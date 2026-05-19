Fichajes: Altas en Olimpia, bajas aurinegras, Farioli impacta ¿Se va del Ciclón?

Real España, tras su eliminación, podría perder muchos jugadores, lo mismo para Génesis PN.
Ronaldo Balanta, portero de Génesis PN, se quedó sin contrato y fue uno de los mejores en el cierre del campeonato.
El extremo Jeffrie Miranda acabó su contrato con Génesis PN y la directiva buscará renovarlo.
El defensor Marcelo Pereira es agente libre tras su salida de Cartaginés y ha despertado el interés de Real España.
Ángel Tejeda, experimentado delantero, se quedó sin contrato con los Caninos.
Wilmer Crisanto, exjugador de Motagua, se integra al cuerpo técnico de los Bucaneros en la Liga de Ascenso, será asistente técnico. No seguirá como jugador.
Jonathan Paz terminó contrato con Génesis y debe volver al Olimpia.
Gabriel Araújo, lateral izquierdo brasileño, se quedó sin contrato en Génesis PN. Lo quieren renovar.
Denilson "Camavinga" Núñez finalizó su vínculo con Génesis PN y está a las puertas renovar.
Roger Sanders ya no tiene vínculo con Génesis PN y debe volver al Olimpia.
Deybi Flores no tiene contemplado jugar en Honduras, el club que lo quería era Olimpia, pero seguirá en el extranjero. Ya tiene contactos avanzados.
Edson Danilo Palacios ahora es agente libre tras su finalización de contrato con La Máquina.
El lateral izquierdo panameño Julio Dicaprio Rodríguez tiene contrato, pero rescindiría por la falta de minutos en el conjunto aurinegro.
El delantero argentino Gonzalo Ritacco saldría de Real España ante la falta de minutos. Si tiene 6 meses más de contrato.
El extremo César Romero quedó sin contrato y ante la falta de oportunidades es un hecho que no habrá renovación.
Carlos "Chapetilla" Mejía finalizó su vínculo contractual con los aurinegros a la espera de renovar.
El mediocampista Jack Jean-Baptiste terminó contrato con Real España y vuelve a Olimpia. La Máquina lo quiere retener.
Jeaustin Campos luego de perder la opción de acceder a la final con Real España: "Insisto, yo tengo contrato y mi realidad como profesional es siempre buscar campeonatos. Hay detalles por contar en la próxima temporada".
El Mainz 05 alemán anunció en sus redes sociales la salida del delantero Nayrobi Vargas del equipo Sub-23. El atacante de 19 años tenía contrato, pero llegaron a un acuerdo. Desea seguir en Europa.
Leonardo García Posadas, central de 21 años, quedó como agente libre y en sus redes sociales emitió un mensaje con sabor a despedida y muchos de sus compañeros del Hamburgo II le dieron mensajes de despedida. Quiere jugar en segunda o primera en Alemania.
El experimentado arquero Luis "Buba" López también es agente libre al finalizar contrato con La Máquina. La directiva no planea dejarlo ir.
Real España tiene a su capitán Jhow Benavídez sin contrato y con pláticas adelantadas para la renovación.
Santiago Ramírez ya fue comunicado en el Olimpia que no continuará a pesar de tener 6 meses, a la espera del anuncio oficial.
La directiva del Olimpia tiene claro y Agustín Mulet no entra en los planes de renovación.
No sigue y ya se lo avisaron, el central uruguayo Facunfdo Queiroz no sigue en el Olimpia.
Marcelo Santos, defensa de Motagua, tras juego contra Génesis: "Soy consciente que los ciclos terminan y en este caso puede ser que sea la excepción o no, pero estoy enfocado en disfrutar de una nueva final, pero siendo consciente que tenemos que lograr el objetivo".
¿Hay Farioli para largo en el Marathón?, se le consultó al finalizar el juego ante Real España: "Vamos a ver, se me termina el contrato y ya veremos si avanzamos en la charla".