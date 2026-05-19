Thierry Henry se pronuncia: así festeja el Arsenal una Premier luego de 22 años

El Arsenal volvió a proclamarse campeón de Inglaterra después de muchísimo tiempo y en los festejos se sumó el histórico Ian Wright. Thierry Henry, por su parte, dio un emotivo discurso para la televisión local.
La plantilla del Arsenal se reunió este martes en el centro de entrenamiento para ver el partido del Bournemouth ante Manchester City y celebrar la primera Premier League en 22 años para los 'Gunners'.
La cadena británica Sky Sports distribuyó, a la conclusión del partido, las imágenes de los jugadores del Arsenal celebrando el pitido final en el Vitality Stadium y la consecución de un título muy esperando tras 22 años de espera y tres subcampeonatos consecutivos.
Los jugadores se pusieron a saltar y abrazarse, fundidos con trabajadores del club, y la celebración continuará el próximo domingo, cuando el Arsenal levante el título en el césped de Selhurst Park en el intrascendente encuentro frente al Crystal Palace.
Los 'Gunners' ya han advertido que está prohibida la reventa de boletos a los aficionados del Arsenal, que tratarán por todos los modos de hacerse con un asiento para poder ver la primera Premier en dos décadas. La casa del Crystal Palace solo admite cerca de 2.000 aficionados visitantes.
Por su parte, los hinchas del conjunto londinense se cuentan por miles esta noche en los alrededores del Emirates Stadium y del antiguo Highbury, donde la fiesta continuará hasta altas horas de la noche.
El club ya tiene preparado un desfile por las calles de Londres de cara al 31 de mayo, un día después de la final de la Liga de Campeones que disputarán en Budapest contra el Paris Saint Germain.
Dicha celebración que incluirá el recorrido por las calles de la ciudad en un autobús descapotable, es independiente del resultado en la Champions y se hará tanto se gane o se pierda contra el cuadro parisino.
De momento, así luce el centro de entranamiento del Arsenal, albergado por miles de aficionados que acudieron para festejar el título de campeón con sus héroes.
El Arsenal no conquistaba la Premier desde la temporada 2003-2004 cuando era dirigido por Arsene Wenger. Tuvieron que esperar 22 largos años para que hoy el equipo que ahora entrena Mikel Arteta se consagrara.
Una auténtica fiesta es la que se vive en las calles de Londres por los miles de simpatizantes del Arsenal que salieron a la calles para festejar el cuarto título de la liga inglesa.
Entre los que se sumaron al fiestón no podía faltar Ian Wright, exldelantero que fue campeón con el Arsenal y conquistó varios títulos importantes. Durante su etapa en el club londinense, la leyenda inglesa levantó un total de cinco trofeos.
Durante su etapa en el club entre 1991 y 1998, Wright anotó 185 goles en 288 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la entidad hasta que su récord fue superado por Thierry Henry.
Precisamente, Thierry Henry dio un emotivo discurso en la televisión inglesa tras el título de su amado equipo: "22 años... 22 largos años de espera, sueños, sufrimiento, esperanza y creencia. Deja que eso cale. Hoy, Arsenal es finalmente campeones de la Premier y, honestamente, este se siente diferente. Este es emotivo".
"Sé lo que este club de fútbol significa para la gente. Sé por lo que han pasado los aficionados. La gente se burló del Arsenal, cuestionó a los jugadores, cuestionó el proceso, cuestionó si este equipo podría alguna vez volver a la cima. Pero se mantuvieron unidos. Los aficionados nunca dejaron de creer", añadió.
"Y tengo que decir esto: sin Mikel Arteta no habría sido posible. Lo que ha hecho por este club es increíble. Recuperó la identidad, la disciplina, la conexión con los aficionados y, lo más importante, la creencia. Sufrió, aprendió, se mantuvo fuerte bajo presión y hoy merece todo el crédito del mundo.
"A los jugadores... gracias. Lo dieron todo por el escudo. Lucharon el uno por el otro, por los aficionados y por la historia de este club. Y a los aficionados del Arsenal alrededor del mundo, disfruten este momento. Célébrenlo con sus familias, con sus amigos, con todos los que se mantuvieron leales durante los años difíciles. Porque esta noche, Arsenal están de vuelta donde pertenecen", cerró el exdelantero francés.
Campeones de Inglaterra otra vez.
Thierry Henry es la mayor leyenda en la historia del Arsenal, donde jugó entre 1999 y 2007, y al que regresó brevemente en 2012. Es el máximo goleador histórico con 228 tantos en todas las competiciones, superando el récord anterior de Ian Wright y fue la gran figura del equipo que ganó la Premier 2003-2004 de manera invicta.