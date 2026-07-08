Hijo de Diego Vázquez sorprende entrenando con equipo de la Primera División

Siguiéndole los pasos a su padre, uno de los hijos de Diego Vázquez quiere hacer su propia historia en la Liga Nacional. FOTO: Adrián Portillo Salgado
La Liga Nacional tiene un nuevo inquilino y son varios los futbolistas que buscan un lugar en la institución.
El Estrella Roja de Danlí logró el ascenso a la Primera División y se ha estado reforzando en diferentes puestos.
El pájaro Benítez se mantiene en la zona ofensiva del equipo tras una destacada participación.
Óscar Isaula es el responsable de guiar al equipo tras el ascenso al máximo circuito y le han dado la confianza de seguir el proyecto.
Victor Moreira es uno de los porteros con los que cuenta el equipo y que han venido jugado desde el ascenso.
Edwin Munguía continuará su préstamo con el equipo Estrella Roja, el técnico de Motagua no lo necesita.
Reinieri Mayorquín fue renovado por el equipo de la ciudad oriental, el capitán regresa a primera división.
Thiago Vázquez llegó al equipo Estrella Roja pidiendo una oportunidad de ser observado y ya jugó partido amistoso.
El equipo Estrella Roja tendrá su estreno de la Liga Nacional y el hijo de Diego Vázquez busca un cupo en la portería.
José García es otro de los porteros con los que cuenta el equipo Estrella Roja, Thiago podría ser el tercero.
Nahuel Luna, fue uno de los goleadores del equipo para lograr el ascenso a la Primera División.
Mikel García es otro de los jugadores que se incorporó al equipo para la presente temporada.
Frelys López también fue clave en el equipo para lograr el ascenso. La noche histórica anotó gol.
Cristian Cálix es el último refuerzo que ha presentado el equipo Estrella Roja de Danlí.
Jared Velásquez también recién llegó al Estrella Roja tras su paso por el Hondupino la temporada recién pasada.
Estrella Roja logró vencer al Génesis en partido amistoso disputado en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
El equipo Estrella Roja se prepara para disputar otros partidos amistosos y suena que el Real Estelí de Nicaragua es uno de ellos.