Mauricio Dubón se inspira en Cristiano Ronaldo en la MLB para ayudarle a Bravos

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón, participó en dos de los tres partidos frente a los Marlins de la Florida y en una linda entrevista, reveló detalles de cómo ha mantenido el nivel siendo uno de los mejores peloteros de los Bravos de Atlanta.
El Sampedrano se está entendiendo a la perfección con Ronald Acuña Jr, estrella del equipo. En el segundo partido de la serie, Dubón fue el más destacado al conectar el hit con bases llenas para comenzar a remontar el partido.
“Sabía que me tocaría el turno, no querían enfrentar a Ronald (Acuña JR) por lo peligroso que es, sabía que tenía que hacer la carrera. Estamos jugando bien, Martín nos dio el chance para ganar y tenía que traer esa carrera”, reconoció Dubón en entrevista a Deporte Total USA.
Y es que cuando Mauricio llegó al plato y conectó el hit, movió las manos al estilo Cristiano Ronaldo, pidiéndole calma al equipo, así como lo hizo en su momento el portugués cuando el Real Madrid necesitaba de sus goles.
Como buen madridista, Dubón reconoció que hizo estos gestos en honor al “Bicho”. ¿Con quién estabas hablando en el dugout porque movías las manos? Le consultó el periodista José Armando Rodríguez y Dubón Respondió: “No, que calma, que aquí estoy yo”, y sonríe. Muy Cristiano Ronaldo eso, se le repreguntó: “Claro, Cristiano 100%”, sentenció Mauricio.
Dubón siente admiración por su amigo Ronald Acuña Jr, quien es uno de los inseparables en la práctica de bateo. Habló de lo que significa estar jugando mano a mano con estos grandes “caballos de la pelota chica”.
“Es diferente, (Ronald Acuña Jr) el mejor pelotero de Grandes Ligas, usted lo ve y es explosivo de un solo. Nos da oportunidad, el corrió duro la base para segunda, me dio el hit, la carrera entró, llegamos a base, base por bola, es algo muy bonito”, manifestó el exjugador de los Astros.
Mauricio habló de cómo está buscando siempre los lanzamientos de los pitchers, algo que le da una versión de clase en esta temporada, su primera con los Bravos de Atlanta que lidera el gran circo.
“Yo sé que van a ser cuidadosos con él (Acuña) no quiere que les haga daño pero a la misma vez se roba las bases por él corre bien”, explicó el doble guante de Oro de las Grandes Ligas.
Finalmente, habló de sus espectaculares números en la MLB donde registra un promedio de bateo de .245, con 3 cuadrangulares, 25 carreras impulsadas y un OPS de .692, algo que lo tiene en un plan grande.
“Yo estoy muy orgulloso con mi defensa, trato de mantener siempre donde lanzan los pitchers y siempre en lo ofensivo y defensivo, ayudarle al equipo a ganar”, afirmó el hondureño.