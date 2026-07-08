FIFA ya lo sabe: Infantino sería investigado por una "ayuda" en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, podría ser investigado por una "ayuda" a una de las selecciones en la Copa del Mundo 2026: "Que investigue los procesos de toma de decisiones..."
Un grupo de al menos 55 eurodiputados solicitó este miércoles una investigación por la suspensión aplazada de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026.
La petición fue dirigida a las federaciones de fútbol de los países miembros de la Unión Europea.
Los legisladores buscan esclarecer si existió influencia de Estados Unidos en la decisión que permitió al atacante disputar los octavos de final frente a Bélgica.
También piden determinar si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo participación en esa determinación.
Los eurodiputados consideran que las federaciones europeas deben exigir una investigación formal sobre el proceso de toma de decisiones.
"Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones de fútbol europeas intervengan y soliciten a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones mencionados", señala el documento.
Además, afirman que "los estatutos y el código ético de la FIFA proporcionan una base muy clara para que las federaciones miembro intervengan y exijan una investigación".
La iniciativa fue promovida por los eurodiputados Lara Wolters, Niels Fuglsang y Barry Andrews.
La propuesta comenzó a circular el martes y rápidamente consiguió el respaldo de más de medio centenar de legisladores europeos.
En la carta se recuerda que los estatutos de la FIFA exigen mantener una estricta neutralidad política en todas sus actuaciones.
Los firmantes destacan que el código ético contempla sanciones severas cuando ese principio es vulnerado.
"Las federaciones miembro están obligadas, en virtud del Código de Ética de la FIFA, a exigir que los altos cargos de la FIFA rindan cuentas si existen pruebas que sugieran que están infringiendo las normas sobre neutralidad política", sostienen los diputados.
El documento también subraya que los dirigentes del fútbol tienen la responsabilidad de proteger los intereses de la FIFA.
"Tienen un deber fiduciario para con la FIFA", indica la misiva, al referirse a las obligaciones de quienes ocupan cargos de confianza dentro del organismo.
Los eurodiputados concluyen que cualquier actuación que perjudique los intereses de la FIFA debe ser investigada y, de comprobarse irregularidades, sancionada conforme a sus reglamentos.