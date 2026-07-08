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Hijo de Diego Vázquez sorprende entrenando con equipo de la Primera División

El juvenil se encuentra realizando una prueba en uno de los equipos de la Liga Nacional de Honduras a la espera de poder llegar las expectativa del entrenador.

08 de julio de 2026 a las 20:40
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Siguiéndole los pasos a su padre, uno de los hijos de Diego Vázquez quiere hacer su propia historia en la Liga Nacional. FOTO: Adrián Portillo Salgado

 Carlos Castellanos
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La Liga Nacional tiene un nuevo inquilino y son varios los futbolistas que buscan un lugar en la institución.
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El Estrella Roja de Danlí logró el ascenso a la Primera División y se ha estado reforzando en diferentes puestos.
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El pájaro Benítez se mantiene en la zona ofensiva del equipo tras una destacada participación.
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Óscar Isaula es el responsable de guiar al equipo tras el ascenso al máximo circuito y le han dado la confianza de seguir el proyecto.
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Victor Moreira es uno de los porteros con los que cuenta el equipo y que han venido jugado desde el ascenso.
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Edwin Munguía continuará su préstamo con el equipo Estrella Roja, el técnico de Motagua no lo necesita.
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Reinieri Mayorquín fue renovado por el equipo de la ciudad oriental, el capitán regresa a primera división.
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Thiago Vázquez llegó al equipo Estrella Roja pidiendo una oportunidad de ser observado y ya jugó partido amistoso.

 Carlos Castellanos
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El equipo Estrella Roja tendrá su estreno de la Liga Nacional y el hijo de Diego Vázquez busca un cupo en la portería.
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José García es otro de los porteros con los que cuenta el equipo Estrella Roja, Thiago podría ser el tercero.
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Nahuel Luna, fue uno de los goleadores del equipo para lograr el ascenso a la Primera División.
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Mikel García es otro de los jugadores que se incorporó al equipo para la presente temporada.
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Frelys López también fue clave en el equipo para lograr el ascenso. La noche histórica anotó gol.
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Cristian Cálix es el último refuerzo que ha presentado el equipo Estrella Roja de Danlí.
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Jared Velásquez también recién llegó al Estrella Roja tras su paso por el Hondupino la temporada recién pasada.
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Estrella Roja logró vencer al Génesis en partido amistoso disputado en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
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El equipo Estrella Roja se prepara para disputar otros partidos amistosos y suena que el Real Estelí de Nicaragua es uno de ellos.
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