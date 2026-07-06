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Tremendo enfado de Pochettino por caída de USA, polemica de Balogun y el susto que dio Pulisic

La selección de Estados Unidos fue humillada por Bélgica en su propia casa y los eliminó de la Copa del Mundo.

06 de julio de 2026 a las 19:26
Tremendo enfado de Pochettino por caída de USA, polemica de Balogun y el susto que dio Pulisic
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La selección de Estados Unidos fue humillada por Bélgica en su propia casa y los eliminó de la Copa del Mundo.

 Carlos Castellanos
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Folarin Balogun logró tener participación tras la acción de la FIFA de retirarle la tarjeta roja y aquí intentó anotarle a Thibaut Courtois

STEPHEN BRASHEAR / EFE
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Folarin Balogun no escondió la tristeza tras la eliminación y así fue el abrazo por el técnico Mauricio Pochettino.

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Los aficionados norteamericanos se ilusionaron al momento del descuento, pero luego llegó la paliza.

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Christian Pulisic recibió una dura entrada y encendió las alarmas en el partido, pero finalmente se recuperó.

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Weston McKennie se fue con todo contra Nicolás Raskin y el árbitro tuvo que intervenir en la jugada-

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Desde otro ángulo observamos la acción de Weston McKennie en contra de Nicolas Raskin

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Un aficionados de Bélgica no lo dudó y le volvió a sacar roja a Balogun, futbolista que fue habilitado por la FIFA.

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El enfado de Mauricio Pochettino fue visto por todo el estadio, el técnico golpeó lo botes con agua al momento que recibió el segundo gol su selección.

 Carlos Castellanos
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El estadio lució repleto de aficionados, quienes hasta carteles llevaron para mandar un recado a los belgas.

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Thibaut Courtois demostró su calidad en el marco y le dio seguridad a su selección para la clasificación.

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El rostro de Goalkeeper Matt Freese lo dice todo, los norteamericanos no se lo podían creer lo que sucedió.

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Malik Tillman y Youri Tielemans mantuvieron una dura batalla en el partido y esta fue una de las acciones con dureza-

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Romelu Lukaku fue el encargado de cerrar la goleada de la noche para que Bélgica lograra su pase a los cuartos de final.

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Weston McKennie, el líder de la selección se marchó muy dolido tras la paliza recibida por Bélgica.

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La cara de la tristeza no se hizo esperar por los jugadores de Estados Unidos tras la eliminación de la copa.

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