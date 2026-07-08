Revelación sobre Haaland y el Madrid anuncia salida; Portugal tiene nuevo DT

Lo que se ha revelado sobre el delantero noruego en las últimas horas en pleno Mundial 2026 y el Real Madrid confirmó una salida. El fichaje que está pidiendo Flick para el Barcelona, bombazo con el 'Dibu' Martínez y nuevo seleccionador en Portugal.
OFICIAL / El Inter tiene nuevo portero. El italiano Ivan Provedel se une al cuadro nerazzurro tras su paso por Lazio y competirá con el español Josep Martínez por la titularidad. Cabe recordar que el suizo Yann Sommer ya se despidió de la entidad.
El periodista Fabrizio Romano confirma que Oscar Mingueza llegó a un acuerdo verbal con el Crystal Palace. El exdefensor del Barcelona se unirá al club inglés como agente libre, tras terminar su vínculo con el Celta.
OFICIAL / Tottenham se despide de Palhinha. El volante portugués estuvo cedido en Londres la temporada pasada, pero su ficha pertenece al Bayern Múnich y no se ha llegado a ningún acuerdo entre ambos equipos.
OFICIAL / El Estrasburgo de Francia confirmó el fichaje del argentino Mateo Del Blanco. El lateral zurdo firma hasta 2031 y compartirá vestuario con su compatriota Valentín 'Colo' Barco, quien actualmente disputa el Mundial con la Albiceleste.
OFICIAL / Rafa Márquez toma las riendas de la selección mexicana, tras la marcha de Javier Aguirre. El exdefensor pertenecía al cuerpo técnico del 'Vasco' y, como estaba pactado antes del Mundial, pasará a ser el nuevo entrenador "en una transición ordenada y dando continuidad al proyecto deportivo".
OFICIAL / Doble portero para el Besiktas. La entidad turca anunció las llegadas de Alexander Nubel (procedente del Bayern Múnich) y de Dogan Alemdar (desde el Istanbul Basaksehir).
OFICIAL / Jesse Derry ha firmado un nuevo contrato con el Chelsea hasta junio de 2032 como parte de los planes. Sin embargo, el próximo movimiento del extremo inglés es un préstamo al Sporting de Lisboa sin ninguna cláusula de opción de compra.
OFICIAL / El Chelsea también confirmó que Geovany Quenda firma contrato hasta 2034.El atacante portugués entraría en los planes de Xabi Alonso para la próxima temporada. Más dinamita para los 'Blues'.
OFICIAL / Lorenzo Insigne ficha por la Sampdoria. El extremo italiano, de 35 años, seguirá jugando una campaña más en Serie B luego de su paso por el Pescara.
La BBC publica que el brasileño Bruno Guimaraes quiere cambiar el Newcastle por el Arsenal. Sin embargo, la postura de las 'Urracas' es la de no escuchar ofertas por el que ha sido su mejor jugador de las últimas temporadas. En Londres están dispuesto a ofrecer 60 millones de euros por su traspaso.
OFICIAL / Marcos Alonso se encontraba libre desde el pasado 30 de junio tras terminar su relación con el Celta, pero el club español ha decidido renovarlo hasta 2028. El lateral zurdo seguirá jugando en Balaídos.
"Quiero que Modric se quede. Hablé con él y si hace falta... ¡iré a buscarlo personalmente! Quiero a Modric con nosotros esta temporada", reveló Rúben Amorim. El nuevo técnico del Milan confía en convencer al croata de jugar una temporada más en San Siro.
OFICIAL / El PSG anunció que Gabriel Moscardó se va a préstamo con el Espanyol. El mediocampista estuvo cedido en el Sporting Braga el curso pasado y acumuló 39 encuentros en los que anotó un gol. A sus 20 años, la perla brasileña probará fortuna en LaLiga.
OFICIAL / El volante japonés, Daichi Kamada, no se mueve del Crystal Palace, ya que decidió renovar su vínculo hasta junio de 2027. Desde su llegada al equipo inglés ha ganado la FA Cup y Conference League.
OFICIAL / Tras su fugaz paso por el banquillo del Real Madrid, el español Álvaro Arbeloa fue anunciado como nuevo DT del Fulham. Firmó un contrato hasta 2029 y su debut en la Premier League será un duelo directo ante el Chelsea de Xabi Alonso. Los dos entrenadores que fueron echados del conjunto blanco.
Y con la llegada de Arbeloa al Fulham, la BBC informa que el técnico quiere llevarse a Franco Mastantuono y Gonzalo García. El Real Madrid estaría buscando una cesión para el argentino. En cuanto al español, se le espera en la gira de pretemporada junto a Mourinho, aunque luego podría quedar disponible en el mercado de fichajes.
