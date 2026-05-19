Euforia: Lavallén celebrando en las calles y presidente de Marathón con la barra

El Marathón dio la sorpresa al eliminar a Real España en el cierre de las triangulares en el estadio Morazán. Se medirán a Motagua por el título del torneo Clausura. Fotos Neptalí Romero, Mauricio Ayala, Yoseph Amaya y capturas de pantalla.
Roberto Osorto lamentando los últimos minutos del clásico sampedrano en el estadio Morazán.
Marathón escuchó el pitazo inicial y se soltó de la emoción celebrando el pasaje a la gran final.
Los verdolagas celebraron con mucha euforia su liderato y posteriormente el boleto a la gran final del torneo Clausura.
Los jugadores verdolagas rompieron los pronósticos al dejar en el camino a Olimpia y Real España.
Isaac Castillo con mucha emoción celebrando la gran gesta verdolaga.
Kenny Bodden fue el reemplazo de Henry Figueroa y respondió a la altura frente a Real España.
Celebración íntima de Marathón en el camerino tras el empate 1-1 en el estadio Morazán.
Un pequeño aficionado de Real España quedó muy triste al ver que su equipo quedó eliminado.
En las gradas de sol sur, donde estaba la barra y todos los aficionados verdolagas, resaltó el presidente Daniel Otero y el vicepresidente Rolin Peña.
Pablo Lavallén, técnico de Marathón, tuvo que festejar en las calles frente al estadio Morazán debido que está suspendido.
Pablo Lavallén recibió abrazos de cientos de aficionados que lo reconocieron.
Pablo Lavallén lució feliz por el valioso logro de llevar nuevamente a una gran final a Marathón.
Pablo Lavallén no quiso dar declaraciones a DIEZ resaltando que está suspendido.
El técnico argentino busca su primer campeonato en la Liga Hondubet en su segundo intento con Marathón.
Pablo Lavallén iba emocionada por el valioso logro de ser finalista y no lo vio en la cancha.
A Lavallén le fue complicado caminar porque siempre le pedían fotos y lo saludaban los aficionados.
La imagen del recuerdo donde Pablo Lavallén sonríe por la felicidad de momento, ahora buscarán la décima copa de la historia de Marathón.