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Las lágrimas de Messi, el penal que el VAR no le pitó a Egipto y celebración histórica

FOTOS: El nuevo récord de Messi, las dos polémicas del VAR que reclamó Egipto, remonta histórica de Argentina y las lágrimas de Leo que impactan en el Mundial 2026.

07 de julio de 2026 a las 11:17
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FOTOS: El nuevo récord de Messi, las dos polémicas del VAR que reclamó Egipto, remonta histórica de Argentina y las lágrimas de Leo que impactan en el Mundial 2026.

 EFE
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La Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi completó este martes una remontada épica cuando se vio con dos goles en contra y con solo 11 minutos para que acabara el encuentro, pero logró imponerse por 3-2 y estará en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia. Y acá te contamos lo mejor del partido en imágenes

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Los egipicios se pusieron adelante en el marcador con gol de cabeza de Yasser Ibrahim (min 15) tras un gran centro de Ateya. Dibu Martínez se quedó parado.

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Sin embargo, Argentina se fue al ataque rápido y a los 18 minutos del partido, Messi se combinó con Enzo Fernández y el jugador de Chelsea lanzó el pase con ventaja para Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo de Lyon le ganó la posición a su marcador, el egipcio Haissen Hassan, y hubo un contacto entre ambos.

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Tagliafico llegó primero a la pelota y el africano, que es uno de los cambios en la alineación titular de los Faraones para este partido, se llevó puesto al argentino. El árbitro francés Francois Letexier no dudó un segundo: marcó hacia el manchón del área y dio el penal para el equipo argentino.

 'X'
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Lionel Messi dispartó cruzado y el arquero Mostafa Shoubir adivinó la intención del capitán argentino.

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Así fue la gran tapada de Mostafa ante Messi, quien no se podría creer que fallaba su segundo penal en el Mundial 2026.

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Mostafa ha hecho que Messi se convierta en el futbolista que más penales falló en Mundiales durante los 90 minutos reglamentarios.

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El primero, contra Islandia en 2018, Polonia 2022, Austria y Egipto 2026. Sin embargo, en definición por penales, nunca falló.

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Messi no podía creerlo que ya llevaba dos penales en este mundial y los dos se los habían tapado los más importantes.

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Los argentino se fueron al descanso perdiendo por un gol y la cara de Messi lo decía todo.

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El reinicio se planteó más complicado para una albiceleste que veía como los egipcios estaban cada vez más cómodos en la trinchera, esperando a un fallo para salir a toda máquina. Y así fue; un espectacular eslalon de Haissem Hassan a la contra acabó con Mostafa Zico batiendo al 'Dibu'.

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Sin embargo, la afición argentina respiró aliviada cuando el colegiado francés revisó el VAR y anuló el tanto al decretar que había habido un pisotón previo sobre Lisandro Martínez.

 FOTO EN 'X'.
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ATLANTA (United States), 07/07/2026.- Mostafa Ziko of Egypt (L) scores the 0-2 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Argentina against Egypt, in Atlanta, USA, 07 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/RONALD WITTEK

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El atacante del Oviedo logró alcanzar línea de fondo tras deshacerse de su marcador y le puso en bandeja el 0-2 a Zico, que no perdonó.

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Un 2-0 que parecía muy complicado para Messi y Argentina que no encontraba un camino para el primer gol.

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Pero luego del tiempo de hidratación, la actual campeona del mundo salió con otra cara y encontró el descuento al 79' con gol de Cuti Romero.

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Alexis Mac Allister lo celebraba con todo ese gol que significaria mucho para los argentinos que alentaban en Atlanta.

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Dicho y hecho; apenas cuatro minutos después Messi estampaba de volea con la zurda un balón que los africanos no habían logrado achicar tras una chilena de Lautaro en el área.

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NUEVO RÉCORD: Messi convirtió su gol 8vo en el Mundial 2026 y el 21 en la historia de los mundiales. Además, sigue marcando hace ocho partidos consecutivos.

 Johan Raudales
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Todavía faltaba lo mejor: en otra peligrosa contra egipcia Salah perdió la pelota en el vértice del área de los argentinos, que respondieron encontrando a Lautaro a la carrera por el costado derecho.

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Solo aguardaba Enzo en el área y ahí fue donde puso la pelota el de Bahía Blanca, en el punto preciso para que el '24' argentino la cruzara de cabeza a la red.

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Egipto fue a buscar al árbitro para decirle de la falta penal que le había cometido Mac Allister a Fathy. Sin embargo, el VAR no lo pitó y el gol se dio por válido.

 FOTO EN X
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Pero no todo se queda ahí, el cuerpo técnico de Egipto fue a buscar al árbitro tras no revisar la jugada de penal y el árbitro tomó la decisión de expulsarlo.

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Y así, Argentina, que se vio con el agua al cuello, completó una heroica en tiempo récord, 13 minutos, que planta a los de Scaloni en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.

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Salah, líder y capitán de Egipto, no podía creer que estuvieron tan cerca de eliminar a la Campeona del mundo.

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La afición de Argentina alentó los 90 minutos y celebraron por todo lo alto la clasificación ante Egipto.

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Apenas sonó el silbatazo final ante Egipto, Lionel Messi rompió en llanto. Por un instante pareció sentir que ese podía ser el final de su último baile mundialista. Pero jamás dejó de creer.

 Johan Raudales
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Falló un penal, sufrió durante gran parte del partido y tuvo que remar contra la adversidad. Aun así, apareció cuando más lo necesitaba Argentina: dio una asistencia, marcó un golazo y lideró una remontada inolvidable. SU LLANTO LO DICE TODO.
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