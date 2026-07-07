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"Callados todos", "Ayudita": esto dicen de la épica remontada de Messi y Argentina

Cristobal Soria se ríe en redes, periodista denuncia ayuda de FIFA y esto dice la prensa de la épica remontada de Argentina ante Egipto.

07 de julio de 2026 a las 12:28
Callados todos, Ayudita: esto dicen de la épica remontada de Messi y Argentina
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Argentina le remontó a Egipto de forma épica en los octavos de final del Mundial 2026 y esto dice la prensa sobre la hazaña: "Callados todos", "Ayudita de FIFA".
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"Con épica, Argentina completó una remontada fenomenal ante Egipto y avanzó a los cuartos".

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"Corazón de campeón: Argentina, del 0-2 al 3-2 en 13 minutos y a cuartos de final", Diario Olé de Argentina.
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"Tras una remontada épica, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial", Infobae de Argentina.
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"De película, Enzo", fue la publicación de la Copa Mundial FIFA en la cuenta oficial de X.
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"Messi faraónico", tituló Mundo Deportivo en su portal luego de la remontada de Argentina ante Egipto.
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"Argentina sigue siendo Messi y diez más", Diario Sport.
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"Dios ha resucitado", Diario AS.
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"¡Remontada faraónica de Argentina... con polémica!", Diario MARCA.
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"Épica hazaña", fue la portada de Diario DIEZ sobre la clasificación de Messi y compañía a los octavos de final del Mundial 2026.
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Esto dice la prensa sobre la histórica hazaña de Argentina y Messi ante Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Esto dice la prensa sobre la histórica hazaña de Argentina y Messi ante Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Esto dice la prensa sobre la histórica hazaña de Argentina y Messi ante Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Esto dice la prensa sobre la histórica hazaña de Argentina y Messi ante Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
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