Balón de Oro 2026: Messi revive, mala noticia a Mbappé y sorpresa con el gran favorito

Messi revive con el Mundial 2026, Mbappé recibe duro golpe en el top y sorpresa con Harry Kane: así marcha el ranking del Balón de Oro. ¡Inesperado futbolista en el segundo lugar!
20. Ismael Saibari (Bayern de Múnich) - En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa Africana de Naciones, la Eredivisie y la Johan Cruyff Schaal.
19. Jude Bellingham (Real Madrid) - Temporada 2025-26: 12 goles y 6 asistencias. Tras brillar en 2024, sus opciones de Balón de Oro parecían esfumarse por una temporada irregular en el Real Madrid, marcada por las lesiones. Pero su actuación en el Mundial podría devolverle a la lista final.
18. Bukayo Saka (Arsenal) - Temporada 2025-26: 13 goles, 13 asistencias. Campeón de la Premier League. Aunque su estado de forma no fue óptimo, el extremo del Arsenal brilló: los Gunners conquistaron la Premier y llegaron a la final de la Champions League.
17. Bruno Fernandes (Manchester United) - Temporada 2025-26: 13 goles y 26 asistencias. Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la liga inglesa. Fernandes volvió a demostrar que es el motor del Manchester United, aunque no mantuvo ese nivel en el Mundial, donde Portugal cayó en octavos.
16. Lautaro Martínez (Inter) - Temporada 2025-26: 28 goles, 10 asistencias. Campeón de la Serie A y la Coppa Italia. Pese a la sorpresiva eliminación en la Champions League ante el Bodo/Glimt, el Inter tuvo una temporada exitosa al ganar la Serie A y la Coppa Italia. 'El Toro' por fin marcó en un Mundial con Argentina.
15. Gabriel Magalhães (Arsenal) - Temporada 2025-26: cuatro goles, seis asistencias y 31 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League. Sin embargo, el defensor falló su penal en la gran final de la Champions League y la temprana eliminación de Brasil en el Mundial le penalizarán en la votación del Balón de Oro.
14. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - En la temporada 2025-26 marcó 31 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa del Rey. Con la selección, promedia un gol por partido desde el inicio de la fase de clasificación para el Mundial en septiembre, y mantiene su olfato goleador mientras La Roja aspira al título mundial tras el continental de 2024.
13. Vinicius Jr (Real Madrid) - Temporada 2025-26: 28 goles, 16 asistencias. Vinicius Jr. vivió un 2025 desastroso con el Real Madrid, pues solo marcó ocho goles en La Liga, y su gira de revancha tras el Balón de Oro se torció. Su repunte no bastó para dar títulos al Bernabéu, pero sí le sirvió para dejar atrás su mala racha con Brasil: marcó cuatro goles en el Mundial, aunque la Seleção se quedó en octavos.
12. Vitinha (Paris Saint-Germain) - Temporada 2025-26: 7 goles, 10 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA. Además, fue designado mejor jugador de la final de la Champions y mantuvo su nivel con Portugal en el Mundial, aunque la Selección cayó en octavos ante España.
11. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - En la temporada 2025-26: cuatro goles, 18 asistencias y 21 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA. Tras la anulación del resultado de la final de la Copa Africana por la CAF, Marruecos —con Hakimi clave— se mantiene como la referencia del continente en el Mundial, aunque Senegal aún puede apelar.
10. Luis Díaz (Bayern de Múnich) - En la temporada 2025-26 marcó 30 goles y dio 27 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup. También brilló con Colombia en el Mundial, pese a la eliminación en octavos por penaltis ante Suiza.
9. Declan Rice (Arsenal) - Temporada 2025-26: 7 goles, 14 asistencias y título de Premier League. Sus lanzamientos a balón parado lo hacen imprescindible. Aunque juega con una molestia en el isquiotibial con Inglaterra en el Mundial 2026, sigue siendo clave en la lucha de los Tres Leones por su primer título en 60 años.
8. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) -Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Titular de la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA. No obstante, su rendimiento decayó en la segunda parte de la temporada y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro.
7. Lamine Yamal (Barcelona) - Temporada 2025-26: 26 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España. Es favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer jugador menor de 21 años en ganarlo; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para hacer historia. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le convirtieron, para muchos, en el mejor jugador del mundo
6. Erling Haaland (Manchester City) - Temporada 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup. Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura al Balón de Oro se reforzó gracias a la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde marcó siete goles y llevó a su país hasta cuartos de final.
5. Lionel Messi (Inter Miami) - Temporada 2025-26: 44 goles, 27 asistencias y MLS Cup. Se pensaba que sus días de optar al Balón de Oro habían terminado, pero tras llevar al Inter de Miami a su primer título de la MLS y brillar con Argentina en el Mundial, el ocho veces ganador podría volver a la lucha por el premio a finales de verano. Hasta ahora ha marcado ocho goles en cinco partidos, superando el récord histórico de goles en una Copa del Mundo y liderando la carrera por la Bota de Oro.
4. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) - Temporada 2025-26: 23 goles y 14 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA. Para consolidar sus opciones, Dembélé necesitaba brillar en el Mundial. Tras estrenarse con Irak en la segunda jornada, firmó un hat-trick ante Noruega que le mantiene en la lucha por la Bota de Oro en Norteamérica.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) - En la temporada 2025-26: 55 goles, 12 asistencias. Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, se le ha visto como futuro ganador. 'Kiki' suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, y por tercer torneo consecutivo ha sido uno de los jugadores más destacados; sus siete goles le acercan a ser el primer futbolista en ganar dos veces la Bota de Oro.
2. Michael Olise (Bayern de Múnich) - En la temporada 2025-26: 26 goles y 39 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup. Sus actuaciones le han consolidado como titular en la selección francesa y lo han convertido en una de las estrellas del Mundial, donde su creatividad ha destrozado defensas rivales.
1. Harry Kane (Bayern de Múnich) - Temporada 2025-26: 73 goles y 8 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup. Si mantiene ese ritmo y guía a los Tres Leones hacia la gloria en Norteamérica, el resto de aspirantes al Balón de Oro puede ir haciendo las maletas.