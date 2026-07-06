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Soria se burla y la prensa arremete con la eliminación de Cristiano: "Se terminó"

Así reaccionó la prensa tras la eliminación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.

06 de julio de 2026 a las 15:09
Soria se burla y la prensa arremete con la eliminación de Cristiano: Se terminó
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La prensa internacional reaccionó a la dura eliminación de Cristiano Ronaldo en octavos de final de la Copa del Mundo. Aquí te contamos los detalles.
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Marca, diario español, tituló así: "El Bicho es España".
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DSPORTS: "El último baile para Cristiano Ronaldo. España acertó en el final, le ganó a Portugal y se metió a cuartos de final del Mundial".

 Mario O. Figueroa
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DSPORTS: "Se terminó el sueño mundialista para Cristiano. Portugal perdió en Dallas ante España y quedó eliminada en octavos de final".
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Mundo Deportivo: "España se mete en los cuartos de final. Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales".

 Mario O. Figueroa
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El Chiringuito: "CR7 rompe a llorar. Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras caer eliminado".
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David Faitelson: "España elimina a Portugal y despide a Cristiano de los Mundiales".

 Mario O. Figueroa
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Cristóbal Soria se burló de la eliminación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.

Mario O. Figueroa
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ESPN CENTROAMÉRICA: "España deja a Cristiano Ronaldo y Portugal sin Copa del Mundo".

 Mario O. Figueroa
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ESPN CENTROAMÉRICA: "Gracias, Cristiano Ronaldo".

 Mario O. Figueroa
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INVICTOS: "Imposible no emocionarse. Después de la sufrida clasificación de España ante Portugal, Lamine Yamal se olvidó por un momento de los festejos, ¿la razón? Quiso ir a consolar y abrazar a Cristiano".

 Mario O. Figueroa
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Diario Diez: "La Copa del Mundo se despide de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos".
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ALERTA NEWS compartió los datos históricos que dejó Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo.

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Telemundo Deportes: "Cristiano Ronaldo llora tras ser eliminado en su último Mundial".
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MARCA compartió en sus redes: "El Bicho es España"

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"Te extrañaremos leyenda", compartió DIARIO DIEZ en un arte especial sobre Cristiano Ronaldo.

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