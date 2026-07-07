"Callados todos", "Ayudita": esto dicen de la épica remontada de Messi y Argentina

Argentina le remontó a Egipto de forma épica en los octavos de final del Mundial 2026 y esto dice la prensa sobre la hazaña: "Callados todos", "Ayudita de FIFA".
"Con épica, Argentina completó una remontada fenomenal ante Egipto y avanzó a los cuartos".
"Corazón de campeón: Argentina, del 0-2 al 3-2 en 13 minutos y a cuartos de final", Diario Olé de Argentina.
"Tras una remontada épica, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial", Infobae de Argentina.
"De película, Enzo", fue la publicación de la Copa Mundial FIFA en la cuenta oficial de X.
"Messi faraónico", tituló Mundo Deportivo en su portal luego de la remontada de Argentina ante Egipto.
"Argentina sigue siendo Messi y diez más", Diario Sport.
"Dios ha resucitado", Diario AS.
"¡Remontada faraónica de Argentina... con polémica!", Diario MARCA.
"Épica hazaña", fue la portada de Diario DIEZ sobre la clasificación de Messi y compañía a los octavos de final del Mundial 2026.
Esto dice la prensa sobre la histórica hazaña de Argentina y Messi ante Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.