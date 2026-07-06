Soria se burla y la prensa arremete con la eliminación de Cristiano: "Se terminó"

La prensa internacional reaccionó a la dura eliminación de Cristiano Ronaldo en octavos de final de la Copa del Mundo. Aquí te contamos los detalles.
Marca, diario español, tituló así: "El Bicho es España".
DSPORTS: "El último baile para Cristiano Ronaldo. España acertó en el final, le ganó a Portugal y se metió a cuartos de final del Mundial".
DSPORTS: "Se terminó el sueño mundialista para Cristiano. Portugal perdió en Dallas ante España y quedó eliminada en octavos de final".
Mundo Deportivo: "España se mete en los cuartos de final. Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales".
El Chiringuito: "CR7 rompe a llorar. Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras caer eliminado".
David Faitelson: "España elimina a Portugal y despide a Cristiano de los Mundiales".
Cristóbal Soria se burló de la eliminación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.
ESPN CENTROAMÉRICA: "España deja a Cristiano Ronaldo y Portugal sin Copa del Mundo".
ESPN CENTROAMÉRICA: "Gracias, Cristiano Ronaldo".
INVICTOS: "Imposible no emocionarse. Después de la sufrida clasificación de España ante Portugal, Lamine Yamal se olvidó por un momento de los festejos, ¿la razón? Quiso ir a consolar y abrazar a Cristiano".
Diario Diez: "La Copa del Mundo se despide de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos".
ALERTA NEWS compartió los datos históricos que dejó Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo.
Telemundo Deportes: "Cristiano Ronaldo llora tras ser eliminado en su último Mundial".
MARCA compartió en sus redes: "El Bicho es España"
"Te extrañaremos leyenda", compartió DIARIO DIEZ en un arte especial sobre Cristiano Ronaldo.