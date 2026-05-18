Ancelotti lamentó dejarlo fuera: las grandes ausencias de Brasil para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti entregó la convocatoria oficial de la selección brasileña para la Copa del Mundo de 2026. Más allá de los elegidos, la lista ha generado un enorme revuelo por la gran cantidad de figuras y estrellas del fútbol europeo que se perderán la cita mundialista.
A continuación, repasamos uno a uno a los grandes ausentes de la 'Canarinha':
João Pedro (Chelsea) El delantero del Chelsea es la baja más llamativa tras perder su lugar por el regreso de Neymar. Fue figura en el Mundial de Clubes 2025 y brilla en Inglaterra, al punto que el Barcelona estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros por su fichaje.
Carlo Ancelotti: "Créeme, estoy TRISTE por João Pedro. Con la temporada que está teniendo, probablemente MERECÍA haber ido a la Copa del Mundo. Sin embargo, con todo el respeto posible y con tanta competencia, elegimos a otros jugadores por delante de él... Pero realmente sentimos pena por João Pedro. Lo siento."
Pedro (Flamengo) El peligroso atacante del Flamengo se quedó sin espacio en la exigente delantera brasileña. Su ausencia en la lista final llamó poderosamente la atención de los aficionados, ya que es un goleador comprobado en el fútbol sudamericano.
Gabriel Jesus (Arsenal) El delantero del Arsenal inglés es otro de los nombres pesados que no pasó el último corte del entrenador. A pesar de su enorme experiencia internacional en el fútbol de élite, esta vez tendrá que ver el torneo desde casa.
Richarlison (Tottenham) El carismático atacante del Tottenham no logró convencer al cuerpo técnico para asegurar su boleto mundialista. Sus recientes actuaciones no fueron suficientes para ganarse un lugar en el frente de ataque de la selección.
Igor Jesus (Nottingham Forest) El delantero del Nottingham Forest era una de las opciones que se barajaban para refrescar la ofensiva. Sin embargo, Ancelotti prefirió apostar por otros perfiles y el atacante se quedó fuera de la delegación.
Joelinton (Newcastle) El potente mediocampista del Newcastle no formará parte del centro del campo de la 'Verdeamarela'. Su fuerza física y despliegue en la Premier League no bastaron para entrar en los planes finales de la Copa del Mundo.
João Gomes (Wolverhampton) El volante del Wolverhampton es otra de las bajas en la zona de contención del equipo brasileño. A pesar de su buen ritmo en el fútbol inglés, se quedó en el camino en la última decisión técnica.
Gabriel Sara (Galatasaray) El talentoso mediocampista del Galatasaray turco tampoco pasó el filtro definitivo para el torneo. Su buen presente en el fútbol europeo no alcanzó para ganarse la confianza del estratega italiano.
Andrey Santos (Chelsea) El joven volante del Chelsea fue uno de los futbolistas marginados a último minuto por el cuerpo técnico. Su exclusión causó bastante sorpresa, dado que se perfilaba como una de las grandes opciones de recambio.
Bento (Al-Nassr) Cuando todos los pronósticos apuntaban a que el portero del Al-Nassr y compañero de Cristiano Ronaldo sería el elegido, se quedó fuera. En su lugar, el entrenador prefirió apostar por la veteranía para custodiar el arco.
Lucas Beraldo (PSG) El marcador central del París Saint-Germain lidera las ausencias en la zona defensiva del equipo. Su juventud y regularidad en el campeón francés hacían pensar que tenía un puesto asegurado, pero quedó descartado.
Thiago Silva (Porto) El histórico y experimentado defensor, actualmente en el Porto, no tendrá una última aventura mundialista. Su enorme liderazgo en la zaga brasileña esta vez no será parte del vestuario en la gran cita.
Fabricio Bruno (Cruzeiro) El defensor central del Cruzeiro no pudo meterse en la nómina definitiva para resguardar la portería brasileña. Sus buenas actuaciones en el Brasileirao no fueron suficientes para competir con los defensas de las ligas europeas.
Caio Henrique (Mónaco) El lateral izquierdo del Mónaco se perderá la Copa del Mundo tras no ser incluido en la lista defensiva. Su capacidad para proyectarse al ataque por la banda no terminó de asegurar su convocatoria.
Carlos Augusto (Inter de Milán) El carrilero del Inter de Milán es otra de las bajas llamativas en la línea de defensores de Ancelotti. Pese a competir al máximo nivel en Italia, se quedó sin espacio en el esquema del seleccionador.
Rodrygo (Real Madrid) El atacante del Real Madrid es una de las bajas más dolorosas para todo el país debido a una lesión. Su ausencia debilita enormemente el potencial ofensivo y la creatividad de la delantera brasileña.
Éder Militão (Real Madrid) El pilar de la defensa madridista tampoco podrá estar presente en el torneo por problemas físicos. Su baja médica representa un durísimo golpe para la estructura y la solidez defensiva que buscaba el equipo.
Estevão (Chelsea) La joven promesa del Chelsea completó la lista de lesionados que amargaron los días previos al anuncio oficial. La joya brasileña fue descartada pocos días antes debido a molestias que le impidieron llegar al cien por ciento.
Antony (Real Betis) El habilidoso extremo es otra de las bajas destacadas en la ofensiva brasileña para este Mundial. Conocido por su velocidad, desborde y regate de fantasía por la banda derecha, el exjugador del Manchester United no logró encontrar la regularidad necesaria en la liga española para llenar el ojo de Ancelotti, quedando fuera de la lista definitiva.