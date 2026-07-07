Las tres ventas importantes que valora el Real Madrid para el fichaje de Olise

El conjunto merengue tiene nombres y apellidos que podrían hacer posible la incorporación del atacante francés. Es una de las debilidades del presidente Florentino Pérez y José Mourinho le abre las puertas.
Michael Olise se ha consolidado como el máximo asistidor de la Copa del Mundo 2026, registrando 5 pases a gol y 5 tantos en 4 partidos con la selección francesa. Se ha convertido en el mejor socio de Kylian Mbappé, quien lleva 7 dianas en el torneo.
Convertido en el director de juego del equipo que dirige Didier Deschamps, el talentoso jugador de 24 años se ha ganado el reconocimiento mundial por su elegancia y visión de campo.
Su calidad técnica y su capacidad para desequilibrar por la banda derecha han llevado a muchos analistas a compararlo con el estilo de juego del neerlandés Arjen Robben. También se destaca por ser uno de los jugadores de que más kilómetros recorre en el esquema francés.
Y durante este Mundial, Olise es consciente que clubes como el Real Madrid están intentando negociar con el Bayern Múnich por su traspaso. Aunque el conjunto bávaro no quiere escuchar propuestas por su estrella, el club blanco está dispuesto a lo que sea por su contratación.
El fichaje de Olise ya no se entiende en el Real Madrid como una operación más de mercado. El Bayern no quiere vender, el jugador tiene contrato y cualquier intento serio obligará a mover cifras récord. Por eso la entidad merengue empieza a poner nombres y apellidos a las ventas que podrían hacer posible su llegada.
De acuerdo con El Nacional, el primero en la lista de posibles ventas es Eduardo Camavinga. El también francés aparece como la pieza más clara para abrir la puerta. Tiene mercado, es joven, conserva cartel en la Premier League y puede dejar una cantidad cercana a los 60 millones de euros.
La citada fuente señala que su salida "permitiría iniciar una operación que necesita mucho más que una venta secundaria. Para ir a por Olise, el Real Madrid necesita desprenderse de jugadores de primer nivel que dejen dinero de verdad".
El problema es que vender solo a Camavinga no alcanzaría. El Bayern puede pedir una cifra prohibitiva y desde el Santiago Bernabéu tendrían que construir una propuesta capaz de acercarse a los 200 millones de euros, como mínimo.
En ese contexto, aparece la segunda gran decisión que obliga a elegir a Aurélien Tchouaméni. El galo también tiene cartel, interesa en Inglaterra y puede generar una venta muy importante para intentar la incorporación de Olise.
El diario Marca publicó que Manchester United está muy interesado en fichar a Tchouaméni. Sería un movimiento que rondaría los 100 millones de euros y esa es la cifra que el Real Madrid comenzaría a valorar. Se esperan conversaciones entre clubes, mientras el mediocampista disputa el Mundial con 'Les Bleus'.
Y en la operación por Olise figura el nombre de Fede Valverde. El mismo medio informa que no se descartaría una venta del volante uruguayo si llega una oferta que ronde los 100 'kilos', a pesar de que el entrenador José Mourinho cuenta con él.
"Mourinho sabe que Valverde es uno de los futbolistas con más valor de de la plantilla. Su energía, versatilidad y liderazgo lo convierten en una venta extremadamente dura, aunque también en una de las pocas capaces de cambiar la dimensión económica del verano. Eso sí, su episodio con Tchouaméni da argumentos para justificar la salida del charrúa, que también viene de un Mundial lamentable", explican.
El Real Madrid entiende que Olise no llegará solo con deseo. Hace falta dinero real, espacio salarial y una señal fuerte para el Bayern. Camavinga más Valverde convertiría la operación en una apuesta total. Camavinga más Tchouaméni sería una vía algo menos traumática, pero igualmente agresiva.
Los blancos quieren fichar a Olise, pero tendrán que sacrificar la medular. No bastan ventas menores ni cesiones. De esto modo, el Bayern solo escuchará una propuesta gigantesca y el Madrid ya sabe de dónde puede salir el dinero. Camavinga está señalado, y la segunda llave estará entre Valverde y Tchouaméni.
Por otro lado, Kylian Mbappé estaría recomendando a Olise de jugar en el Bernabéu la temporada que viene. Sin embargo, la última palabra la tendrán en Múnich.