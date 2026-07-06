Tremendo enfado de Pochettino por caída de USA, polemica de Balogun y el susto que dio Pulisic

La selección de Estados Unidos fue humillada por Bélgica en su propia casa y los eliminó de la Copa del Mundo.
Folarin Balogun logró tener participación tras la acción de la FIFA de retirarle la tarjeta roja y aquí intentó anotarle a Thibaut Courtois
Folarin Balogun no escondió la tristeza tras la eliminación y así fue el abrazo por el técnico Mauricio Pochettino.
Los aficionados norteamericanos se ilusionaron al momento del descuento, pero luego llegó la paliza.
Christian Pulisic recibió una dura entrada y encendió las alarmas en el partido, pero finalmente se recuperó.
Weston McKennie se fue con todo contra Nicolás Raskin y el árbitro tuvo que intervenir en la jugada-
Desde otro ángulo observamos la acción de Weston McKennie en contra de Nicolas Raskin
Un aficionados de Bélgica no lo dudó y le volvió a sacar roja a Balogun, futbolista que fue habilitado por la FIFA.
El enfado de Mauricio Pochettino fue visto por todo el estadio, el técnico golpeó lo botes con agua al momento que recibió el segundo gol su selección.
El estadio lució repleto de aficionados, quienes hasta carteles llevaron para mandar un recado a los belgas.
Thibaut Courtois demostró su calidad en el marco y le dio seguridad a su selección para la clasificación.
El rostro de Goalkeeper Matt Freese lo dice todo, los norteamericanos no se lo podían creer lo que sucedió.
Malik Tillman y Youri Tielemans mantuvieron una dura batalla en el partido y esta fue una de las acciones con dureza-
Romelu Lukaku fue el encargado de cerrar la goleada de la noche para que Bélgica lograra su pase a los cuartos de final.
Weston McKennie, el líder de la selección se marchó muy dolido tras la paliza recibida por Bélgica.
La cara de la tristeza no se hizo esperar por los jugadores de Estados Unidos tras la eliminación de la copa.