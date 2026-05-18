Marathón celebra en la cara de Real España, fracaso aurinegro y locura en el Morazán

Marathón celebró la clasificación a la final en la cara de Real España, la tristeza de los aurinegros tras un nuevo fracaso y la eufórica celebración de los verdolagas luego de clasificar y sellar el boleto a la Copa Centroamericana. (FOTOS: Mauricio Ayala, Neptalí Romero y Yoseph Amaya)
Los Hijos e Morazán, reconocidos influecers hondureños, estuvieron haciendo un en vivo desde las afueras del estadio Morazán.
Los podcasteros tuvieron la compañía de Sirey Morán, modelo y fiel aficionada del Real España.
Esta guapa aficionada de Marathón se robó las miradas en la previa del clásico sampedrano.
Las seguidoras de Real España no se quedaron atrás y deslumbraron en el Morazán.
Pese a ser día de semana, hubo un llenazo espectacular en el coloso de San Pedro Sula.
"El primer y más campeón de la ciudad", decía la manta gigante que sacó la barra de Real España.
La hinchada de Marathón no abandonó y llenó por completo el sector de sol sur del recinto deportivo.
Los altos jerarcas de Marathón sorprendieron al ubicarse en sol sur junto a su afición.
Getsel Montes, legionario hondureño que se coronó campeón con el Herediano de Costa Rica, estuvo apoyando a su exequipo en el Morazán.
Apenas al minuto 3 del partido, Daniel Aparicio anotó para Real España, pero había quedado posición adelantada.
Quien sí aprovechó fue Marathón. Al minuto 26, Brian Farioli se sacó desde los linderos del área un zapatazo cruzado que le fue imposible a Buba López para poner el 0-1.
Los jugadores verdolagas celebraron con todo el gol que les daba tranquilidad en busca de la clasificación a la Gran Final.
Euforia total en este aficionado del Marathón al caer el gol de Brian Farioli y lo gritó a todo pulmón porque ese tanto tenía un aroma a final.
El técnico de Real España, Jeaustin Campos, no podía creer lo que estaba pasando en el clásico.
Gracias a Brian Farioli, Marathón se fue al descanso con la ventaja en el marcador y Real España comenzaba a desesperarse.
Preocupación en los futbolistas de la máquina tras ir abajo en el marcador, que los estaba dejando eliminados del Clausura.
La insistencia rindió frutos y al minuto 71, David Sayago aprovechó un centro preciso de Jhow Benavídez de tiro libre y de testa puse ardiente el cierre del partido; 1-1 estaba el duelo.
Los futbolistas de la máquina agarraron el balón y lo llevaron al centro de la cancha. No había tiempo que perder.
Messiniti y Rubilio Castillo tuvieron varias para sentenciar el marcador, pero Buba López se agigantó para evitar la caída de su arco, pero no iba a ser suficiente...
Tras el pitazo final, se confirmó que Marathón iba a disputar una segunda final consecutiva en el fútbol hondureño luego de perderla el torneo pasado ante Olimpia.
En la celebración de los futbolistas verdolagas con su afición que colmó el sol sur del Morazán, decidieron encender el sistema de riego del coloso sampedrano, pero eso no impidió que ellos celebraran.
La foto del camerino, la foto del recuerdo y la fotografía de los finalistas... Marathón celebró con mucha euforia esta clasificación a la final del Clausura 2026.
"1 año, 2 finales y clasificación a Copa Centroamericana", este fue el mensaje de un miembro del staff de Marathón luego de sellar el pase a una nueva final.
¡Una fiesta total! Así celebraron los aficionados del Marathón luego de conocer que su equipo disputará una nueva final y será ante el último equipo contra el que se coronaron campeones, Motagua.
Jhow Benavidez y Devron García no ocultaron su tristeza luego de quedar eliminados ante Marathón porque se quedaron sin título y sin Copa Centroamericana.
Roberto Osorto fue otro de los futbolistas de Real España que se quejaba y sufría desde el banco de suplentes porque su equipo estaba quedando eliminado.
Tristeza, enojo y decepción: así eran los rostros de los aurinegros al ver a su equipo quedar nuevamente eliminado y consumar otro torneo sin título de Liga Nacional.
Decepción en los rostros de los futbolistas de Real España, no podían creer de que luego de lograr ser campeones de las vueltas regulares, se quedaron sin final.
"Todo bien", sí... todo está 'ok' en Marathón porque el equipo se metió a una nueva final del fútbol hondureño y así posaron Rolin Peña y Daniel Otero, presidente del Monstruo Verde.