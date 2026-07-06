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Fichajes: Olimpia ficha promesa, alta en Motagua y Juticalpa firma 3 refuerzos

Así se mueve el mercado de fichajes del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

06 de julio de 2026 a las 12:13
Fichajes: Olimpia ficha promesa, alta en Motagua y Juticalpa firma 3 refuerzos
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Mercado de Fichajes de la Liga Nacional: Olimpia firma joyita, Motagua suma otro refuerzo, Juticalpa FC saca la chequera y hay noticias en Liga de Ascenso.

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Mauro De Giobbi se olvidó del Juticalpa FC para convertirse en el nuevo entrenador de reservas del Olancho FC.
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Ricardo Majano, exguardián del Independiente de Siguatepeque, es nuevo portero del CD Pirata de la Liga de Ascenso Hondureña.

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Avner Portillo dejará las filas del Victoria para unirse al Independiente de Siguatepeque.

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José "Manotas" García, portero al que Haaland le metió nueve goles en un partido, se queda en el Estrella Roja, el nuevo ascendido de la Liga Nacional.

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Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Cristian Gutiérrez fue anunciado oficialmente por Juticalpa FC.
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Daniel Indio, defensor central brasileño, es nueva alta para Juticalpa FC en el torneo Apertura.

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Róbel Bernárdez se quedó sin equipo tras culminar el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

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Bayron Hernández se convirtió en el nuevo preparador de porteros del Independiente de Siguatepeque.

Mario O. Figueroa
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Yimi Guevara fue renovado oficialmente por el CD Pirata de Nacaome, Valle.

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El extremo izquierdo Josué Flores es otro de los refuerzos confirmados por CD Pirata.

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Emanuel Núñez es otro de los fichajes confirmados por el conjunto sureño CD Pirata.

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El defensor central colombiano Luis Cuero fue confirmado como nuevo refuerzo del Pirata.

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Jonathan Moya es nuevo fichaje del Motagua para el torneo Apertura de la Liga Nacional. El ariete costarricense firmó por dos años.

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Olimpia firmó a la joven promesa Christopher Connor, quien es refuerzo para las reservas del club. El mediocampista tiene 15 años de edad y es una de las promesas del león para esta temporada.

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Javier Padilla fue anunciado como nuevo director técnico del CD Pirata de Nacaome, Valle.

 Mario O. Figueroa
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El entrenador hondureño David Fúnez fue anunciado como nuevo director técnico de Cuervos de San Luis, Santa Bárbara.

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Yefri Álvarez, de posición mediocampista, es nuevo refuerzo del histórico Deportes Savio.
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Mayson Gotay firmó para Deportes Savio tras venir procedente del MELUCA.

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Felipe Caballero, de nacionalidad colombiana, es nuevo refuerzo del Deportes Savio de Santa Rosa de Copán.

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Miguel Rodríguez se mantiene en la portería del Independiente. El guardián pinolero renovó su contrato.
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Jairo Róchez es el tercer fichaje confirmado por Juticalpa FC para el torneo Apertura de la Liga Nacional.

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