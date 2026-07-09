¿Presión para Lamine Yamal? El ultimátum de Inés García en pleno Mundial: "Haz lo que sea"

Lamine Yamal ha recibido una petición de su novia en pleno Mundial y le pide que "haga lo que sea" para cumplirle.
La selección de España se prepara para un partido de vida o muerte. Este viernes se jugará el pase a las semifinales de la Copa del Mundo frente a Bélgica, en un duelo donde no se permiten los errores.
A solo diez días de la gran final del torneo, la presión es máxima para todos los jugadores. Un tropiezo significaría armar las maletas y regresar a casa, mientras que un triunfo los pondría entre los cuatro mejores equipos del planeta.
Mientras los futbolistas se concentran en la cancha, la FIFA empezó a revelar los grandes secretos de la clausura. El organismo sorprendió al mundo entero al anunciar los detalles del espectáculo musical que acompañará el partido por el título.
Las redes sociales se encendieron por completo tras confirmarse una lista de artistas internacionales de primer nivel. El anuncio causó un enorme revuelo entre los fanáticos de la música y del deporte.
La noticia de este megaconcierto dio la vuelta al mundo en pocos minutos. Millones de personas empezaron a comentar sobre el increíble evento que se viene para el cierre de la Copa del Mundo.
La joven influencer compartió la publicación en sus redes sociales y aprovechó para enviarle un divertido pero directo mensaje a la estrella del FC Barcelona. Su petición llamó la atención de todos sus seguidores de inmediato.
Sin filtros, Inés García dejó claro que ahora tiene una razón muy poderosa para querer ver a España en el partido definitivo. Su gran deseo es poder asistir al concierto de Justin Bieber en vivo desde el estadio.
"Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me escuchas? LO QUE SEA", escribió la joven en su cuenta oficial. El mensaje iba dirigido directamente al joven extremo de la selección española.
Como era de esperarse, la publicación provocó una ola de comentarios entre los fanáticos del fútbol. La mayoría de los usuarios se tomaron la exigencia con mucho humor en las plataformas digitales.
Muchos aficionados aseguraron entre risas que Lamine Yamal ahora tiene una motivación extra muy grande para vencer a Bélgica. El delantero lleva una presión doble sobre sus hombros para los próximos partidos.
Actualmente, Inés García se encuentra en Estados Unidos acompañando de cerca al futbolista durante todo el torneo. La influencer no se ha perdido ningún juego y espera seguir viajando con el equipo hasta el último día del Mundial.