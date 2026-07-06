"Trump no se sale con la suya": prensa reacciona tras eliminación de USA

Los medios señalan al presidente de Estados Unidos luego de la dolorosa caída de la selección norteamericana en el Mundial 2026 frente a Bélgica en Seattle en los octavos de final (1-4).
Mundo Deportivo: "Infantino y Trump despiertan a Bélgica, que será rival de España".
Diario Marca: "Bélgica acabo con las 'Trumpas' y se cita con España".
Diario AS: "Bélgica elimina a Estados Unidos... y a Donald Trump". El diario español destaca la goleada de los 'Diablos Rojos' sobre el último anfitrión que todavía seguía compitiendo en la Copa del Mundo.
Diario Récord de México: "¡Adiós al último 4anfitrión". El diario azteca reemplaza la letra "a" por el numéro 4 debio a los cuatros tantos que sufrió la selección estadounidense en los octavos de final.
Medio Tiempo de México: "¡Con todo y Balogun! Estados Unidos es humillado por Bélgica y se despide del Mundial".
El periodista José Ramón Fernández se pronunció sobre la caída de Estados Unidos y bromeó con que "una llamada puede hacer milagros". Esto lo dijo porque Donald Trump contactó a Gianni Infantino para que le eliminaran la tarjeta roja a Balogun en la previa del partido.
José Ramón también dijo que los belgas le pasaron por encima a los norteamericanos: "Un golpe de autoridad cuando más importaba, después de la injusticia que sufrió antes del partido".
"Estados Unidos, fuera. Bélgica jugará cuartos de final ante España", publicaron desde las cuentas oficiales de ESPN.
ESPN México: "Goodbye! Estados Unidos queda fuera del mundial, tras caer por goleada ante Bélgica".
Diario Sport: "Trump no se sale con la suya y Bélgica será el rival de España en cuartos".
"¡Con todo y Balogun, Estados Unidos dice adiós al Mundial. Bélgica avanzó a cuartos de final despachando al último anfitrión. Van ante España", publicó Fox Sports México.
Azteca Deportes. "Los tres anfitriones son eliminados en octavos". Cabe recordar que Canadá fue superado por Marruecos, México ante Inglaterra y esta tarde Estados Unidos fue castigado por los 'Diablos Rojos'.
Carlos Montero, periodista de Telemundo: "Los coanfritriones quedaron fuera del Mundial. Como debe estar Trump. Es capaz de enviar a Pochettino al Guantánamo (prisión militar estadounidense ubicada en Cuba)".
Once Diario de México: "Barras y estrellados. Bélgica goleó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en el Estadio de Seattle. Los Diablos Rojos enfrentarán a España en cuartos".
Estadio Deportes de México: "Cae el último local. Es una pobre exhibición Estados Unidos queda fuera del mundial 2026 ante Bélgica".
El portal Sopitas de México: "¡Adiós, tramposos! Estados Unidos eliminado (y humillado) por Bélgica, con todo y la manipulación de Donald Trump".
Por otro lado, Mister Chip dio un dato sorprendente de Romelu Lukaku, quien ingresó en el segundo tiempo y sentenció la goleada sobre USA. "El primer jugador en la historia de la Copa del Mundo que marca como suplente en tres partidos de una misma edición".