¡Nueva era azul! Motagua presenta su indumentaria para el Apertura y Concacaf

¡Qué hermosas! Motagua presentó su nueva línea de indumentarias para la Liga Nacional y la Copa Centroamericana. Fanatics se pulió. ¡Las podés encontrar en Sportline!
El lanzamiento reunió a directivos, patrocinadores, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, quienes presenciaron el inicio de esta nueva etapa para la institución capitalina.
Motagua presentó sus nuevos diseños tras firmar convenio con la marca Fanatics.
Motagua inauguró una nueva etapa en su historia institucional con la presentación oficial de su uniforme para la temporada 2026-2027, acompañado de un anuncio que representa uno de los acuerdos comerciales más importantes del fútbol hondureño. El evento se realizó este jueves en Tegucigalpa.
El vigente campeón de la Liga Nacional confirmó su alianza con Fanatics, una de las compañías más reconocidas de la industria deportiva a nivel mundial, que será la encargada de vestir al conjunto azul durante los próximos cuatro años.
La firma del convenio supone un paso trascendental para la institución capitalina, que busca fortalecer su imagen tanto dentro como fuera de Honduras, aprovechando el alcance internacional de la prestigiosa marca.
Con este movimiento, Motagua se convierte en uno de los primeros clubes de fútbol del mundo en portar indumentaria de Fanatics, empresa que mantiene alianzas con las organizaciones deportivas más importantes del planeta.
Emilio Izaguirre lució parte de la indumentaria con la que el ciclón azul jugará en Liga y Concacaf.
La dirigencia azul considera que esta alianza abrirá nuevas oportunidades de crecimiento comercial, además de acercar la marca Motagua a nuevos mercados internacionales mediante una distribución de mayor alcance. Esta es la tercera indumentaria.
Durante la presentación también fueron reveladas las nuevas camisetas que utilizarán las Águilas en la Copa Centroamericana y el torneo Apertura de la Liga Nacional, despertando gran expectativa entre sus aficionados.
Ellos lucieron la segunda indumentaria del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
El diseño mantiene la esencia del tradicional color azul que identifica al club, incorporando detalles modernos que resaltan la identidad de la institución y el prestigio de la nueva marca deportiva. Este es el uniforme local.
Los modelos también fueron los encargados de modelar la nueva equipación, que combina tecnología en sus materiales con un estilo pensado para ofrecer mayor comodidad y rendimiento dentro del terreno de juego.
Con esta alianza estratégica, Motagua no solo apuesta por renovar su imagen, sino también por posicionarse como una organización con proyección internacional y capacidad para atraer acuerdos de gran magnitud.
Así, el campeón hondureño afrontará la Copa Centroamericana y el Apertura luciendo una nueva piel, convencido de que este vínculo con Fanatics marcará un antes y un después en la historia del club.
Marlon Licona y Rodrigo Gómez modelaron la nueva piel del Motagua.