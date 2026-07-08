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Neymar no supera el fracaso de Brasil en el Mundial 2026 y piensa en lo peor

El delantero de 34 años fracasó con la selección brasileña en el Mundial 2026 y revelan la contundente decisión que tomaría.

08 de julio de 2026 a las 14:31
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Neymar Jr no pudo conquistar la Copa del Mundo con la Selección de Brasil y desde el país sudamericano revelan cuál es la decisión que planea tomar el exfutbolista de Barcelona.
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La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó una enorme decepción para la 'Canarinha'. También habría provocado una profunda reflexión en Neymar.
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La derrota por 2-1 frente a Noruega significó un duro golpe para una selección que llegaba con la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo. Para Neymar, además, representaba probablemente la última oportunidad de liderar a Brasil hacia un nuevo título mundial.
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El delantero reapareció en la fase final del torneo tras superar problemas físicos, pero su participación fue muy limitada. Apenas disputó 39 minutos repartidos en dos encuentros, tiempo suficiente para marcar un gol de penal y repartir una asistencia, aunque insuficiente para cambiar el rumbo de su selección.
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En el partido ante Noruega ingresó desde el banquillo y convirtió el descuento desde los once pasos. Sin embargo, su anotación únicamente sirvió para maquillar el resultado, ya que Brasil terminó despidiéndose del torneo mucho antes de lo esperado.
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Tras el encuentro, el propio Neymar dejó entrever que su ciclo con la selección brasileña había llegado a su fin. Sus palabras alimentaron las dudas sobre su continuidad, aunque en ese momento nadie imaginaba que también pudiera estar en juego su futuro como futbolista.
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De acuerdo con información publicada por UOL Brasil, personas cercanas al exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain no descartan que el atacante tome la decisión de retirarse definitivamente. La posibilidad existe y será el propio Neymar quien determine los próximos pasos de su carrera.
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El mismo medio señala que, por ahora, el escenario más probable sigue siendo que regrese a Santos para cumplir el contrato que mantiene vigente hasta diciembre de este año. No obstante, la decisión final dependerá exclusivamente del futbolista y será tomada sin presiones externas.
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Actualmente, Neymar permanece en Estados Unidos disfrutando de unos días de descanso junto a su familia. Durante este período aprovechará para analizar su futuro, mientras el Santos espera noticias sobre la fecha en la que volverá a incorporarse a la disciplina del club paulista.
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En Santos existe incertidumbre. El equipo ya inició la pretemporada para afrontar la segunda parte del año y Neymar todavía no se ha presentado a los entrenamientos. Aunque el club espera su regreso, todavía no se han establecido reuniones para definir cómo será el cierre de su vínculo contractual.
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Una de las voces que más ha llamado la atención en medio de la incertidumbre fue la de Neymar da Silva Santos, padre y representante del jugador. A través de un emotivo mensaje publicado tras la eliminación mundialista, le pidió a su hijo que no abandone el fútbol.
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"Y precisamente porque creo esto, quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol".
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El mensaje refleja el momento emocional que atraviesa el máximo goleador histórico de Brasil. Después de convivir durante años con lesiones importantes y múltiples recaídas, el delantero habría quedado especialmente afectado por el desenlace de una Copa del Mundo que soñaba disputar en plenitud física.
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El Mundial 2026 parecía la oportunidad ideal para reivindicarse después de varios torneos marcados por problemas físicos. Sin embargo, nuevamente las lesiones limitaron su participación y evitaron que pudiera convertirse en el líder que Brasil necesitaba en los momentos decisivos.
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Hasta ahora, ni Neymar ni su entorno han emitido una postura oficial confirmando un posible retiro. Aun así, los reportes surgidos en Brasil apuntan a que el atacante se tomará varios días para evaluar su futuro antes de comunicar cualquier decisión definitiva.
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Si finalmente decide colgar los botines, Neymar pondrá fin a una de las carreras más exitosas del fútbol brasileño. Entre sus principales logros destacan la Champions League conquistada con el Barcelona en 2015, cinco títulos de la Ligue 1 con el PSG, el Premio Puskás de 2011 y la medalla de oro olímpica obtenida con Brasil en Río 2016.
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Por ahora, el futuro del astro brasileño permanece en el aire. Santos espera su regreso, la afición sueña con verlo nuevamente sobre los terrenos de juego y el mundo del fútbol permanece atento a una decisión que podría cerrar definitivamente la carrera de uno de los jugadores más talentosos y mediáticos.
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