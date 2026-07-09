FIFA los castiga: Egipto recibe una sanción luego de ser eliminado por Argentina con polémica

La seleccción de Egipto quedó eliminada de la Copa del Mundo y ahora FIFA los castiga con una multa por todo lo que pasó.
El sueño de la selección de Egipto en la Copa del Mundo terminó de la forma más dolorosa posible. El equipo africano ganaba cómodamente el partido por 2-0 frente a Argentina, pero no pudo mantener la ventaja y sufrió una de las remontadas más impactantes en la historia del torneo, perdiendo finalmente por 3-2.
Sin embargo, la eliminación no fue lo único que dejó marcado este encuentro. El partido estuvo lleno de polémica por las decisiones del árbitro francés François Letexier, lo que desató el enojo absoluto de todo el plantel egipcio, conocido popularmente como "Los Faraones".
Tanto el director técnico Hossam Hassan como sus futbolistas y ayudantes terminaron muy molestos. Ellos sintieron que el arbitraje los perjudicó directamente en jugadas clave, una frustración que les terminó costando muy caro tanto en lo deportivo como en los bolsillos.
La desesperación del equipo egipcio estalló por completo cuando llegó el tiempo de compensación. A partir del minuto 90, los jugadores perdieron la calma por el resultado y el arbitraje, lo que provocó una lluvia de tarjetas en los instantes finales.
En tan solo doce minutos, cuatro futbolistas de Egipto recibieron la tarjeta amarilla. El portero Oufa Shobeir fue amonestado al minuto 93, seguido por Hamdi Fathi al 94, Marwan Ateya al 98 y, finalmente, Haissem Hassan en el minuto 102.
Esta acumulación de tarjetas trajo graves consecuencias según el reglamento de la FIFA. El artículo 14 de su Código Disciplinario explica que si una selección recibe cinco o más sanciones en un solo partido, el equipo es castigado por tener una “conducta inapropiada”.
Al sumar las cuatro tarjetas amarillas de los futbolistas y la tarjeta roja que recibió un miembro del cuerpo técnico, Egipto superó el límite permitido. Por esta razón, la federación del país africano no se salvará de un fuerte castigo financiero.
Egipto ahora deberá pagar una multa de 40,000 dólares a la FIFA. Esta cifra se calcula sumando 10,000 dólares por cada una de las tarjetas amarillas recibidas en la parte final del encuentro, un golpe económico que hace más amarga su eliminación.
La situación más grave de la noche ocurrió justo después de que el argentino Enzo Fernández anotara el gol del triunfo para la albiceleste. En ese momento de máxima tensión, el capitán argentino Lionel Messi se acercó a la banca de Egipto para intentar tranquilizar los ánimos.
Lamentablemente, la reacción no fue la esperada. Uno de los asistentes del técnico Hossam Hassan perdió el control e intentó agredir físicamente al astro argentino, provocando un fuerte cruce entre los planteles.
Por fortuna, los propios compañeros de la delegación egipcia reaccionaron a tiempo y detuvieron al asistente antes de que la situación pasara a mayores. El árbitro Letexier observó toda la escena de frente y le mostró la tarjeta roja directa de inmediato.
Las reglas de la FIFA para este tipo de conductas violentas son muy estrictas. Como castigo inmediato, el asistente tuvo que abandonar el campo de juego, el túnel y los vestuarios, quedando completamente incomunicado con su equipo durante el cierre del juego.
Además de abandonar el estadio, este asistente recibió una suspensión automática de al menos un partido oficial. Esto significa que no podrá estar presente en el próximo compromiso de la selección de Egipto.
El problema podría ser aún mayor en los próximos días, ya que el Comité Disciplinario de la FIFA revisará el informe del árbitro. Si se comprueba que hubo insultos o intentos de agresión, el asistente podría recibir más partidos de suspensión y multas económicas extra.