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Euforia: Lavallén celebrando en las calles y presidente de Marathón con la barra

El Marathón dio la sorpresa al eliminar a Real España en el cierre de las triangulares en el estadio Morazán. Se medirán a Motagua.

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    El Marathón dio la sorpresa al eliminar a Real España en el cierre de las triangulares en el estadio Morazán. Se medirán a Motagua por el título del torneo Clausura. Fotos Neptalí Romero, Mauricio Ayala, Yoseph Amaya y capturas de pantalla.
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    Roberto Osorto lamentando los últimos minutos del clásico sampedrano en el estadio Morazán.
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    Marathón escuchó el pitazo inicial y se soltó de la emoción celebrando el pasaje a la gran final.
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    Los verdolagas celebraron con mucha euforia su liderato y posteriormente el boleto a la gran final del torneo Clausura.
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    Los jugadores verdolagas rompieron los pronósticos al dejar en el camino a Olimpia y Real España.
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    Isaac Castillo con mucha emoción celebrando la gran gesta verdolaga.
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    Kenny Bodden fue el reemplazo de Henry Figueroa y respondió a la altura frente a Real España.
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    Celebración íntima de Marathón en el camerino tras el empate 1-1 en el estadio Morazán.
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    Un pequeño aficionado de Real España quedó muy triste al ver que su equipo quedó eliminado.
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    En las gradas de sol sur, donde estaba la barra y todos los aficionados verdolagas, resaltó el presidente Daniel Otero y el vicepresidente Rolin Peña.
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    Pablo Lavallén, técnico de Marathón, tuvo que festejar en las calles frente al estadio Morazán debido que está suspendido.
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    Pablo Lavallén recibió abrazos de cientos de aficionados que lo reconocieron.
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    Pablo Lavallén lució feliz por el valioso logro de llevar nuevamente a una gran final a Marathón.
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    Pablo Lavallén no quiso dar declaraciones a DIEZ resaltando que está suspendido.
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    El técnico argentino busca su primer campeonato en la Liga Hondubet en su segundo intento con Marathón.
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    Pablo Lavallén iba emocionada por el valioso logro de ser finalista y no lo vio en la cancha.
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    A Lavallén le fue complicado caminar porque siempre le pedían fotos y lo saludaban los aficionados.
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    La imagen del recuerdo donde Pablo Lavallén sonríe por la felicidad de momento, ahora buscarán la décima copa de la historia de Marathón.
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