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El amargo adiós de CR7, qué dice la vincha de Yamal e inesperado héroe de España

Cristiano Ronaldo se despidió de forma amarga de las Copas del Mundo. Portugal quedó eliminada a manos de España.

06 de julio de 2026 a las 14:24
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Cristiano Ronaldo se despidió de forma amarga de las Copas del Mundo. Portugal quedó eliminada a manos de España.
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El estadio estuvo lleno y vean la manta que llevaron en honor a Cristiano Ronaldo

 Lavandeira Jr / EFE
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Esta aficionada sorprendió con su cartel dedicado a Ferran Torres.

 Lavandeira Jr / EFE
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Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, estuvo pendiente del partido desde su casa.
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Lamine Yamal con un beso a su infancia. Creció en Rocafonda, un barrio de Mataró a las afueras de Barcelona 304.
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Un cambio de generación, Lamine Yamal saluda al veterano Cristiano Ronaldo.
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Mikel Oyarzabal tuvo la primera clara del partido, pero luego de cruzar mucho la pelota la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Diogo Costa.

 Mariscal / EFE
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Rodri fue el encargado de marcar a Cristiano Ronaldo en los tiros de esquina, CR7 estuvo incmodo.

 Kenneth Fernández / EFE
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Nuno Mendes tuvo que cambiar su camisa porque la que tenía se estropeó.
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Lo curioso de todo es que le costó ponersela y el árbitro asistente de ese sector le tuvo que ayudarlo.
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Cristiano Ronaldo estuvo muy activo en el partido, tuvo sus oportunidades, esta con una media tijera que Unai Simón le atajó.
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Así se lamentaba CR7 por la oportunidad que no pudo ser gol.

 Lavandeira Jr / EFE
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Nuno Mendes dieron una buena batalla, atacante y defensa se vieron las caras en varias ocasiones.

 Lavandeira Jr / EFE
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Lastimosamente al 53, el portugués sintió un pinchazo y salió lesionador, este fue el rosto que dejó.
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Pedro Netos se quejaba porque en una acción de juego se le rompieron
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El jugador le mostraba los bonites al árbitro...
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Roberto Martínez le daba indicaciones a Cristiano Ronaldo.

 Lavandeira Jr / EFE
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Todos se preguntaban ¿Qué dice la vincha de Lamine Yamal?: Presume de orígenes, '08304' y 'Rocafonda'.
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Mikel Merino tenía la llave del gol. Luis de la Fuente lo metió y tras un gran pase de Ferran Torres definió para poner a España en 4tos.
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España enfrentará al ganador entre Estados Unidos y Bélgica.

 Mariscal / EFE
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La cara de Cristiano Ronaldo al gol de Mikel Merino.
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La frustración del Bicho era evidente, Portugal pensaba en los tiempos extras.
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Cristiano, en seis Copas del Mundo no pudo conseguir el gran objetivo y marcó 12 goles.
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Las lágrimas se dejaron ver al final del partido entre Portugal y España.
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Cristiano Ronaldo no pudo hacerlo posible para Portugal.
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Otra imagen de Cristiano Ronaldo...

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Lamine Yamal, quiere su primer Mundial y así lo festejó.

 Mariscal / EFE
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La locura de España mientra Yamal agradecia.

 Lavandeira Jr / EFE
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