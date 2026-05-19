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Fichajes: Altas en Olimpia, bajas aurinegras, Farioli impacta ¿Se va del Ciclón?

Real España, tras su eliminación, podría perder muchos jugadores, lo mismo para Génesis PN.

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    Real España, tras su eliminación, podría perder muchos jugadores, lo mismo para Génesis PN.
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    Ronaldo Balanta, portero de Génesis PN, se quedó sin contrato y fue uno de los mejores en el cierre del campeonato.
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    El extremo Jeffrie Miranda acabó su contrato con Génesis PN y la directiva buscará renovarlo.
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    El defensor Marcelo Pereira es agente libre tras su salida de Cartaginés y ha despertado el interés de Real España.

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    Ángel Tejeda, experimentado delantero, se quedó sin contrato con los Caninos.
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    Wilmer Crisanto, exjugador de Motagua, se integra al cuerpo técnico de los Bucaneros en la Liga de Ascenso, será asistente técnico. No seguirá como jugador.
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    Jonathan Paz terminó contrato con Génesis y debe volver al Olimpia.
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    Gabriel Araújo, lateral izquierdo brasileño, se quedó sin contrato en Génesis PN. Lo quieren renovar.
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    Denilson "Camavinga" Núñez finalizó su vínculo con Génesis PN y está a las puertas renovar.
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    Roger Sanders ya no tiene vínculo con Génesis PN y debe volver al Olimpia.
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    Deybi Flores no tiene contemplado jugar en Honduras, el club que lo quería era Olimpia, pero seguirá en el extranjero. Ya tiene contactos avanzados.
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    Edson Danilo Palacios ahora es agente libre tras su finalización de contrato con La Máquina.
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    El lateral izquierdo panameño Julio Dicaprio Rodríguez tiene contrato, pero rescindiría por la falta de minutos en el conjunto aurinegro.
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    El delantero argentino Gonzalo Ritacco saldría de Real España ante la falta de minutos. Si tiene 6 meses más de contrato.
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    El extremo César Romero quedó sin contrato y ante la falta de oportunidades es un hecho que no habrá renovación.
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    Carlos "Chapetilla" Mejía finalizó su vínculo contractual con los aurinegros a la espera de renovar.
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    El mediocampista Jack Jean-Baptiste terminó contrato con Real España y vuelve a Olimpia. La Máquina lo quiere retener.
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    Jeaustin Campos luego de perder la opción de acceder a la final con Real España: "Insisto, yo tengo contrato y mi realidad como profesional es siempre buscar campeonatos. Hay detalles por contar en la próxima temporada".
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    El Mainz 05 alemán anunció en sus redes sociales la salida del delantero Nayrobi Vargas del equipo Sub-23. El atacante de 19 años tenía contrato, pero llegaron a un acuerdo. Desea seguir en Europa.
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    Leonardo García Posadas, central de 21 años, quedó como agente libre y en sus redes sociales emitió un mensaje con sabor a despedida y muchos de sus compañeros del Hamburgo II le dieron mensajes de despedida. Quiere jugar en segunda o primera en Alemania.
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    El experimentado arquero Luis "Buba" López también es agente libre al finalizar contrato con La Máquina. La directiva no planea dejarlo ir.
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    Real España tiene a su capitán Jhow Benavídez sin contrato y con pláticas adelantadas para la renovación.
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    Santiago Ramírez ya fue comunicado en el Olimpia que no continuará a pesar de tener 6 meses, a la espera del anuncio oficial.
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    La directiva del Olimpia tiene claro y Agustín Mulet no entra en los planes de renovación.
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    No sigue y ya se lo avisaron, el central uruguayo Facunfdo Queiroz no sigue en el Olimpia.
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    Marcelo Santos, defensa de Motagua, tras juego contra Génesis: "Soy consciente que los ciclos terminan y en este caso puede ser que sea la excepción o no, pero estoy enfocado en disfrutar de una nueva final, pero siendo consciente que tenemos que lograr el objetivo".
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    ¿Hay Farioli para largo en el Marathón?, se le consultó al finalizar el juego ante Real España: "Vamos a ver, se me termina el contrato y ya veremos si avanzamos en la charla".
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