Mauricio Dubón se luce con doblete y dos hits en triunfo de Braves sobre Marlins

Los Atlanta Braves dejaron atrás la dolorosa derrota sufrida en el arranque de la serie y este martes reaccionaron con una importante victoria de 8-4 sobre los Miami Marlins en el LoanDepot Park, con una destacada actuación del hondureño Mauricio Dubón. El utility catracho fue una de las figuras ofensivas del compromiso al irse de 5-3, conectando un doblete y un sencillo, además de impulsar una carrera y anotar otra para contribuir al triunfo de la novena dirigida por Walt Weiss. Atlanta venía de caer de manera increíble 12-0 en el primer juego de la serie de cuatro partidos, por lo que necesitaba una rápida reacción. Dubón apareció como titular como segundo en el orden al bate y defendiendo el jardín izquierdo.

Los Braves arrancaron encendidos desde la primera entrada. Dubón abrió la ofensiva con un sencillo al jardín derecho tras conectar un cutter de 87 mph. Luego avanzó a segunda por base por bolas a Matt Olson y más tarde llegó hasta tercera con elevado de sacrificio de Ozzie Albies. Posteriormente, Michael Harris II conectó un imparable al jardín derecho que permitió al hondureño anotar la carrera del 2-0. Ronald Acuña Jr. había inaugurado el marcador previamente en el mismo episodio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, Miami reaccionó rápidamente en la parte baja del primer inning. Xavier Edwards castigó con cuadrangular y luego Kyle Stowers conectó un doblete remolcador de dos carreras para darle vuelta al marcador 3-2 a favor de los Marlins.