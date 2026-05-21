Ambiente de final: Marathón, arropado por su afición y Motagua tendrá presencia

Miles de aficionados viven el ambiente de gran final afuera y dentro del estadio Morazán. Fotos Mauricio Ayala y Neptalí Romero.
Sol Este se pinta de verde, miles de aficionados esperan el triunfo esta noche de Marathón.
Henry Fúnez, aficionado de Marathón, llegó a la 1 de la tarde y fue el primer aficionado en instalarse en el estadio Morazán.
Los miembros de la Policía Nacional de Honduras recorriendo las calles cercanas del estadio Morazán.
Una padre junto a su bebé bien identificado con la camisa de Marathón, lo lleva para que disfrute un posible primer título.
La familia verdolaga haciendo fila para su ingreso al sector de silla y preferencia en el legenario escenario deportivo.
Padre e hijo muy orgullosos llegando para apoyar al Motagua en la gran final de ida en San Pedro Sula.
Cientos de aficionados de Marathón hacen largas filas para ingresar y ver la gran final de ida.
Un ambiente agradable y lleno de fútbol se respira en las calles de San Pedro Sula.
También se ve a varios aficionados de Motagua rumbo al sector preferencial.
Con una tremenda sonrisa camina la joven madre y quiere el triunfo de Marathón.
Una agüita para refrescarse ante las altas temperaturas que rodean a San Pedro Sula, y más con el ambiente en las calles del estadio Morazán.
Los periodistas de DIEZ, Walter García y Mario Jafeth Moreno, en plena cobertura de la final en San Pedro Sula.
Alex Pérez y Claudia Torres, camarógrafo y periodista de DIEZ, llevando muchos detalles e historias desde el estadio Morazán para el deleite de los aficionados.
Un aficionada de Marathón expresó que esta copa debe ser en honor a Orinson Amaya, no lo deben olvidar los jugadores.
La Policía Nacional de Honduras llegando para brindar la seguridad total en los diferentes puntos alrededor del estadio Morazán.
Las cervezas y refrescos, los aficionados también disfrutan del ambiente futbolístico.
Aún hay boletos y los tiene el mercado negro para el gran clásico entre Marathón vs Motagua.
El estadio Morazán es el encargado de albergar la final de ida del torneo Clausura.
Aficionados poco a poco se instalan en el escenario deportivo para disfrutar de la final.
Juan Carlos García, fan de Motagua dedica su camisa a su hija que está lejos del país.
Daniel Otero, presidente de Marathón, llegando con mucha confianza al estadio Morazán. Quiere su primer título desde la presidencia.