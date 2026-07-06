100 millones por figura del Madrid, el anuncio sobre Haaland y bomba en Brasil

El futuro de Mason Greenwood está en el aire. Se espera que abandone el Marsella después de dos años, y hay dos ofertas sobre la mesa: una del Fenerbahçe y otra de la Roma. Aunque la primera llegó de los turcos, no le convence al jugador. Ahora está valorando la del cuadro italiano por unos 45 millones de euros, pero su club pide 55. Es la base para empezar a negociar.