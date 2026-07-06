Comic Con Honduras 2026: un impresionante despliegue de talento en cosplay

La Comic Con Honduras 2026 dejó momentos inolvidables, destacando sobre todo el talento de los cosplayers locales, quienes deslumbraron al público con su pasión y caracterizaciones excepcionales.
Comenzamos con un increíble cosplay de Ms. Hina, del videojuego Genshin Impact.
Yonis Goldstein no decepcionó con su increíble cosplay de conjunto armadura de Zinogre, del videojuego Monster Hunter.
Un tierno cosplay de una pareja vestida como Frieren y Himmel el Héroe, del anime Frieren: Beyond Journey’s End.
Frieren fue, de hecho, uno de los personajes que más cosplayers eligieron para su vestimenta.
Y eso que no pudimos capturarlas a todas, pero definitivamente estamos ante uno de los personajes más populares y queridos de la década.
Un aterrador cosplay del Batman Que Ríe, de DC Comics, caracterizado a la perfección por el artista.
El Diablo de Hell’s Kitchen también se hizo presente. Ante nosotros, un asombroso cosplay de Daredevil, de Marvel Comics.
Un muy bien trabajado cosplay de Fulgore, del videojuego Killer Instinct, que maravilló a los asistentes.
Karito Castillo, cosplayer costarricense, personificando a Rogue, de Marvel Comics, concretamente en su atuendo de la Tierra Salvaje; acompañada de Ed Jiménez, ilustrador costarricense que ha trabajado en DC Comics, Paramount Pictures, etc.
Aquí tenemos a Hunk, de la franquicia de videojuegos Resident Evil, personificado a la perfección con su estoica presencia.
Estos dos artistas realizaron su cosplay en dueto como Reze y Denji, del anime Chainsaw Man.
Esta artista alcanzó la perfección con su cosplay de Raiden Shogun, del videojuego Genshin Impact.
Tenemos también un cosplay de Bela Dimitrescu, una de las villanas del videojuego Resident Evil Village.
Esta artista decidió llevar el icónico atuendo clásico de Chun-Li, de la franquicia Street Fighter.
Link, protagonista de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, también se hizo presente durante esta Comic Con.
Este par de amigas decidieron personificar a personajes de diferentes orígenes, con Mao Mao, del anime Los Diarios de la Boticaria; y Hatsune Miku, la popular Vocaloid.
Esta artista se robó las miradas con su impresionante cosplay Zanka Nijiku, del anime Gachiakuta.
Con una personificación genial, este artista interpretó al enigmático V, del videojuego Devil May Cry 5.
Con su clásica pose de la técnica de Sangre Perforante, este artista personificó a Choso, del aime Jujutsu Kaisen.
Este increíble cosplay se corresponde al personaje de Undertaker, del videojuego Elden Ring Nitghreing, con un sumo cuidado de parte de la artista.
La artista cosplayer Zangari Alei también cautivó a los asistentes con su trabajado cosplay de armadura vikinga.
Este tierno cosplay es nada menos que un matrimonio personificando a Aoi y Taro Sakamoto, del anime Sakamoto Days, mientras su bebé viste como Tanjiro Kamado, de Demon Slayer.
Un atrevido cosplay de Gatúbela, de DC Comics, también robó las miradas de los asistentes, que hacían fila para tomarse fotos con ella.
La reunión de Dantes, donde cinco cosplayers decidieron personificar al intrépido protagonista de la franquicia de videojuegos Devil May Cry.
Esta artista dedicó su cosplay a nada menos que Gyro Zeppeli, del manga JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run.
Fio Chaves, cosplayer costarricense, maravilló al público desde la tarima, con su impresionante cosplay de Nico Robin, del anime One Piece.
Estas artistas representaron magníficamente a Mikaela Hyakuya (izquierda) y Yuichiro Hyakuya (derecha) del anime Seraph of the End.
¡Increíble! Estos dos artistas personificaron de forma excelente a Spider-Man Noir y al Spider-Man clásico.
Aquí tenemos nuevamente un cosplay de Nico Robin, de One Piece, pero en esta ocasión, la artista decidió inclinarse por su aspecto de la Saga de Alabasta.
Un extraordinario cosplay de Wolverine, de Marvel Comics, en uno de sus aspectos más modernos.
Esta artista viene acompañada también del arma principal de Riyo, del anime Gachiakuta, con un cosplay que refleja su amor por el personaje.
Impresionante y aterrador a partes iguales, este artista realmente destacó con su cosplay de Pennywise, de la franquicia It.
Un pequeño Satoru Gojo, del anime Jujutsu Kaisen, posa alegremente junto a su madre, que lo llevó a disfrutar de la Comic Con Honduras 2026.
Disfrutando del evento, también vimos a esta artista personificando a Yor Briar, del anime Spy x Family.
Comprometido con su cosplay, este artista llegó vestido como David Martínez, protagonista del anime Cyberpunk: Edgerunners.