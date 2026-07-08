Michael Olise es afectado: Francia recibé revés de FIFA antes de enfrentar a Marruecos

Michaell Olise está en la cuerda floja luego de una decisión de FIFA que lo golpea y todo luego de que Francia pusiera una apelación antes del juego ante Marruecos.
La Selección de Francia se encuentra en plena preparación para lo que será su trascendental duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Didier Deschamps se verán las caras ante su similar de Marruecos en un partido que promete sacar chispas.
Sin embargo, el ambiente previo a este compromiso decisivo se ha llenado de mucha tensión y polémica en las últimas horas. La primera gran controversia surgió tras conocerse la designación del cuerpo arbitral por parte de la FIFA.
El máximo organismo del fútbol otorgó un equipo arbitral completamente argentino para impartir justicia en este choque de alta tensión. Esta decisión no cayó nada bien en el entorno europeo, donde ya se han generado diversas sospechas y comentarios al respecto.
Por si fuera poco con el tema del arbitraje, una nueva y dura noticia sacudió la concentración del conjunto galo antes de medirse a los africanos. La preocupación se instaló de inmediato en el cuerpo técnico liderado por Deschamps ante un panorama inesperado.
La FIFA le notificó oficialmente un rotundo "no" a la Selección de Francia tras la apelación que presentaron de manera formal. La Federación Francesa de Fútbol había intentado salvar a una de sus principales figuras de una complicada situación.
La directiva francesa tomó la decisión de actuar legalmente después de lo ocurrido en su último enfrentamiento ante Paraguay. En ese partido de octavos de final, el habilidoso Michael Olise terminó amonestado por el árbitro principal.
La jugada de la polémica se dio tras un fuerte encontronazo entre el crack del Bayern Múnich y el jugador paraguayo Matías Galarza. En el banquillo de Francia sintieron de inmediato que la acción fue exagerada y que no era para tarjeta amarilla.
Con la firme convicción de hacer justicia, los dirigentes entregaron todas las pruebas correspondientes a las oficinas de la FIFA. Esperaban que el comité disciplinario analizara el video del partido y decidiera retirar el castigo al futbolista.
La respuesta del organismo internacional no tardó en llegar, pero causó una enorme sorpresa y frustración en el plantel europeo. La FIFA se mantuvo firme en su posición y decidió dejar la amonestación tal y como se redactó en el informe arbitral.
En el país europeo existía una gran ilusión de que la tarjeta a Olise fuera anulada por completo debido a un antecedente muy cercano. Los franceses recordaban perfectamente una situación similar ocurrida con un futbolista de otra selección en este mismo torneo.
Se trataba del caso vivido por el delantero Folarin Balogun, quien había visto la tarjeta roja directa en un partido previo. Para sorpresa de muchos, su sanción fue suspendida y el atacante pudo disputar sin problemas el compromiso ante Bélgica.
Aquel fallo a favor de Balogun ya había generado mucha polémica en los pasillos del Mundial, por lo que Francia esperaba el mismo trato. No obstante, las autoridades decidieron no aplicar el mismo criterio para el futbolista del conjunto galo.
Ahora, el panorama se vuelve muy peligroso para Michael Olise de cara al partido de vida o muerte contra Marruecos. El jugador ofensivo arrastra una fuerte presión sobre sus hombros para los próximos noventa minutos de juego.
En Francia rezan para que Olise no reciba otra tarjeta amarilla ante los marroquíes, ya que si avanzan a semifinales, el atacante quedaría suspendido automáticamente. Perder a su estrella en la antesala de la gran final sería un golpe devastador para sus aspiraciones.