BOMBAZO / Emiliano 'Dibu' Martínez sigue siendo la opción número uno para ocupar la portería de la Juventus. Fabrizio Romano publica que el club italiano ya se contactó con el agente del arquero argentino para comenzar las negociaciones y después con el Aston Villa. Todo indica que atajaría en la Serie A.
OFICIAL / Tras acabar contrato con el descendido Girona, Daley Blind regresa a casa por segunda vez en su carrera. El Ajax confirmó la vuelta del defensor zurdo que firma por una temporada y se reencuentra con Míchel, técnico del equipo.
El fichaje que ya quiere cerrar Hansi Flick. Informa Fabrizio Romano que se espera que Joao Cancelo se convierta en jugador del club catalán antes de que cierre el mercado. Las negociaciones sobre las condiciones económicas con el Al Hilal siguen en curso y aún no se han cerrado definitivamente.
El diario AS, por su parte, asegura que Flick está "presionando" a la dirección deportiva azulgrana para que se resuelva cuanto antes la incorporación de Cancelo, quien llegó al equipo en invierno en calidad de cedido y se ganó su sitio en el once titular. El futbolista tiene claro queCamp Nou.
OFICIAL / Luego de tres temporadas vistiendo de blanco, el Real Madrid anunció el adiós de Fran García. El lateral izquierdo ya no tenía cupo con la llegada de Marc Cucurella y se une al Betis por unos 4 millones de euros.
El Betis dio a conocer que Fran García firmó un contrato hasta 2030 y lucirá el dorsal 11 en su espalda. "Con muchísimas ganas e ilusión de empezar esta nueva temporada y de hacer cosas especiales con esta camiseta", expresó el jugador tras confirmarse el traspaso.
Según Fabrizio Romano, el inglés Mason Greenwood ya tiene un acuerdo verbal con el Fenerbahce. La operación con el Olympique de Marsella rondaría los 40 millones de euros por su venta y el mediocampista firmaría hasta 2030 con los turcos.
OFICIAL / Croacia se queda sin seleccionador. Zlatko Dalić se marcha después de casi 9 años, 111 partidos, finalista del Mundial 2018 y un tercer puesto en el Mundial de 2022. Durante esta edición fue eliminado en 16avos por Portugal.
Después de cerrar su fichaje el pasado verano, el Chelsea no ve claro seguir con Alejandro Garnacho. Según Football London, los 'Blues' están abierto a una posible venta en este mercado y la Roma se interesaría por una cesión. Sin embargo, el club inglés prefiere un traspaso.
Fabrizio Romano adelanta que Aurélien Tchouméni firmará un nuevo contrato con el Real Madrid. El volante francés, que venía siendo pretendido por el Manchester United, tendría todo listo para extender su vínculo con los blancos hasta junio de 2031.
Portugal ya tiene nuevo entrenador. A falta del anuncio oficial, Fabrizio Romano confirma que Jorge Jesus tomará el banquillo de la selección tras la salida de Roberto Martínez. El DT de 71 años liderará el proyecto de cara al próximo Mundial 2030 y estaba libre luego de ganar la liga de Arabia Saudita con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y despedirse del club.
Tras finalizar su participación en la Copa del Mundo con Egipto, Mohamed Salah ahora evaluará ofertas antes del próximo paso en su carrera. La liga de Arabia Saudita toca a su puerta, pero clubes de la MLS también están interesados en el delantero, que determinó finalizar su etapa en Liverpool.
El Real Madrid lleva años apareciendo como uno de los destinos más recurrentes cuando se habla del futuro Erling Haaland, una posibilidad que sigue cobrando fuerza tras las declaraciones de su padre Alfie en pleno Mundial, pero ahora por lo que ha revelado el presidente del Borussia Dortmund, quien lo tuvo en el club un par de temporadas antes de venderlo al Manchester City.
"Erling ama al Real Madrid y no lo oculta. Creo que en un tiempo, en dos o tres años jugará allí, pero no ahora. Ya le llegará su momento", afirmó Joachim Watzke en una entrevista con el diario AS. El mandatario del Dortmund señala que el delantero continúa comprometido con el City, descartando cualquier posibilidad de un movimiento inmediato.
OFICIAL / Enner Valencia se va de Pachuca. El delantero ecuatoriano se despide de los 'Tuzos' al expirar su contrato. El atacante estaba disputando el Mundial con la 'Tri' hasta su eliminación ante México en 16avos.
OFICIAL / Tras dejar una huella imborrable al ganar todo lo posible durante sus 14 años en el Barcelona femenino, la española Alexia Putellas fue anunciada como nuevo refuerzo del London City de Inglaterra.