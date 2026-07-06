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Comic Con Honduras 2026: un impresionante despliegue de talento en cosplay

La Comic Con Honduras 2026, la primera en nuestro país, nos ha dejado una variedad de emociones y momentos destacados. Pero han sido los diferentes cosplayers quienes se han robado la atención y el lente de la cámara, demostrando el gigantesco talento y pasión de los hondureños cuando se trata de traer a sus personajes favoritas a la vida.

06 de julio de 2026 a las 15:27
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La Comic Con Honduras 2026 dejó momentos inolvidables, destacando sobre todo el talento de los cosplayers locales, quienes deslumbraron al público con su pasión y caracterizaciones excepcionales.
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Comenzamos con un increíble cosplay de Ms. Hina, del videojuego Genshin Impact.
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Yonis Goldstein no decepcionó con su increíble cosplay de conjunto armadura de Zinogre, del videojuego Monster Hunter.
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Un tierno cosplay de una pareja vestida como Frieren y Himmel el Héroe, del anime Frieren: Beyond Journey’s End.
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Frieren fue, de hecho, uno de los personajes que más cosplayers eligieron para su vestimenta.
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Y eso que no pudimos capturarlas a todas, pero definitivamente estamos ante uno de los personajes más populares y queridos de la década.
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Un aterrador cosplay del Batman Que Ríe, de DC Comics, caracterizado a la perfección por el artista.
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El Diablo de Hell’s Kitchen también se hizo presente. Ante nosotros, un asombroso cosplay de Daredevil, de Marvel Comics.
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Un muy bien trabajado cosplay de Fulgore, del videojuego Killer Instinct, que maravilló a los asistentes.
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Karito Castillo, cosplayer costarricense, personificando a Rogue, de Marvel Comics, concretamente en su atuendo de la Tierra Salvaje; acompañada de Ed Jiménez, ilustrador costarricense que ha trabajado en DC Comics, Paramount Pictures, etc.
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Aquí tenemos a Hunk, de la franquicia de videojuegos Resident Evil, personificado a la perfección con su estoica presencia.
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Estos dos artistas realizaron su cosplay en dueto como Reze y Denji, del anime Chainsaw Man.
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Esta artista alcanzó la perfección con su cosplay de Raiden Shogun, del videojuego Genshin Impact.
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Tenemos también un cosplay de Bela Dimitrescu, una de las villanas del videojuego Resident Evil Village.

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Esta artista decidió llevar el icónico atuendo clásico de Chun-Li, de la franquicia Street Fighter.
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Link, protagonista de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, también se hizo presente durante esta Comic Con.
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Este par de amigas decidieron personificar a personajes de diferentes orígenes, con Mao Mao, del anime Los Diarios de la Boticaria; y Hatsune Miku, la popular Vocaloid.
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Esta artista se robó las miradas con su impresionante cosplay Zanka Nijiku, del anime Gachiakuta.
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Con una personificación genial, este artista interpretó al enigmático V, del videojuego Devil May Cry 5.
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Con su clásica pose de la técnica de Sangre Perforante, este artista personificó a Choso, del aime Jujutsu Kaisen.
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Este increíble cosplay se corresponde al personaje de Undertaker, del videojuego Elden Ring Nitghreing, con un sumo cuidado de parte de la artista.
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La artista cosplayer Zangari Alei también cautivó a los asistentes con su trabajado cosplay de armadura vikinga.
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Este tierno cosplay es nada menos que un matrimonio personificando a Aoi y Taro Sakamoto, del anime Sakamoto Days, mientras su bebé viste como Tanjiro Kamado, de Demon Slayer.
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Un atrevido cosplay de Gatúbela, de DC Comics, también robó las miradas de los asistentes, que hacían fila para tomarse fotos con ella.
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La reunión de Dantes, donde cinco cosplayers decidieron personificar al intrépido protagonista de la franquicia de videojuegos Devil May Cry.
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Esta artista dedicó su cosplay a nada menos que Gyro Zeppeli, del manga JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run.
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Fio Chaves, cosplayer costarricense, maravilló al público desde la tarima, con su impresionante cosplay de Nico Robin, del anime One Piece.
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Estas artistas representaron magníficamente a Mikaela Hyakuya (izquierda) y Yuichiro Hyakuya (derecha) del anime Seraph of the End.
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¡Increíble! Estos dos artistas personificaron de forma excelente a Spider-Man Noir y al Spider-Man clásico.
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Aquí tenemos nuevamente un cosplay de Nico Robin, de One Piece, pero en esta ocasión, la artista decidió inclinarse por su aspecto de la Saga de Alabasta.
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Un extraordinario cosplay de Wolverine, de Marvel Comics, en uno de sus aspectos más modernos.
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Esta artista viene acompañada también del arma principal de Riyo, del anime Gachiakuta, con un cosplay que refleja su amor por el personaje.
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Impresionante y aterrador a partes iguales, este artista realmente destacó con su cosplay de Pennywise, de la franquicia It.
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Un pequeño Satoru Gojo, del anime Jujutsu Kaisen, posa alegremente junto a su madre, que lo llevó a disfrutar de la Comic Con Honduras 2026.
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Disfrutando del evento, también vimos a esta artista personificando a Yor Briar, del anime Spy x Family.
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Comprometido con su cosplay, este artista llegó vestido como David Martínez, protagonista del anime Cyberpunk: Edgerunners.
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