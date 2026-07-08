Balón de Oro 2026: Messi revive, mala noticia a Mbappé y sorpresa con el gran favorito

5. Lionel Messi (Inter Miami) - Temporada 2025-26: 44 goles, 27 asistencias y MLS Cup. Se pensaba que sus días de optar al Balón de Oro habían terminado, pero tras llevar al Inter de Miami a su primer título de la MLS y brillar con Argentina en el Mundial, el ocho veces ganador podría volver a la lucha por el premio a finales de verano. Hasta ahora ha marcado ocho goles en cinco partidos, superando el récord histórico de goles en una Copa del Mundo y liderando la carrera por la Bota de Oro.