Olimpia con fichaje y bajas; se va de Motagua y en la MLS preguntan por Nixon Cruz

Olimpia con varias noticias, futbolista puede jugar su último partido con Motagua y en la MLS preguntan por Nixon Cruz: los últimos movimientos en el mercado de fichajes de Honduras.
Elías García, defensor central de Platense, terminó contrato con los de Puerto Cortés y está a la expectativa de una posible renovación para el Apertura 2026.
El mediocampista Jordi Franco es pretendido por dos clubes de la Liga Nacional de Honduras: Platense FC y Génesis Policía Nacional, luego de finalizar su contrato con CD Choloma.
La directiva de Lobos UPNFM se va a reunir entre este lunes y martes para definir la continuidad de Salomón Nazar luego de terminar el Clausura 2026.
Sin embargo, los universitarios ya tienen una segunda opción, ya que están interesados en Martín “Tato” García, quien actualmente es DT de Cobán Imperial de Guatemala.
CD Choloma busca un portero en el mercado de fichajes y está interesado en Michaell Perelló, guardameta que descendió con Victoria, pero dejó una buena imagen. Enrique Facussé es otro de los candidatos que podría llegar al conjunto maquilero.
Yethson Chávez, quien dejó buenos partidos con el CD Choloma en el Clausura 2026, es pretendido en este mercado por Lobos UPNFM y Platense.
William Moncada - El delantero del Génesis PN confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional para dedicarse de lleno a su carrera dentro de la Policía Nacional de Honduras.
Diego Vázquez - El entrenador exMotagua se coronó campeón con el Real Estelí de Nicaragua y, a menos que le salga una mejor oferta, no se moverá de "El Tren del Norte".
Nerlyn Membreño - Tras su paso por equipos como Olimpia, Honduras Progreso, Marathón y Vida; Membreño ha sido presentado como nuevo técnico del Real Tegus de la Liga de Ascenso.
Getsel Montes - El defensor catracho tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Herediano y tras salir campeón de Costa Rica, su continuidad con "Los Florenses" está más que asegurada.
Ramiro Rocca - Tras quedarse sin equipo durante los últimos seis meses, el exjugador de Real España y Juticalpa FC ha sido confirmado como nuevo fichaje del Coatepeque FC de la segunda división de Guatemala.
Matías Rotondi - Otro de los viejos conocidos en el fútbol hondureño, también reforzará el ataque del Coatepeque FC en Guatemala; anteriormente jugó en el Real España.
Samuel Card - El lateral derecho ha despertado el interés de clubes como Marathón, Real España y Olancho FC.
Yeison Mejía finalizó contrato con Olancho FC y actualmente tiene ofertas del Antigua de Guatemala, aunque la prioridad para el futbolista es seguir en el país.
Olimpia y Motagua se disputan a una joya en el mercado de fichajes, ya que ambos clubes tienen en la mira a Jeffrey Ramos, defensor central de Real Sociedad de la Segunda División.
Marcelo Santos podría jugar hoy su último partido con la camiseta de Motagua desde su llegada en 2013 a la institución azul, en caso de que el conjunto de Javier López no clasifique a la gran final.
Luis Palma - El periodista polaco Kamil Pawelczyk informó en las últimas horas que Lech Poznan presentó una oferta de 2.3 millones de euros al Celtic para adquirir al atacante catracho de manera definitiva.
La misma fue rechazada y el equipo de Glasgow estaría pidiendo 3 millones de euros por el atacante hondureño, que acaba de coronarse campeón de Polonia.
Andy Najar - El lateral derecho del Nashville SC confirmó que regresará a Liga Nacional. "Me gustaría ir a Honduras otra vez. Seis meses y ganar un título con Olimpia", expresó en charla con EL HERALDO.
Andy Nájar reveló en la entrevista exclusiva a Diario DIEZ de que Nashville le consultó a él por el joven Nixon Cruz, joya de Real España, por lo que hay un interés en el juvenil de 19 años.
Leonardo Posadas - Todo parece indicar que el legionario hondureño no seguirá en el Hamburgo II de Alemania. En una publicación reciente en sus redes sociales, varios de sus compañeros le dejaron palabras de despedida.
Agustín Mulet no ha sido descarado por Olimpia como se ha informado en diversos medios en los últimos días, sin embargo, lo cierto es que el argentino no ha recibido una oferta de renovación hasta el momento, pero aún hay posibilidades de que pueda quedarse en la institución merengue.
Santiaqo Ramírez - Pese a tener seis meses más de contrato con Olimpia, la directiva melenuda estaría buscando llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del extremo uruguayo.
Facundo Queiroz no será renovado por Olimpia luego de no cumplir con las expectativas del cuerpo técnico, por lo que para el próximo torneo ya no vestirá la camiseta del Viejo León.
Jorge Benguché - En Olimpia están satisfechos con el desempeño del delantero hondureño y la directiva ya trabajan para ofrecerle una renovación por un año más .
Deiby Flores - Pese a ser vinculado con Olimpia, el volante catracho busca una buena oferta en el extranjero. Los merengues serían su primera opción en Honduras si no se concreta nada en el exterior.
Eduardo Espinel - El técnico uruguayo tiene contrato vigente por un torneo más con Olimpia. La directiva melenuda está contenta con su trabajo y seguirá al frente del equipo, pese a ser eliminado en triangulares del Clausura 2026.
Diario DIEZ dio a conocer que Cristian Canales será nuevo jugador de Olimpia y sería presentado la primera semana de junio, luego del fracaso merengue en el Clausura 2026.