La novia de Haaland que lo conquistó con un mensaje: ¿por qué ocultan a su hijo?

Conocé a la bella y discreta novia de Ering Haaland que lo acompaña durante la cita mundialista. La pareja ya tiene un hijo de dos años y ella explica por qué determinaron mantenerlo oculto.
Cuando Erling Haaland logró clasificarse al Mundial 2026, sus intenciones únicamente pasaban por disfrutar del máximo torneo por primera vez, pero nunca se le cruzó por la cabeza que Noruega podía llegar tan lejos.
El delantero noruego tiene a su selección en los cuartos de final de la Copa del Mundo, sin mencionar que lidera la tabla de goleadores junto con Leo Messi y Kylian Mbappé. Con el doblete que le marcó a Brasil para eliminarlo, el atacante llegó a los siete tantos.
"Si tengo una o dos oportunidades, normalmente las convierto en gol. No sé cómo lo hago, pero así soy", expresó Haaland tras el último partido. Además, destaca el orgullo de representar a su país en territorio desconocido, mencionando que nunca soñó con conseguir un triunfo así con Noruega, buscando dejar una huella imborrable para los jóvenes de su nación.
Además de su extraordinaria calidad, gran parte de lo que está consiguiendo en el Mundial se debe a la gente que lo rodea, por ejemplo, su pareja. Isabel Haugseng Johansen es la mujer que conquistó el corazón del '9' y ella prefiere llevar una vida lo más discreta posible.
El momento que vive Haaland en el torneo ha despertado el interés por conocer quién es la joven que lleva años a su lado. Lo curioso es que su historia comenzó mucho antes de la fama, cuando ambos crecían en el mismo pueblo noruego y compartían una misma pasión, su amor por el fútbol.
Pocas historias de amor empiezan con una confesión tan inesperada. Aunque ambos se conocían desde niños porque crecieron en Bryne, una pequeña localidad del suroeste de Noruega, el romance no comenzó hasta 2021. Y lo más curioso es que fue Isabel quien tomó la iniciativa.
"Ella me envió un mensaje. Fue ella quien se interesó por mí, yo no fui quien se interesó por ella", reveló Haaland entre risas en una entrevista concedida a la televisión pública de su país. Lejos de alimentar el mito del futbolista conquistador, él nunca ha tenido problema en reconocer que fue Isabel quien rompió el hielo.
Su historia tiene un detalle que parece sacado de una película romántica. Los dos jugaron en las categorías inferiores del Bryne FK, el club donde comenzó la carrera del delantero. Ella militaba en el equipo femenino mientras Haaland empezaba a destacar con los chicos.
La pasión por el deporte ha sido uno de los pilares de la relación. Isabel comenzó a jugar con apenas 13 años en el mismo club donde se formó Erling. Aunque nunca dio el salto al profesionalismo, conoce perfectamente el fútbol, algo que el atacante considera una "enorme ventaja".
"Es genial porque entiende de fútbol", ha explicado el delantero en más de una ocasión. Eso sí, también ha confesado entre risas que su pareja termina cansándose cuando él quiere seguir viendo partidos incluso después de regresar a casa.
Uno de los secretos mejor guardados de la pareja es que en diciembre de 2024 se convirtieron en padres por primera vez. Desde entonces, Haaland asegura que su vida ha cambiado completamente por el nacimiento de su hijo. "Nunca me he sentido mejor", confesó.
Según el 'Androide', convertirse en padre le ha permitido desconectar mentalmente del fútbol: "Cuando llego a casa ya no pienso en fútbol. Me relajo mucho más. Creo que tengo que darle las gracias a mi hijo". Una reflexión poco habitual en un jugador obsesionado durante años con mejorar cada detalle de su rendimiento.
Haaland e Isabel han decidido no mostrar a su hijo para proteger estrictamente su privacidad e identidad frente a la enorme fama mundial que los rodea. Tanto él como su novia han sido firmes respecto a la crianza de su bebé.
La influencer comparte fotografías de viajes, moda o algunos momentos junto a Haaland, pero siempre manteniendo un perfil muy discreto. En una entrevista concedida a una revista escandinava confesó cuál es su prioridad.
"Quiero proteger a mi familia, pero también me gustaría que la gente pudiera conocerme un poco mejor. Lo difícil es saber dónde está el límite", declaró la joven que ya suma casi 1 millón de seguidores en Instagram y que acompaña a Haaland durante el Mundial.