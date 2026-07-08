La determinación de FIFA con Argentina por lo que le hicieron a Speed en el estadio

La FIFA no se ha quedado con los brazos cruzados con lo que le hicieron los aficionados a IShowSpeed durante el triunfo de Argentina a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
Un nuevo incidente de presunto racismo marcó la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final, disputado en Atlanta.
El hecho quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.
En las imágenes se observa a un aficionado con la camiseta de Argentina realizando un gesto ofensivo de "mono" dirigido al streamer estadounidense IShowSpeed.
La acción ocurrió mientras el creador de contenido transmitía el encuentro en vivo desde las gradas del estadio.
Varios aficionados y miembros del personal de seguridad se encontraban cerca del lugar cuando ocurrió el incidente.
El momento fue captado por distintos espectadores y se viralizó en cuestión de minutos.
La transmisión en directo de IShowSpeed, que cuenta con más de 57 millones de suscriptores en YouTube, hizo que el episodio tuviera una enorme repercusión internacional.
La difusión del video provocó una ola de reacciones y críticas en las plataformas digitales.
Este nuevo episodio ocurrió pocos días después de otro incidente similar registrado en el duelo entre Argentina y Cabo Verde en Miami.
De acuerdo con reportes de AP News, Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, también fue víctima de insultos racistas durante aquel encuentro.
Según esos informes, varios aficionados le lanzaron expresiones discriminatorias como "vete a llorar al zoológico" y "vete a casa".
Tras ese caso, la FIFA confirmó la apertura de una investigación y reiteró su rechazo absoluto a cualquier acto de racismo o discriminación.
"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad. La FIFA fue informada de un incidente que involucró a un aficionado y a IShowSpeed en el Miami Stadium durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio de 2026, e inició inmediatamente una investigación", comienza diciendo el comunicado de FIFA.
"La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte", concluye el comunicado oficial.
El organismo insistió en que este tipo de comportamientos no tienen cabida ni en el fútbol ni en la sociedad.
Además, recordó que el Mundial debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia entre aficionados de todo el mundo.
Hasta ahora, la FIFA no ha informado sobre posibles sanciones por el incidente ocurrido en Atlanta, aunque mantiene activos sus protocolos contra la discriminación.