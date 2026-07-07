La impensada decisión que tomó el ábitro de la polémica entre Argentina y Egipto

François Letexier es el hombre más buscado luego de la polémica que se dio en el Argentina vs Egipto en el Mundial 2026. El árbitro tomó una impensada decisión de la que todos hablan.
El árbitro francés François Letexier quedó en el ojo de la tormenta tras el caótico partido de octavos de final del Mundial. La victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto desató una ola de críticas que obligó al juez a desaparecer de las redes sociales.
Actualmente, la cuenta de Instagram del réferi (francoisletexiers) se encuentra caída, en modo privado, o una restricción de la plataforma, las capturas del perfil "no disponible" ya se volvieron virales.
El partido disputado en Atlanta fue una verdadera montaña rusa de emociones. Egipto ganaba cómodamente por 2-0 y saboreaba la clasificación a los cuartos de final, pero un giro dramático en el arbitraje cambió el rumbo de la historia.
La gran polémica de la noche llegó cuando el VAR anuló un gol al egipcio Mostafa Ziko. Letexier cobró una supuesta falta previa sobre el defensor argentino Lisandro Martínez, una decisión que desató la furia del equipo africano.
Para colmo de males, el árbitro cobró un penal a favor de la Albiceleste por un contacto mínimo sobre Lautaro Martínez. Aunque Lionel Messi terminó fallando el tiro, la decisión del juez central encendió por completo los ánimos del banco egipcio.
Tras el pitido final, el director técnico de Egipto, Hossam Hassan, estalló ante los medios de comunicación. El estratega no se guardó nada y lanzó acusaciones durísimas, afirmando directamente que "el campeonato estaba amañado".
Hassan también aseguró que encaró al árbitro francés para decirle en su cara que su actuación había sido injusta. Además, el entrenador deslizó una picante sospecha al declarar que Letexier "ocultaba algo" detrás de sus fallos.
Por su parte, el delantero Mostafa Ziko respaldó por completo las palabras de su director técnico. El futbolista afectado por el gol anulado afirmó de manera contundente que la injusticia dentro del campo fue "evidente y clara".
Es importante aclarar que todas estas declaraciones corresponden únicamente a los descargos de la delegación de Egipto. Hasta el momento, no existen pruebas que demuestren un beneficio intencionado hacia el conjunto sudamericano.
Mientras el nombre del árbitro se convertía en tendencia global, las redes sociales se inundaban de teorías conspirativas. Los fanáticos del fútbol debatieron intensamente sobre el impacto del arbitraje en el resultado del encuentro.
Con la tormenta digital en su punto más alto, el silbante de la FIFA decidió cortar por lo sano. La sección de comentarios de su perfil se había llenado de insultos y reclamos, lo que provocó la drástica desactivación.
Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el acoso que sufren los árbitros en la era digital. Si bien las críticas al arbitraje siempre han existido, las redes sociales amplifican los ataques de forma inmediata.
En lo estrictamente deportivo, la Selección Argentina logró sellar su boleto a los cuartos de final del torneo. El equipo capitaneado por Lionel Messi ya espera al ganador de la llave entre Colombia y Suiza.
Lo único seguro es que la actuación de François Letexier quedará guardada como una de las más controversias del Mundial. El partido en Atlanta será recordado por mucho tiempo como una de las noches más calientes del fútbol internacional.