100 millones por figura del Madrid, el anuncio sobre Haaland y bomba en Brasil

Las últimas novedades en el mercado de fichajes en plena de Copa del Mundo: Real Madrid podría vender a una de sus figuras y el anuncio sobre Erling Haaland tras echar a una Brasil que podría dar la sorpresota.
OFICIAL / Everton confirmó el traspaso de Tyrique George procedente del Chelsea. El extremo inglés de 20 años jugó cedido los últimos seis meses con los 'Toffees' la temporada pasada, disputando 11 partidos y ahora se queda de forma permanente.
El Napoli presentó esta mañana su camiseta para la nueva temporada y Aurelio de Laurentiis expresó la escasa necesidad que tiene el club de fichar. "El Napoli tiene 47 jugadores y necesita dar cabida a 25 de ellos. En mi opinión, no deberíamos comprar a nadie y tendremos que prescindir de muchos", dijo el presidente.
OFICIAL / El Mónaco anunció al brasileño Filipe Luis como su nuevo entrenador. Tras dejar el banquillo del Flamengo, tendrá su primera experiencia en los banquillos europeos y con la misión de frenar al PSG en la Ligue 1.
El peridista Fabrizio Romano confirma que Kang-in Lee se marcha del PSG para volver a LaLiga y jugar con el Atlético de Madrid. La entidad rojiblanca pagó unos 40 millones de euros por el traspaso del surcoreano.
Según informa el Corriere dello Sport, el Milan estaría como "loco" por cerrar a Nicolás Jackson. El delantero senegalés estuvo cedido en el Bayern Múnich, pero los bávaros rechazaron pagar su cláusula, por lo que debe volver al Chelsea. En ese contexto, en Italia aseguran que es uno de los grandes objetivos del club rossonero.
El mediocampista Marc Casadó rompió el silencio sobre su futuro en Barcelona: "Tengo ganas de volver a empezar. Ha sido una temporada distinta. A nadie le gusta participar menos. Toque lo que me toque, daré todo por el club. Mientras el míster y el club quieran, seguiré aquí".
BOMBAZO / El diario Marca publica que Manchester United está muy interesado en fichar a Tchouaméni. Sería un movimiento que rondaría los 100 millones de euros y esa es la cifra que el Real Madrid comenzaría a valorar. Se esperan conversaciones entre clubes, mientras el mediocampista disputa el Mundial 2026 con la selección francesa.
OFICIAL / Sandro Tonali se olvida de Newcastle y firma con el Tottenham por unos 116 millones de euros. El volante italiano se convierte en el fichaje más caro de toda la historia de los Spurs, con un contrato de larga duración hasta 2032.
Ter Stegen alista las maletas... otra vez. El portero alemán dejará el Barcelona para recalar en Países Bajos, concretamente al Ajax. De acuerdo con Marca, no se trata de un traspaso permanente, sino de un préstamo hasta final de la próxima campaña.
Dani Ceballos prepara su vuelta al Betis, pero todavía quedan algunos flecos pendientes. Según el periodista Matteo Moretto, les separa "una ligera diferencia económica", que sería lo que impide que el fichaje se haga oficial.
OFICIAL / Tras finalizar su ciclo con el Crystal Palace, el Nottingham Forest confirmó la incorporación de Oliver Glasner como su nuevo técnico.
BOMBAZO / La eliminación de Brasil ante Noruega ha dejado estragos en el país. A pesar de que muchos siguen confiando Ancelotti, hay otros que piden que ya se eche a un lado para dar paso a otro candidato. Si ayer De Boer lo pedía para Países Bajos, hoy media Brasil clama Pep Guardiola. "Esta selección pide a gritos a Pep Guardiola" y "El único que puede salvar a Brasil es Pep", expresan los medios brasileños.
OFICIAL / Luego de caer ante Inglaterra y despedirse del Mundial 2026, Javier Aguirre anunció que fue su última noche como seleccionador de México y señaló a su sucesor. "Rafa Márquez es un gran entrenador, ya lo verán", dijo en rueda de prensa.
El futuro de Mason Greenwood está en el aire. Se espera que abandone el Marsella después de dos años, y hay dos ofertas sobre la mesa: una del Fenerbahçe y otra de la Roma. Aunque la primera llegó de los turcos, no le convence al jugador. Ahora está valorando la del cuadro italiano por unos 45 millones de euros, pero su club pide 55. Es la base para empezar a negociar.
Fabrizio Romano informa qu Rafael Leao se prepararía para hacer las maletas hacia Arabia Saudita. El extremo portugués, que hoy se despidió de la Copa del Mundo, tiene intenciones de abandonar el Milan y parece que esta es la mejor solución. Espera clubes europeos, pero cada vez coge más fuerza el Medio Oriente.
Alfie Haaland, padre de Erling, no descartó que el delantero tenga la posibilidad de militar en el Real Madrid. "No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Él está contento en el City, tiene un contrato largo, pero cualquier futbolista quiere jugar en el Real Madrid", aseguró en DAZN, tras la actuación de su hijo frente a Brasil con dos golazos.
Pese a los rumores que lo colocan a Guardiola en el banquillo de Brasil, Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa que es tiempo de seguir en "un nuevo ciclo, no de marcharse". Así, garantiza su voluntad de seguir, aunque la CBF será la que decida. Tiene toda la confianza por su experiencia y trabajo a nivel de clubes.
Se cumplen dos semanas desde que el argentino Julián Álvarez confirmó en pleno Mundial que quería irse del Atlético de Madrid. El Barcelona sigue esperando que los rojiblancos se sienten a negociar por su venta, pero no esperará eternamente.
OFICIAL / El español Roberto Martínez anunció su salida de la selección de Portugal tras ser eliminado del Mundial. "Vine a ganar el título y al no lograrlo, no tiene sentido continuar. La directiva ahora tiene la posibilidad de elegir a un nuevo entrenador. Siempre me apoyaron, pero mi contrato terminó hoy, no hay nada más que decir", confirmó en la rueda de prensa.
OFICIAL / Marcelo Brozovic decidió marcharse del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y ahora se queda como agente libre. El volante croata tendría ofertas de clubes de Grecia y Turquía para que vuelva a competir en Europa.