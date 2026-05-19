Thierry Henry se pronuncia: así festeja el Arsenal una Premier luego de 22 años

"A los jugadores... gracias. Lo dieron todo por el escudo. Lucharon el uno por el otro, por los aficionados y por la historia de este club. Y a los aficionados del Arsenal alrededor del mundo, disfruten este momento. Célébrenlo con sus familias, con sus amigos, con todos los que se mantuvieron leales durante los años difíciles. Porque esta noche, Arsenal están de vuelta donde pertenecen", cerró el exdelantero francés.

Campeones de Inglaterra otra vez.