peso que Quansah tiene dentro del esquema titular.
El partido contra los mexicanos también dejó momentos de mucha tensión fuera de la cancha debido a un insólito error de la transmisión oficial de televisión, un caso que los medios ingleses ya bautizaron como la "amarilla fantasma".
Al minuto 68, el árbitro australiano Alireza Faghani cobró un penal para México por una falta del capitán Harry Kane sobre Brian Gutiérrez (pena máxima que luego Raúl Jiménez cambió por gol). En medio de las protestas de los futbolistas, el juez sacó una tarjeta amarilla y la pantalla del televisor indicó que el amonestado era Kane.
La supuesta tarjeta para el goleador encendió por completo las alarmas en Inglaterra. Según el reglamento del torneo, si un jugador acumula dos tarjetas amarillas entre octavos y cuartos de final queda suspendido para una posible semifinal. Los fanáticos temían que su gran estrella tuviera que jugar condicionado el próximo encuentro.
Sin embargo, la paz regresó cuando el sitio web de la FIFA publicó el reporte oficial del partido. Harry Kane nunca fue amonestado. La tarjeta amarilla de esa jugada fue en realidad para el defensor Marc Guéhi, quien recibió el castigo por protestar de forma airada. El sistema gráfico de la televisión simplemente cometió un error visual al ver a ambos futbolistas juntos en el reclamo.
Con esta aclaración oficial, Inglaterra respira aliviada: Harry Kane no arrastra amonestaciones.
Marc Guehi, Declan Rice, Nico O’Reilly (los tres amonestados contra México) y también Jude Bellingham (ante Congo por 16avos de final). Si al jugador inglés le sacan una amarilla ante Noruega, se pierde las semifinales ya sea contra Argentina o Suiza.
Por reglamento de la FIFA, las tarjetas amarillas se limpian automáticamente después de los cuartos de final, por lo que sobrevivir al próximo partido es clave para las aspiraciones del conjunto inglés de llegar con plantel completo a la recta final del torneo.
Inglaterra se enfrenta a Noruega el próximo sábado 11 de julio a las 3:00 de la tarde hora de Centroamérica/4:00 hora de Panamá.