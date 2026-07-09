El único jugador que regresó a Brasil luego del fracasar en el Mundial 2026

Quien sí habló fue el coordinador ejecutivo de la selección, Rodrigo Caetano, que defendió la continuidad del Ancelotti pese al fracaso. "Ya dijimos después del partido que la continuidad es, en mi opinión, un punto de partida. Para que no tengamos un ciclo como el anterior, esa estabilidad de la comisión técnica es un aspecto positivo, afirmó el dirigente.