Ranking FIFA: nuevo líder y Argentina se quita una histórica "maldición"

La FIFA actualizó el ranking de selecciones luego de que se disputaron los octavos de final del Mundial 2026 y tenemos nuevo líder.
20. Uruguay - Una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo que ni siquiera fue capaz de avanzar de la fase de grupos. La 'Celeste' bajó cuatro puestos y se queda con 1634.70 puntos.
19. Noruega - El equipo que lidera Erling Haaland está siendo una de las revelaciones tras volver a un Mundial después de 28 años y ascendió 12 puestos para llegar a 1651.29 puntos.
18. Senegal - El cuadro africano se despidió del certamen en 16avos luego de caer frente a Bélgica y retrocedió tres lugares. Ahora registra 1653.43 unidades.
17. Japón - Pese a que se despidió de la competencia cayendo contra Brasil en 16avos, los 'Samuráis azules' subieron un escalón y cuentan con 1673.68 puntos.
16. Estados Unidos - Uno de los coanfitriones del Mundial fue despachado por Bélgica en octavos de final, pero subió un puesto. El 'Team USA' tiene 1690.33 puntos en su casillero.
15. Italia - Aunque sigue ausente de las Copas del Mundo, la 'Azzurra' se mantiene entre las mejores 20 escuadras del planeta, aunque baja tres puestos y cuenta con 1704.73 unidades.
14. Suiza - Viene de eliminar a Colombia desde la tanda de penales para avanzar a los octavos de final donde se medirá ante los argentinos. 'La Nati' subió cinco escalones y suma 1710.88 unidades.
13. Croacia - El conjunto ajedrezado dijo adiós al torneo en 16avos luego de caer ante Portugal en Canadá, en lo que fue la despedida de Luka Modric de la selección nacional. Bajaron dos puestos y tienen 1723.05 puntos.
12. Alemania - Rotundo fracaso para una de las selecciones más potentes tras ser superada por Paraguay en 16avos. La 'Mannschaft' ya no se encuentra entre las 10 mejores y cuenta con 1726.22 unidades.
11. Colombia - La escuadra cafetera se despidió del Mundial con las botas puestas frente a los suizos. Pese a la dolorosa caída, logró subir dos puestos y ahora figura con 1739.89 puntos.
10. México - El 'Tri' avanzó con paso perfecto por primera vez en su historia hasta los octavos de final, pero fue despachado por Inglaterra en un Estadio Azteca que albergó uno de los mejores partidos del certamen. Suben cuatro escalones y suman 1754.30 puntos.
9. Países Bajos - La 'Orange' también decepcionó en la Copa del Mundo tras caer ante Marruecos en 16avos desde el punto penal. Cuenta con 1775.54 unidades y bajaron un lugar.
8. Bélgica - Los 'Diablos Rojos' han resucitado cuando parecía que no superaban los 16avos y se instalaron en cuartos de final para medirse contra España. Subieron un puesto y llevan 1778.36 puntos.
7. Portugal - Otro de los grandes fiascos del Mundial porque la señalaron como favorita, pero se despidió en octavos tras caer ante España. El equipo de Cristiano Ronaldo retrocedió dos puestos y tiene 1787.85 puntos.
6. Marruecos - Tal como lo demostraron en Qatar 2022, el conjunto africano sigue con vida en esta nueva edición y enfrentará a Francia en cuartos. Lograron subir un puesto y llevan 1803.99 unidades.
5. Brasil - La 'Canarinha' volvió a estrellarse en la Copa del Mundo, aunque subió un puesto en el ranking y suma 1804.92 puntos. Cabe recordar que fueron eliminados por Noruega en octavos, en la despedida de Neymar.
4. Inglaterra - Los dirigidos por Thomas Tuchel están ilusionados con poder llegar a la final, pero primero deberá superar la siguiente ronda ante Noruega. Se mantienen en el mismo sitio con 1871.39 puntos.
3. España - La 'Roja' se clasificó a cuartos tras un comienzo en el que dejó dudas por empatar sin goles ante Cabo Verde. El equipo logró reconducir el camino, pero en el ranking retrocedió un paso y suma 1912.34 puntos.
2. Argentina - La Albiceleste perdió el liderato, pero se sacó de encima una "maldición". En la historia de los Mundiales se mantiene vigente que ninguna selección que llegó al torneo ocupando el primer puesto logró salir campeona. El cuadro liderado por Leo Messi avanzó a cuartos de final y cuenta con 1925.15 unidades.
1. Francia - El nuevo rey del ranking apenas supera a los argentinos con 1925.86 puntos. El equipo capitaneado por Kylian Mbappé avanzó dos puestos (superando a España y Argentina) y también se instaló en cuartos donde chocará contra Marruecos.
Las diez mejores seleccinones del mundo y Francia liderado la lista.