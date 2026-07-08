La cruda petición de Egipto a FIFA tras la polémica en el Mundial 2026

Egipto fue eliminado este martes ante Argentina, pero la polémica no estuvo exenta y ahora el equipo africano ha presentado una queja a la FIFA.
La Albiceleste fue sorprendida por los Faraones. Dos goles Ibrahim y Ziko metían en problemas a la actual campeona del mundo.
Los egipcios estaban dando la sorpresa en territorio estadounidense, no era para menos, estaban eliminando a los actuales campeones.
Sin embargo, Lionel Messi con su liderazgo, brilló para darle la remontada a la Albiceleste con gol y asistencia.
Argentina festejaba con el tanto al 90+3 de Enzo Fernández, pero del otro lado se vino el reclamo.
Y es que en la jugada previa a ese gol, Egipto reclamaba un posible penal a Salah (imagen de abajo) y el juez decidió dejar continuar la jugada y sin la revisión en el VAR.
Los faraones reclamaban, ya que minutos antes les habían anulado un gol por una falta previa. La acción final generó enfado e indignación.
Tanto que la Federación Egipcia de Fútbol ha decido presentar una queja a la FIFA y hacer una petición tras lo sucedido.
Fuentes oficiales confirmaron a Diario AS de España que Hany Abo Rida, presidente de la federación egipcia, solicitó oficialmente la exclusión del equipo arbitral de Letexier por el resto del Mundial.
Además, solicita una investigación sobre las decisiones controvertidas en contra de Egipto en la eliminación ante Argentina.
La Federación pide la exclusión del equipo arbitral francés debido a que consideran que sus errores han sido cruciales para quedarse fuera del Mundial 2026 en octavos.
"Hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto", dijo el presidente de la Federación.
La polémica arbitral generó indignación en Egipto y lanzaron duras acusaciones tras la clasificación de Argentina.
La declaración más dura había sido del técnico, Hossam Hassan: "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Si tanto quieren que Argentina gane, ¿para qué invitan a todos a participar?".
Asimismo, el jugador de la selección de Egipto, Mostafa Ziko, criticó la actuación arbitral y afirmó que "el torneo estuvo amañado": "No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", señaló el atacante egipcio visiblemente decepcionado.