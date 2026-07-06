El amargo adiós de CR7, qué dice la vincha de Yamal e inesperado héroe de España

Cristiano Ronaldo se despidió de forma amarga de las Copas del Mundo. Portugal quedó eliminada a manos de España.
El estadio estuvo lleno y vean la manta que llevaron en honor a Cristiano Ronaldo
Esta aficionada sorprendió con su cartel dedicado a Ferran Torres.
Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, estuvo pendiente del partido desde su casa.
Lamine Yamal con un beso a su infancia. Creció en Rocafonda, un barrio de Mataró a las afueras de Barcelona 304.
Un cambio de generación, Lamine Yamal saluda al veterano Cristiano Ronaldo.
Mikel Oyarzabal tuvo la primera clara del partido, pero luego de cruzar mucho la pelota la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Diogo Costa.
Rodri fue el encargado de marcar a Cristiano Ronaldo en los tiros de esquina, CR7 estuvo incmodo.
Nuno Mendes tuvo que cambiar su camisa porque la que tenía se estropeó.
Lo curioso de todo es que le costó ponersela y el árbitro asistente de ese sector le tuvo que ayudarlo.
Cristiano Ronaldo estuvo muy activo en el partido, tuvo sus oportunidades, esta con una media tijera que Unai Simón le atajó.
Así se lamentaba CR7 por la oportunidad que no pudo ser gol.
Nuno Mendes dieron una buena batalla, atacante y defensa se vieron las caras en varias ocasiones.
Lastimosamente al 53, el portugués sintió un pinchazo y salió lesionador, este fue el rosto que dejó.
Pedro Netos se quejaba porque en una acción de juego se le rompieron
El jugador le mostraba los bonites al árbitro...
Roberto Martínez le daba indicaciones a Cristiano Ronaldo.
Todos se preguntaban ¿Qué dice la vincha de Lamine Yamal?: Presume de orígenes, '08304' y 'Rocafonda'.
Mikel Merino tenía la llave del gol. Luis de la Fuente lo metió y tras un gran pase de Ferran Torres definió para poner a España en 4tos.
España enfrentará al ganador entre Estados Unidos y Bélgica.
La cara de Cristiano Ronaldo al gol de Mikel Merino.
La frustración del Bicho era evidente, Portugal pensaba en los tiempos extras.
Cristiano, en seis Copas del Mundo no pudo conseguir el gran objetivo y marcó 12 goles.
Las lágrimas se dejaron ver al final del partido entre Portugal y España.
Cristiano Ronaldo no pudo hacerlo posible para Portugal.
Otra imagen de Cristiano Ronaldo...
Lamine Yamal, quiere su primer Mundial y así lo festejó.
La locura de España mientra Yamal agradecia.