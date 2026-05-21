Mauricio Dubón se inspira en Cristiano Ronaldo en la MLB para ayudarle a Bravos

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón, participó en dos de los tres partidos frente a los Marlins de la Florida y en una linda entrevista, reveló detalles de cómo ha mantenido el nivel siendo uno de los mejores peloteros de los Bravos de Atlanta. El Sampedrano se está entendiendo a la perfección con Ronald Acuña Jr, estrella del equipo. En el segundo partido de la serie, Dubón fue el más destacado al conectar el hit con bases llenas para comenzar a remontar el partido. “Sabía que me tocaría el turno, no querían enfrentar a Ronald (Acuña JR) por lo peligroso que es, sabía que tenía que hacer la carrera. Estamos jugando bien, Martín nos dio el chance para ganar y tenía que traer esa carrera”, reconoció Dubón en entrevista a Deporte Total USA.

Y es que cuando Mauricio llegó al plato y conectó el hit, movió las manos al estilo Cristiano Ronaldo, pidiéndole calma al equipo, así como lo hizo en su momento el portugués cuando el Real Madrid necesitaba de sus goles. Como buen madridista, Dubón reconoció que hizo estos gestos en honor al “Bicho”. ¿Con quién estabas hablando en el dugout porque movías las manos? Le consultó el periodista José Armando Rodríguez y Dubón Respondió: “No, que calma, que aquí estoy yo”, y sonríe. Muy Cristiano Ronaldo eso, se le repreguntó: “Claro, Cristiano 100%”, sentenció Mauricio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Dubón siente admiración por su amigo Ronald Acuña Jr, quien es uno de los inseparables en la práctica de bateo. Habló de lo que significa estar jugando mano a mano con estos grandes “caballos de la pelota chica”. “Es diferente, (Ronald Acuña Jr) el mejor pelotero de Grandes Ligas, usted lo ve y es explosivo de un solo. Nos da oportunidad, el corrió duro la base para segunda, me dio el hit, la carrera entró, llegamos a base, base por bola, es algo muy bonito”, manifestó el exjugador de los Astros.