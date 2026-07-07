Las tres ventas importantes que valora el Real Madrid para el fichaje de Olise

"Mourinho sabe que Valverde es uno de los futbolistas con más valor de de la plantilla. Su energía, versatilidad y liderazgo lo convierten en una venta extremadamente dura, aunque también en una de las pocas capaces de cambiar la dimensión económica del verano. Eso sí, su episodio con Tchouaméni da argumentos para justificar la salida del charrúa, que también viene de un Mundial lamentable", explican.