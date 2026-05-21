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Ambiente de final: Marathón, arropado por su afición y Motagua tendrá presencia

Miles de aficionados viven el ambiente de gran final afuera y dentro del estadio Morazán.

21 de mayo de 2026 a las 18:21
Ambiente de final: Marathón, arropado por su afición y Motagua tendrá presencia
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Miles de aficionados viven el ambiente de gran final afuera y dentro del estadio Morazán. Fotos Mauricio Ayala y Neptalí Romero.
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Sol Este se pinta de verde, miles de aficionados esperan el triunfo esta noche de Marathón.
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Henry Fúnez, aficionado de Marathón, llegó a la 1 de la tarde y fue el primer aficionado en instalarse en el estadio Morazán.
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Los miembros de la Policía Nacional de Honduras recorriendo las calles cercanas del estadio Morazán.
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Una padre junto a su bebé bien identificado con la camisa de Marathón, lo lleva para que disfrute un posible primer título.
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La familia verdolaga haciendo fila para su ingreso al sector de silla y preferencia en el legenario escenario deportivo.
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Padre e hijo muy orgullosos llegando para apoyar al Motagua en la gran final de ida en San Pedro Sula.
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Cientos de aficionados de Marathón hacen largas filas para ingresar y ver la gran final de ida.
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Un ambiente agradable y lleno de fútbol se respira en las calles de San Pedro Sula.
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También se ve a varios aficionados de Motagua rumbo al sector preferencial.
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Con una tremenda sonrisa camina la joven madre y quiere el triunfo de Marathón.
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Una agüita para refrescarse ante las altas temperaturas que rodean a San Pedro Sula, y más con el ambiente en las calles del estadio Morazán.
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Los periodistas de DIEZ, Walter García y Mario Jafeth Moreno, en plena cobertura de la final en San Pedro Sula.
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Alex Pérez y Claudia Torres, camarógrafo y periodista de DIEZ, llevando muchos detalles e historias desde el estadio Morazán para el deleite de los aficionados.
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Un aficionada de Marathón expresó que esta copa debe ser en honor a Orinson Amaya, no lo deben olvidar los jugadores.
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La Policía Nacional de Honduras llegando para brindar la seguridad total en los diferentes puntos alrededor del estadio Morazán.
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Las cervezas y refrescos, los aficionados también disfrutan del ambiente futbolístico.
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Aún hay boletos y los tiene el mercado negro para el gran clásico entre Marathón vs Motagua.
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El estadio Morazán es el encargado de albergar la final de ida del torneo Clausura.
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Aficionados poco a poco se instalan en el escenario deportivo para disfrutar de la final.
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Juan Carlos García, fan de Motagua dedica su camisa a su hija que está lejos del país.
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Daniel Otero, presidente de Marathón, llegando con mucha confianza al estadio Morazán. Quiere su primer título desde la presidencia.
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