La determinación de FIFA con Argentina por lo que le hicieron a Speed en el estadio

"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad. La FIFA fue informada de un incidente que involucró a un aficionado y a IShowSpeed en el Miami Stadium durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio de 2026, e inició inmediatamente una investigación", comienza diciendo el comunicado de FIFA.