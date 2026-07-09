El único jugador que regresó a Brasil luego del fracasar en el Mundial 2026

Solo un futbolista de los convocados por Carlo Ancelotti decidió volver a su país después de caer frente a Noruega y despedirse del certamen.
Como ha venido ocurriendo durante los últimos cinco Mundiales, la selección brasileña volvió a decepcionar a sus seguidores y quedó eliminada de United 2026 en los octavos de final tras sufrir una durísima derrota ante Noruega. Una tarde en la que Erling Haaland se convirtió en su verdadera pesadilla con dos goles.
Lo que se vivió el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey será algo que nunca podrán olvidar jugadores como Neymar, quien se despedía de las Copas del Mundo y posiblmente de la 'Canarinha' a sus 34 años.
El delantero brasileño viene arrastrando lesiones desde hace un largo tiempo y no fue capaz de estar en óptimas condiciones para ayudar a su equipo a romper la sequía. Cuatro Mundiales para Neymar en blanco.
Ni otras estrellas como Vinicius pudieron deshacer el maleficio del 'Scratch', que se vio superado por un conjunto noruego que volvía a competir en esta clase de torneos después de ausentarse por 28 años.
Una vez consumada la eliminación, los futbolistas y el cuerpo técnico comandado por el italiano Carlo Ancelotti tuvieron que regresar a su campamento base en Nueva Jersey para retirar sus pertenencias del The Ridge Hotel y retornar a casa.
Y lo más llamativo fue que el único jugador de los 26 convocados que regresó a Brasil tras la caída fue Danilo. El lateral volvió solo a su país en el vuelo fletado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se puede apreciar que solamente Danilo es el único futbolista que ya retornó al país en el aeropuerto de Rió de Janeiro. Sus compañeros tomaron otra decisión.
Danilo desembarcó en la madrugada de este miércoles junto con integrantes de la comisión técnica y funcionarios de la CBF, mientras el resto de los convocados inició directamente desde Estados Unidos sus vacaciones o el retorno a los países donde actúan con sus respectivos clubes.
El uso del vuelo organizado por la CBF era opcional y solo Danilo decidió utilizarlo. Aunque inicialmente estaba previsto que abandonara la terminal por el Salón Noble, en donde lo esperaba la prensa, el defensor cambió de recorrido y salió por la puerta principal, pero evitó cualquier contacto con los medios.
No obstante, había un reportero que le pidió una pequeña declaración mientras Danilo esperaba el vehículo que lo llevaría a su hogar junto con un integrante de la comisión técnica.
El futbolista se giró para reponderle únicamente al periodista que todo estaba bien, pero que no brindaría declaraciones. Cabe recordar que Danilo vive en Río de Janeiro y a sus 34 años milita para el Flamengo.
Luego de unos 15 segundos, apareció el automóvil que lo trasladaría a su casa donde lo esperaba su familia. Claramente Danilo estaba cabizbajo por la pronta eliminación de la 'Canarinha' en la justa mundialista.
Quien sí habló fue el coordinador ejecutivo de la selección, Rodrigo Caetano, que defendió la continuidad del Ancelotti pese al fracaso. "Ya dijimos después del partido que la continuidad es, en mi opinión, un punto de partida. Para que no tengamos un ciclo como el anterior, esa estabilidad de la comisión técnica es un aspecto positivo, afirmó el dirigente.
Caetano sostuvo que, pese al resultado, el equipo dejó señales alentadoras para el próximo ciclo mundialista. "Muchos jugadores jóvenes sumaron minutos, fueron bien aprovechados e incluso se consolidaron en este Mundial", dijo en referencia a promesas como Endrick y Rayan.
Por último, el dirigente defendió el balance del trabajo de Ancelotti, quien asumió el cargo hace un año y cuatro meses. "Todos esperábamos llegar más lejos en Mundial, pero la competición ha demostrado ser muy equilibrada. Lamentablemente nos detuvimos en los octavos, incluso con una selección en evolución. Aun así, la evaluación es positiva. Si no lo fuera, él ni habría decidido seguir en el cargo".