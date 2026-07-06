Fichajes: Olimpia ficha promesa, alta en Motagua y Juticalpa firma 3 refuerzos

Mercado de Fichajes de la Liga Nacional: Olimpia firma joyita, Motagua suma otro refuerzo, Juticalpa FC saca la chequera y hay noticias en Liga de Ascenso.
Mauro De Giobbi se olvidó del Juticalpa FC para convertirse en el nuevo entrenador de reservas del Olancho FC.
Ricardo Majano, exguardián del Independiente de Siguatepeque, es nuevo portero del CD Pirata de la Liga de Ascenso Hondureña.
Avner Portillo dejará las filas del Victoria para unirse al Independiente de Siguatepeque.
José "Manotas" García, portero al que Haaland le metió nueve goles en un partido, se queda en el Estrella Roja, el nuevo ascendido de la Liga Nacional.
Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Cristian Gutiérrez fue anunciado oficialmente por Juticalpa FC.
Daniel Indio, defensor central brasileño, es nueva alta para Juticalpa FC en el torneo Apertura.
Róbel Bernárdez se quedó sin equipo tras culminar el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Bayron Hernández se convirtió en el nuevo preparador de porteros del Independiente de Siguatepeque.
Yimi Guevara fue renovado oficialmente por el CD Pirata de Nacaome, Valle.
El extremo izquierdo Josué Flores es otro de los refuerzos confirmados por CD Pirata.
Emanuel Núñez es otro de los fichajes confirmados por el conjunto sureño CD Pirata.
El defensor central colombiano Luis Cuero fue confirmado como nuevo refuerzo del Pirata.
Jonathan Moya es nuevo fichaje del Motagua para el torneo Apertura de la Liga Nacional. El ariete costarricense firmó por dos años.
Olimpia firmó a la joven promesa Christopher Connor, quien es refuerzo para las reservas del club. El mediocampista tiene 15 años de edad y es una de las promesas del león para esta temporada.
Javier Padilla fue anunciado como nuevo director técnico del CD Pirata de Nacaome, Valle.
El entrenador hondureño David Fúnez fue anunciado como nuevo director técnico de Cuervos de San Luis, Santa Bárbara.
Yefri Álvarez, de posición mediocampista, es nuevo refuerzo del histórico Deportes Savio.
Mayson Gotay firmó para Deportes Savio tras venir procedente del MELUCA.
Felipe Caballero, de nacionalidad colombiana, es nuevo refuerzo del Deportes Savio de Santa Rosa de Copán.
Miguel Rodríguez se mantiene en la portería del Independiente. El guardián pinolero renovó su contrato.
Jairo Róchez es el tercer fichaje confirmado por Juticalpa FC para el torneo Apertura de la Liga Nacional.